Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торпедо» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

сегодня, 15:05
Сафонов Матвей

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Торпедо» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Торпедо
Краснодар
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
28 августа 2022, 17:30
воскресенье
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.743.602.00

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Торпедо» замыкает турнирную таблицу с одним очков и еще не побеждал в РПЛ после возвращения спустя много лет. Также команда имеет худшие показатели по пропущенным мячам (14) при одном забитом в ворота соперника. Если не изменить ситуацию сейчас, команда может надолго остаться в зоне вылета. В прошлом туре «Торпедо» проиграл на выезде «Зениту» (0:2), а ранее уступил «Оренбургу» (0:1).

«Краснодар» в последний месяц выступает очень стабильно, имея серию из нескольких матчей без поражений. Коллектив на данный момент занимает шестое место с 11 баллами и в случае победы в нынешнем поединке имеет шанс подняться на одну-две позиции в турнирной таблице. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Оренбургом» (2:0) и ничьей с «Динамо» Москва (0:0).

Информация для ставок

  • «Торпедо» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Краснодар» забивал в восьми из десяти последних выездных поединках во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» хорошо себя показывает в последних турах, и мы предполагаем, что проблем с аутсайдером РПЛ у «быков» возникнуть не должно. Сделать ставку на победу гостей можно сделать по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.45 1.93 1.90 1.53 2.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:55
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 