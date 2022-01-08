«Реал Овьедо» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (10.01.2022)

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вчера, 18:13

10 января 2022 года «Реал Овьедо» сыграет против «Эйбара» на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в Овьедо. Этот поединок состоится в рамках 23-го тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Эйбара» в 3.15. Также можно присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Реал Овьедо» идет в нынешнем сезоне Испанской Сегунды на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды семь побед, 11 ничьих и четыре поражения. Коллектив забил в чемпионате 25 мячей и пропустил 19 голов. В последних встречах «Реал Овьедо» выиграл у «Понферрадины» 2:0, а также сыграл вничью с «Фуэнлабрадой» 0:0 и уступил «Вальядолиду» 2:1.

«Эйбар» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 34 гола и пропустил 26 мячей. В последних матчах «оружейники» могут похвастаться хорошими результатами — победа над «Реал Сосьедад Б» 3:2, а также ничья с «Малагой» 2:2 и три заработанных балла в игре с «Лас-Пальмасом», поединок завершился со счетом 0:1 в пользу «Эйбара».

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл один матч из последних пяти

«Реал Овьедо» выиграл два матча из последних пяти

У «Эйбара» пять забитых мячей в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба неплохо играют в атаке в последних матчах, не исключено, что эта игра также станет матчем с обилием забитых мячей.