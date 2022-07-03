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«Унион» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

03 июля 2022, 14:03
Унион

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.15, в то время как победа «Унион» будет стоить 3.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.25.

Аргентина. Суперлига 2022
Унион
Ланус
НичьяНичьяВыигрышВыигрышПроигрыш
3 : 0
завершен
03 июля 2022, 19:00
воскресенье
Трансляция
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.21 3.28 3.46
1XBET 2.21 3.28 3.46

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.63).

Форма команд

«Унион» играет с переменным успехом и смог набрать семь баллов в пяти стартовых Суперлиги Аргентины. Это позволяет команде занимать 18 место и уступать сразу нескольким коллективам лишь по дополнительным характеристикам. В домашнем поединке с «Ланус» у хозяев будет хороший шанс набрать очки. Два последних поединка «Унион» завершились поражением от «Насьональ» (0:2) в Южноамериканском кубке и неожиданной выездной победой над «Бока Хуниорс» (2:1).

«Ланус» показывает примерно похожие результаты и отстает от нынешнего соперника на два пункта. Команда еще не нашла свою игру, и чтобы улучшить ситуацию в турнирной таблице, тренерскому штабу следует внести некоторые изменения в тренировочный процесс. Сейчас коллектив занимает 20 место с пятью очками. В прошлом матче «Ланус» проиграл «Индепендьенте Дель Валье» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Ривер Плейт» в чемпионате.

Информация для ставок

  • «Унион» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ланус» одержал всего одну выездную победу в последних десяти встречах
  • «Унион» выиграл у «Лануса» три из четырех последних матчей на своем стадионе
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики команды часто забивают друг другу в матчах между собой и вероятнее всего это также случится в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
xq64jutxk6p6
xq64jutxk6p6
03 июля в 14:29
Победу одержит «Унион»
tyy8nscay4jf
tyy8nscay4jf
03 июля в 14:28
Фаворит матча «Унион»
Гость
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