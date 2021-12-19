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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

19 декабря 2021, 11:45

19 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле местный «Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 4
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
19.578.481.16
Фонбет 18.00 9.00 1.13
Мелбет 17.00 11.00 1.11
1XBET 20.00 9.20 1.16
BetBoom 23.42 9.96 1.12

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 7.00, а победа хозяев поля в 13.00.

Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше четырех» по коэффициенту 2.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» десять пунктов. В последних матчах хозяева «Сейнт-Джеймс Парка» уступили «Ливерпулю» и «Лестеру», а также выиграли у «Бёрнли».

«Манчестер Сити» — лидер Премьер-лиги Англии, у команды Пепа Гвардиолы 41 балл. «Манчестер Сити» в последних поединках выглядит очень хорошо, команда уничтожила «Лидс», а также обыграла «Вулверхэмптон» и «Уотфорд».

Информация для ставок

  • У «Манчестер Сити» одно поражение за последние десять игр
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл один матч из последних десяти
  • Разница мячей «Манчестер Сити» за последние три матча: 9:1

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют и „Манчестер Сити“ не проиграет» по коэффициенту 2.20. Сейчас «Сити» находится в потрясающей форме, но это не значит, что команда всегда не пропускает. «Юнайтед» может забить как минимум один мяч, но на победу рассчитывать не приходится.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.42 2.40 1.62
Мелбет 3.48 1.33
1XBET 5.98 1.14
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