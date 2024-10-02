«Шахтер» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 11:10

Ставки букмекеров

«Аталанта» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу номинальных гостей в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.72. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 4.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Шахтер» играет домашние поединки на нейтральном поле, но это не мешает коллективу показывать довольно неплохие для такой ситуации результаты. Команда уже набрала один балл в первом туре, а во второй игре постарается еще с одним итальянским клубом набрать очки. Два последних матча «Шахтера» в чемпионате завершились ничьей с «Вересом» (1:1) и разгромом «Оболони» (4:0).

«Аталанта» на высоком уровне провела домашних матч с «Арсеналом» (0:0) и добилась ничейного результата. Команда не очень успешно выступает в чемпионате Италии и идет во второй половину турнирной таблицы, однако в Лиге чемпионов имеет все шансы набрать три очка, если сумеет обыграть украинский клуб. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Болоньей» (1:1) и поражением от «Комо» (2:3).

Информация для ставок

«Шахтер» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» одержала всего два победы в десяти поединках за последнее время

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не смогут играть в закрытый футбол, что приведет к результативному итогу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78.