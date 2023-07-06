«Слуцк» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех «Слуцка» можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.35.
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завтра, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент такой же – 1.75.
Форма команд
«Слуцк» играет очень нестабильно и находится в нижней части турнирной таблицы. Команда располагается на 10 месте с 15 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. В игре с «Гомелем», от которого команда отстает всего на два пункта, хозяева постараются одержать победу и обойти конкурента. Два последних матча «Слуцка» завершились поражениями от «Шахтера» Солигорск (0:1) и «Неманом» (0:2).
«Гомель» играет примерно на том же уровне, что и «Слуцк», но опережает его на два пункта. На данный момент коллектив занимает восьмое место и дальше четвертой строчки подняться в ближайшее время будет тяжело. Предстоящий поединок середняков будет интересный, а вопрос о победителе не определен до финального свистка. В прошлом туре «Гомель» обыграл на своем поле «Славию Мозырь» (3:2), а ранее на выезде уступил «Ислочи» (1:3).
Информация для ставок
- «Слуцк» выиграл только три из десяти последних матчей в чемпионате Беларуси
- Семь из десяти последних матчей «Гомеля» на выезде завершились ничейным результатом
- «Гомель» выиграл пять из семи последних матчей со «Слуцком»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность голов в исполнении каждого из коллективов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.