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Уэльс – Армения. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

вчера, 18:05
Армения

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Уэльса, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы Армении зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Отбор ЧЕ-2024
Уэльс
Армения
ВыигрышНичья
- : -
16 июня 2023, 21:45
пятница
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.394.928.63

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Уэльса неплохо стартовал и набрал четыре очка в двух турах, благодаря проигранному по игре матчу с Хорватией, но не по счету (1:1). Коллектив идет в лидерах и домашний матч с аутсайдером группы рассчитывает выиграть, чтобы укрепить свои позиции и сделать еще один шаг к выходу на Евро 2024. В первом же туре команда Уэльса оказалась сильнее Латвии с минимальным счетом (1:0).

У Армении после неплохого старта в прошлой квалификации на ЧМ 2022, дела идут не лучшим образом. Коллектив уже проиграл первый тур и имеет немного шансов побороться за очки в предстоящей встрече. Чтобы иметь не только математически шансы после этого цикла поединков, команде нужно набирать очки в обоих матчах. В стартовой для себя игре в этом отборе сборная Армении на своем поле уступила Турции (1:2).

Информация для ставок

  • Сборная Уэльса выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Армения не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд
  • Два последних матча между сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Предстоящий поединок очень сложный для прогнозирования, поэтому здесь стоит выбирать как можно более простой вариант. Предлагаем победу Уэльса по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.06 1.81 1.61 2.39
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:06
После очередного провала на международной арене, на этот раз в Лиге Наций, там Армения последнее место в группе заняла, федерация футбола снова сменила тренер. От услуг испанца Капарроса отказались, к услугам тренера, на то время сборной Украины Петракова прибегли. Пока, что эта ротация положительного результата не принесла. Дебютный матч текущей квалификации был проигран туркам 1-2. Товарняк с Кипром сыграли вничью 2-2. С предстоящим соперником "горцы" пересекались в уже далёком 2001 году. И как ни странно расписали с ним два мало-результативных мирных исхода. Нынче ситуация качественно изменилась в стане Уэльса и осталась такой же в сборной Армении. Если раньше большинство сборников валлийцев представляли Первую лигу английского футбола, в лучшем случае Чемпионшип, то сейчас её представители выступают за Ноттингем, Фулхэм,, Лестер. Играют за французские Ниццу и Ренн. Итальянскую Специю. В Армении из легионеров можно выделить разве, что Адамяна играющего за Кёльн. А так после завершения карьеры в сборной Мхитаряна на фамилиях игроков сборной глазу зацепиться не за кого. Опираясь на имеющуюся информацию осмелюсь предположить, что "драконы" сумеют отобрать у "горцев" все три очка. Причём сделают это в относительно скромной форме. По крайней мере больше 4 голов зрители наверняка не увидят.
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