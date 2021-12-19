«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

19 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле местный «Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 4
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 7.00, а победа хозяев поля в 13.00.
Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше четырех» по коэффициенту 2.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» десять пунктов. В последних матчах хозяева «Сейнт-Джеймс Парка» уступили «Ливерпулю» и «Лестеру», а также выиграли у «Бёрнли».
«Манчестер Сити» — лидер Премьер-лиги Англии, у команды Пепа Гвардиолы 41 балл. «Манчестер Сити» в последних поединках выглядит очень хорошо, команда уничтожила «Лидс», а также обыграла «Вулверхэмптон» и «Уотфорд».
Информация для ставок
- У «Манчестер Сити» одно поражение за последние десять игр
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл один матч из последних десяти
- Разница мячей «Манчестер Сити» за последние три матча: 9:1
Прогноз
В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют и „Манчестер Сити“ не проиграет» по коэффициенту 2.20. Сейчас «Сити» находится в потрясающей форме, но это не значит, что команда всегда не пропускает. «Юнайтед» может забить как минимум один мяч, но на победу рассчитывать не приходится.