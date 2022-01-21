«Падерборн» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

1642759175

вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Падерборна» будет стоить 3.3, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.51.

Вероятность низового матча составляет 2.3 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Вердер» в последних матчах чемпионата улучшил свои результаты и существенно поднялся по турнирной таблице. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 32 очками и отстает от лидера на пять пунктов. Чтобы претендовать на возвращение в Бундеслиге, бременскому коллективу следует продлить свою победную серию как можно длиннее. В двух последних матчах «Вердер» одержал победы над «Фортуной» (3:0) и «Ганновером» (4:1).

«Падерборн» еще совсем недавно шел в группе лидеров второго по силе чемпионата Германии, но ряд неудач в последних поединках откинул коллектив на восьмое место. Клуб также набрал 30 очков и попытается вернуть себе позиции, которые были у него еще месяц назад. В прошлом туре «Падерборн» выиграл у «Нюрнберга» (2:1), а ранее проиграл на своем поле «Хайденхайму» (1:2).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл один матч из десяти последних, а «Падерборн» уступил четыре раза

Восемь из десяти последних матчей «Падерборна» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Падерборн» находится на спаде, а «Вердер» наоборот набирает ход в этом сезоне. Предполагаем, что игра будет примерно равной, но клуб из Бремена сможет одержать минимальную победу. Сделать ставку на победу «Вердера» можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.