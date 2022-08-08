ПСВ — «Монако». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Монако», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
ПСВ неплохо сыграл в первом матче и не дал сопернику себя обыграть на чужом стадионе. На выходных коллектив стартовал в Эредевизи с уверенной победы, поэтому футболисты находятся в хорошем настроении и физической форме. На своем поле у клуба из Нидерландов будет хорошая возможность пройти грозного соперника и выйти в финал квалификации. В последнем матче ПСВ разгромила «Эммен» (4:1), а в Лиге Чемпионов завершили матч с «Монако» вничью (1:1).
«Монако» не смог добиться домашней победы в первом полуфинальном матче квалификации Лиги Чемпионов, но выиграл сложнейший поединок в первом туре Лиги 1. Сейчас предстоящая встрече с ПСВ становится самой важной для клуба из княжества Монако и от ее результата зависит дальнейшая судьба команды. В прошлом матче «Монако» обыграл на выезде «Страсбур» (2:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с ПСВ (1:1).
Информация для ставок
- «Монако» проиграл только два поединка из десяти последних встреч во всех турнирах
- ПСВ не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды примерно равны и вылет любой из них станет потерей для такого турнира, как Лига Чемпионов. Тем не менее, предположим, что ПСВ сможет добиться минимальной победы, на которую можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.