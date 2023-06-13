Уэльс – Армения. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

Ставки букмекеров
В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Уэльса, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы Армении зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.
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16 июня 2023, 21:45
пятница
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
Сборная Уэльса неплохо стартовал и набрал четыре очка в двух турах, благодаря проигранному по игре матчу с Хорватией, но не по счету (1:1). Коллектив идет в лидерах и домашний матч с аутсайдером группы рассчитывает выиграть, чтобы укрепить свои позиции и сделать еще один шаг к выходу на Евро 2024. В первом же туре команда Уэльса оказалась сильнее Латвии с минимальным счетом (1:0).
У Армении после неплохого старта в прошлой квалификации на ЧМ 2022, дела идут не лучшим образом. Коллектив уже проиграл первый тур и имеет немного шансов побороться за очки в предстоящей встрече. Чтобы иметь не только математически шансы после этого цикла поединков, команде нужно набирать очки в обоих матчах. В стартовой для себя игре в этом отборе сборная Армении на своем поле уступила Турции (1:2).
Информация для ставок
- Сборная Уэльса выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Армения не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд
- Два последних матча между сборными завершились ничейными результатами
Прогноз
Предстоящий поединок очень сложный для прогнозирования, поэтому здесь стоит выбирать как можно более простой вариант. Предлагаем победу Уэльса по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.