Уэльс – Армения. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Уэльса, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы Армении зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Уэльса неплохо стартовал и набрал четыре очка в двух турах, благодаря проигранному по игре матчу с Хорватией, но не по счету (1:1). Коллектив идет в лидерах и домашний матч с аутсайдером группы рассчитывает выиграть, чтобы укрепить свои позиции и сделать еще один шаг к выходу на Евро 2024. В первом же туре команда Уэльса оказалась сильнее Латвии с минимальным счетом (1:0).

У Армении после неплохого старта в прошлой квалификации на ЧМ 2022, дела идут не лучшим образом. Коллектив уже проиграл первый тур и имеет немного шансов побороться за очки в предстоящей встрече. Чтобы иметь не только математически шансы после этого цикла поединков, команде нужно набирать очки в обоих матчах. В стартовой для себя игре в этом отборе сборная Армении на своем поле уступила Турции (1:2).

Информация для ставок

Сборная Уэльса выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Армения не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд

Два последних матча между сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Предстоящий поединок очень сложный для прогнозирования, поэтому здесь стоит выбирать как можно более простой вариант. Предлагаем победу Уэльса по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.