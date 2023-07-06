«Слуцк» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2023)

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вчера, 11:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех «Слуцка» можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.35.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент такой же – 1.75.

Форма команд

«Слуцк» играет очень нестабильно и находится в нижней части турнирной таблицы. Команда располагается на 10 месте с 15 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. В игре с «Гомелем», от которого команда отстает всего на два пункта, хозяева постараются одержать победу и обойти конкурента. Два последних матча «Слуцка» завершились поражениями от «Шахтера» Солигорск (0:1) и «Неманом» (0:2).

«Гомель» играет примерно на том же уровне, что и «Слуцк», но опережает его на два пункта. На данный момент коллектив занимает восьмое место и дальше четвертой строчки подняться в ближайшее время будет тяжело. Предстоящий поединок середняков будет интересный, а вопрос о победителе не определен до финального свистка. В прошлом туре «Гомель» обыграл на своем поле «Славию Мозырь» (3:2), а ранее на выезде уступил «Ислочи» (1:3).

Информация для ставок

«Слуцк» выиграл только три из десяти последних матчей в чемпионате Беларуси

Семь из десяти последних матчей «Гомеля» на выезде завершились ничейным результатом

«Гомель» выиграл пять из семи последних матчей со «Слуцком»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность голов в исполнении каждого из коллективов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.