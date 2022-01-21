«Падерборн» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Падерборна» будет стоить 3.3, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.51.
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сегодня, 15:30
Вероятность низового матча составляет 2.3 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Вердер» в последних матчах чемпионата улучшил свои результаты и существенно поднялся по турнирной таблице. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 32 очками и отстает от лидера на пять пунктов. Чтобы претендовать на возвращение в Бундеслиге, бременскому коллективу следует продлить свою победную серию как можно длиннее. В двух последних матчах «Вердер» одержал победы над «Фортуной» (3:0) и «Ганновером» (4:1).
«Падерборн» еще совсем недавно шел в группе лидеров второго по силе чемпионата Германии, но ряд неудач в последних поединках откинул коллектив на восьмое место. Клуб также набрал 30 очков и попытается вернуть себе позиции, которые были у него еще месяц назад. В прошлом туре «Падерборн» выиграл у «Нюрнберга» (2:1), а ранее проиграл на своем поле «Хайденхайму» (1:2).
Информация для ставок
- «Вердер» проиграл один матч из десяти последних, а «Падерборн» уступил четыре раза
- Восемь из десяти последних матчей «Падерборна» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Падерборн» находится на спаде, а «Вердер» наоборот набирает ход в этом сезоне. Предполагаем, что игра будет примерно равной, но клуб из Бремена сможет одержать минимальную победу. Сделать ставку на победу «Вердера» можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.