«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (20.01.2024)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по 4.3.
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сегодня, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Рома» начинает свой новый путь уже без Жозе Моуриньо на тренерской скамье и коллективу очень нужно исправлять результаты. Римский клуб идет на низком для себя девятом месте в Серии А и набрал 29 очков, что на 21 пункт меньше, чем у лидера. В домашней игре с аутсайдером хозяева обязаны набирать очки и заново обретать уверенность в своих силах. В прошлом туре «Рома» на выезде уступила «Милану» (1:3).
«Верона» смогла выиграть пару матчей за последние месяцы, однако этого очень мало, чтобы чувствовать себя комфортно в Серии А. Клуб занимает 18 место с 17 баллами и отстает сразу от двух соперников на один балл. В выездной игре с посвежевшей после смены тренера «Ромой» у гостей шансов очень мало, но в футбол случается разное. Два последних матча «Вероны» завершились победой над «Эмполи» (2:1) и выездным поражением с «Интером» (1:2).
Информация для ставок
- «Рома» не проигрывает на своем поле уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- «Верона» выиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
Прогноз
Оба коллектива находятся не в лучшей физической форме, но «Рома» на своем поле очень сильна и должна уверенно побеждать. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.