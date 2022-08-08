ПСВ — «Монако». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

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сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Монако», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

ПСВ неплохо сыграл в первом матче и не дал сопернику себя обыграть на чужом стадионе. На выходных коллектив стартовал в Эредевизи с уверенной победы, поэтому футболисты находятся в хорошем настроении и физической форме. На своем поле у клуба из Нидерландов будет хорошая возможность пройти грозного соперника и выйти в финал квалификации. В последнем матче ПСВ разгромила «Эммен» (4:1), а в Лиге Чемпионов завершили матч с «Монако» вничью (1:1).

«Монако» не смог добиться домашней победы в первом полуфинальном матче квалификации Лиги Чемпионов, но выиграл сложнейший поединок в первом туре Лиги 1. Сейчас предстоящая встрече с ПСВ становится самой важной для клуба из княжества Монако и от ее результата зависит дальнейшая судьба команды. В прошлом матче «Монако» обыграл на выезде «Страсбур» (2:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с ПСВ (1:1).

Информация для ставок

«Монако» проиграл только два поединка из десяти последних встреч во всех турнирах

ПСВ не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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