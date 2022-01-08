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«Реал Овьедо» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (10.01.2022)

вчера, 18:13

10 января 2022 года «Реал Овьедо» сыграет против «Эйбара» на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в Овьедо. Этот поединок состоится в рамках 23-го тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.113.19
Фонбет 2.45 3.10 3.15
Мелбет 2.47 3.08 3.14
1XBET 2.47 3.08 3.14
BetBoom 2.40 3.11 3.16

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Эйбара» в 3.15. Также можно присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Реал Овьедо» идет в нынешнем сезоне Испанской Сегунды на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды семь побед, 11 ничьих и четыре поражения. Коллектив забил в чемпионате 25 мячей и пропустил 19 голов. В последних встречах «Реал Овьедо» выиграл у «Понферрадины» 2:0, а также сыграл вничью с «Фуэнлабрадой» 0:0 и уступил «Вальядолиду» 2:1.

«Эйбар» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 34 гола и пропустил 26 мячей. В последних матчах «оружейники» могут похвастаться хорошими результатами — победа над «Реал Сосьедад Б» 3:2, а также ничья с «Малагой» 2:2 и три заработанных балла в игре с «Лас-Пальмасом», поединок завершился со счетом 0:1 в пользу «Эйбара».

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл один матч из последних пяти
«Реал Овьедо» выиграл два матча из последних пяти
У «Эйбара» пять забитых мячей в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба неплохо играют в атаке в последних матчах, не исключено, что эта игра также станет матчем с обилием забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.79 1.60 2.39
Мелбет 1.62 2.44
1XBET 1.62 2.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:05
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Игра на три результата
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