«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч клубного чемпионата мира (5.07.2025)

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05 июля 2025, 13:08

Ставки букмекеров

«Реал» является фаворитом в данной встрече. Поставить на его победу в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.66. В то время на победу «Боруссии» коэффициент составляет 5.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.35.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Реал» Мадрид вышел в плей-офф с первого места. Команда сумела заработать семь очков. Отрыв от второго места два балла. Два последних матча «Реал» Мадрида завершились разгромной победой над «Зальцбургом» в третьем туре (3:0), и минимальной победой над «Ювентусом» в 1/8 (1:0)

«Боруссия» Дортмунд вышла в плей-офф с первого места. Команда сумела заработать семь очков. Отрыв от второго места два балла. Два последних матча «Боруссии» Дортмунд завершились минимальной победой над «Ульсан Хьюндай» в третьем туре (1:0), и победой над «Монтерреем» в 1/8 (2:1).

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении семи матчей

«Боруссия» не проигрывает на протяжении 11 встреч

Три из пяти последних игр «Реал» Мадрида завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.78.