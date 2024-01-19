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«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (20.01.2024)

вчера, 17:32
Рома

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Рома» начинает свой новый путь уже без Жозе Моуриньо на тренерской скамье и коллективу очень нужно исправлять результаты. Римский клуб идет на низком для себя девятом месте в Серии А и набрал 29 очков, что на 21 пункт меньше, чем у лидера. В домашней игре с аутсайдером хозяева обязаны набирать очки и заново обретать уверенность в своих силах. В прошлом туре «Рома» на выезде уступила «Милану» (1:3).

«Верона» смогла выиграть пару матчей за последние месяцы, однако этого очень мало, чтобы чувствовать себя комфортно в Серии А. Клуб занимает 18 место с 17 баллами и отстает сразу от двух соперников на один балл. В выездной игре с посвежевшей после смены тренера «Ромой» у гостей шансов очень мало, но в футбол случается разное. Два последних матча «Вероны» завершились победой над «Эмполи» (2:1) и выездным поражением с «Интером» (1:2).

Информация для ставок

  • «Рома» не проигрывает на своем поле уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • «Верона» выиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучшей физической форме, но «Рома» на своем поле очень сильна и должна уверенно побеждать. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 18:15
Кстати, Ромка и Верона уже пересекались друг с дружкой в нынешнем регулярном соревновании - в ауре первого круга, только на родине Ромео и Джульетты. И в той дуэли "мастифы" сумели весьма неожиданно взять верх со счетом 2:1, уже тогда заложив тлеющий динамит под тренерское кресло Моуриньо. Причем голы в том матче забивались в 2-х таймах. Впрочем, как и в вышеупомянутой крайней игре Рима с Миланом + последнем противоборстве Вероны с Эмполи. В связи с чем попробую предположить и здесь проход ставки на оформление взятия ворот в обеих половинках встречи, за очень приятный коэффициент.)
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