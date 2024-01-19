«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (20.01.2024)

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вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Рома» начинает свой новый путь уже без Жозе Моуриньо на тренерской скамье и коллективу очень нужно исправлять результаты. Римский клуб идет на низком для себя девятом месте в Серии А и набрал 29 очков, что на 21 пункт меньше, чем у лидера. В домашней игре с аутсайдером хозяева обязаны набирать очки и заново обретать уверенность в своих силах. В прошлом туре «Рома» на выезде уступила «Милану» (1:3).

«Верона» смогла выиграть пару матчей за последние месяцы, однако этого очень мало, чтобы чувствовать себя комфортно в Серии А. Клуб занимает 18 место с 17 баллами и отстает сразу от двух соперников на один балл. В выездной игре с посвежевшей после смены тренера «Ромой» у гостей шансов очень мало, но в футбол случается разное. Два последних матча «Вероны» завершились победой над «Эмполи» (2:1) и выездным поражением с «Интером» (1:2).

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает на своем поле уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Верона» выиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучшей физической форме, но «Рома» на своем поле очень сильна и должна уверенно побеждать. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.