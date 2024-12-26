«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 09:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ноттингем Форест». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «шпор» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Ноттингем Форест» на данный момент проводит лучший сезон в АПЛ за последние годы. Команда вышла уже на четвертое место с 31 баллом и отстает от «Арсенала» всего на два пункта. В домашней встрече со «шпорами» хозяева постараются показать такую же уверенную игру, как и раньше и добиться приемлемого результата. Два последних матча «лесников» завершились победами над «Брентфордом» (2:0) и «Астон Виллой» (2:1).

В последних матчах «Тоттенхэма» забивают очень много мячей, однако не всегда конечные результаты устраивают команду. Сейчас «шпоры» идут лишь на 11 месте с 23 баллами и такое положение не нравится болельщикам и руководство. Победа на выезде над «лесниками» стало бы хорошим началом к возвращению лондонского клуба в зону еврокубков турнирной таблицы АПЛ . В прошлом матче «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (3:6), а ранее вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл четыре из пяти последних матчей

«Тоттенхэм» уступил в четырех из семи последних встреч на выезде

«Шпоры» выиграли четыре из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Прогноз

Команды не так много забивают в личных встречах между собой, поэтому предположим, что и этот матч будет нерезультативным. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.