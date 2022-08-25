«Торпедо» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

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сегодня, 15:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Торпедо» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Торпедо» замыкает турнирную таблицу с одним очков и еще не побеждал в РПЛ после возвращения спустя много лет. Также команда имеет худшие показатели по пропущенным мячам (14) при одном забитом в ворота соперника. Если не изменить ситуацию сейчас, команда может надолго остаться в зоне вылета. В прошлом туре «Торпедо» проиграл на выезде «Зениту» (0:2), а ранее уступил «Оренбургу» (0:1).

«Краснодар» в последний месяц выступает очень стабильно, имея серию из нескольких матчей без поражений. Коллектив на данный момент занимает шестое место с 11 баллами и в случае победы в нынешнем поединке имеет шанс подняться на одну-две позиции в турнирной таблице. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Оренбургом» (2:0) и ничьей с «Динамо» Москва (0:0).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» забивал в восьми из десяти последних выездных поединках во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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