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ПСВ — «Эммен». Прогноз на матч Эредивизи (06.08.2022)

сегодня, 11:03
ПСВ

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Эммена», зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2.

Нидерланды. Эредивизие 2022/2023
ПСВ
Эммен
- : -
06 августа 2022, 21:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.217.3712.42
Лига Ставок 1.19 7.00 13.00
Мелбет 1.20 7.20 13.00
1XBET 1.20 7.20 13.00

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.24. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.54.

Форма команд

ПСВ хорошо подготовился к сезону и уже успел сыграть несколько официальных матчей, стартовав в квалификации Лиги Чемпионов и выиграв Суперкубок Нидерландов. Команда находится в хорошем расположении духа и намерена хорошо начать сезон, чтобы в перспективе навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали. В прошлом матче ПСВ сыграл вничью с «Монако» в Лиге Чемпионов (1:1), а ранее обыграл «Аякс» в Суперкубке страны (5:3).

«Эммен» прошлый сезон провел дивизионом ниже и выиграл его с солидным отрывом, завоевав право сыграть в этом футбольном году в Эредивизи. Команда имеет цель на сезон закрепиться в элитном дивизионе и привыкнуть к новым соперникам, которые значительно выше классом предыдущих. В прошлой товарищеской встрече «Эммен» проиграл «Спарте» (1:3), а ранее уступил «Графсхапу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Эммен» проиграл три последних товарищеских поединка
  • ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле
  • ПСВ выиграл у «Эммена» три из пяти последних встреч
  • Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

ПСВ потратил много сил на матч Лиги Чемпионов и ему предстоит ответная встреча, поэтому мы предполагаем, что тренер побережет некоторых футболистов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.24 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.44 2.24 1.68
Лига Ставок 2.24 1.60
Мелбет 2.78 1.42
1XBET 2.78 1.42
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:51
ПСВ выиграет этот матч
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