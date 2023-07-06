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«Слуцк» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2023)

вчера, 11:38
Гомель

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех «Слуцка» можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.722.972.46

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент такой же – 1.75.

Форма команд

«Слуцк» играет очень нестабильно и находится в нижней части турнирной таблицы. Команда располагается на 10 месте с 15 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. В игре с «Гомелем», от которого команда отстает всего на два пункта, хозяева постараются одержать победу и обойти конкурента. Два последних матча «Слуцка» завершились поражениями от «Шахтера» Солигорск (0:1) и «Неманом» (0:2).

«Гомель» играет примерно на том же уровне, что и «Слуцк», но опережает его на два пункта. На данный момент коллектив занимает восьмое место и дальше четвертой строчки подняться в ближайшее время будет тяжело. Предстоящий поединок середняков будет интересный, а вопрос о победителе не определен до финального свистка. В прошлом туре «Гомель» обыграл на своем поле «Славию Мозырь» (3:2), а ранее на выезде уступил «Ислочи» (1:3).

Информация для ставок

  • «Слуцк» выиграл только три из десяти последних матчей в чемпионате Беларуси
  • Семь из десяти последних матчей «Гомеля» на выезде завершились ничейным результатом
  • «Гомель» выиграл пять из семи последних матчей со «Слуцком»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность голов в исполнении каждого из коллективов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.53 1.67 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:57
В матче двух соседей по турнирной таблице лезть в исход никому не советую. Повторю одну из своих любимых фраз - чаша весов в таком противостоянии может качнуться в любую сторону. Но вот чего я жду от данного поединка - так это зрелищного футбола и минимум по голу с каждой стороны. За семь домашних матчах чемпионата футболисты Слуцка лишь раз покинули поля, так и не огорчив своего соперника. В родных стенах данный коллектив забивать умеет. Игроки Гомеля не просто отличались во всех пяти выездных поединках лиги на данный момент, но и во всех пяти при этом пропускали сами, играя на ОЗ. Стоит отметить также, что обмен голами происходил и во время четырёх из пяти последних свиданиях "бело-синих" против "жёлто-белых". Вероятность того, что ни вратарь хозяев, ни голкипер гостей не заработают в этой встрече "сухарь", довольно велика.
Гость
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