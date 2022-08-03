ПСВ — «Эммен». Прогноз на матч Эредивизи (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Эммена», зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2.
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06 августа 2022, 21:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.24. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.54.
Форма команд
ПСВ хорошо подготовился к сезону и уже успел сыграть несколько официальных матчей, стартовав в квалификации Лиги Чемпионов и выиграв Суперкубок Нидерландов. Команда находится в хорошем расположении духа и намерена хорошо начать сезон, чтобы в перспективе навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали. В прошлом матче ПСВ сыграл вничью с «Монако» в Лиге Чемпионов (1:1), а ранее обыграл «Аякс» в Суперкубке страны (5:3).
«Эммен» прошлый сезон провел дивизионом ниже и выиграл его с солидным отрывом, завоевав право сыграть в этом футбольном году в Эредивизи. Команда имеет цель на сезон закрепиться в элитном дивизионе и привыкнуть к новым соперникам, которые значительно выше классом предыдущих. В прошлой товарищеской встрече «Эммен» проиграл «Спарте» (1:3), а ранее уступил «Графсхапу» (1:2).
Информация для ставок
- «Эммен» проиграл три последних товарищеских поединка
- ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле
- ПСВ выиграл у «Эммена» три из пяти последних встреч
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
ПСВ потратил много сил на матч Лиги Чемпионов и ему предстоит ответная встреча, поэтому мы предполагаем, что тренер побережет некоторых футболистов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.24 в букмекерской конторе Лига Ставок.