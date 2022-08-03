ПСВ — «Эммен». Прогноз на матч Эредивизи (06.08.2022)

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сегодня, 11:03

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Эммена», зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.24. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.54.

Форма команд

ПСВ хорошо подготовился к сезону и уже успел сыграть несколько официальных матчей, стартовав в квалификации Лиги Чемпионов и выиграв Суперкубок Нидерландов. Команда находится в хорошем расположении духа и намерена хорошо начать сезон, чтобы в перспективе навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали. В прошлом матче ПСВ сыграл вничью с «Монако» в Лиге Чемпионов (1:1), а ранее обыграл «Аякс» в Суперкубке страны (5:3).

«Эммен» прошлый сезон провел дивизионом ниже и выиграл его с солидным отрывом, завоевав право сыграть в этом футбольном году в Эредивизи. Команда имеет цель на сезон закрепиться в элитном дивизионе и привыкнуть к новым соперникам, которые значительно выше классом предыдущих. В прошлой товарищеской встрече «Эммен» проиграл «Спарте» (1:3), а ранее уступил «Графсхапу» (1:2).

Информация для ставок

«Эммен» проиграл три последних товарищеских поединка

ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле ПСВ выиграл у «Эммена» три из пяти последних встреч

выиграл у «Эммена» три из пяти последних встреч Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

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