«Унион» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

1656846191

03 июля 2022, 14:03

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.15, в то время как победа «Унион» будет стоить 3.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.25.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.63).

Форма команд

«Унион» играет с переменным успехом и смог набрать семь баллов в пяти стартовых Суперлиги Аргентины. Это позволяет команде занимать 18 место и уступать сразу нескольким коллективам лишь по дополнительным характеристикам. В домашнем поединке с «Ланус» у хозяев будет хороший шанс набрать очки. Два последних поединка «Унион» завершились поражением от «Насьональ» (0:2) в Южноамериканском кубке и неожиданной выездной победой над «Бока Хуниорс» (2:1).

«Ланус» показывает примерно похожие результаты и отстает от нынешнего соперника на два пункта. Команда еще не нашла свою игру, и чтобы улучшить ситуацию в турнирной таблице, тренерскому штабу следует внести некоторые изменения в тренировочный процесс. Сейчас коллектив занимает 20 место с пятью очками. В прошлом матче «Ланус» проиграл «Индепендьенте Дель Валье» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Ривер Плейт» в чемпионате.

Информация для ставок

«Унион» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Ланус» одержал всего одну выездную победу в последних десяти встречах

«Унион» выиграл у «Лануса» три из четырех последних матчей на своем стадионе

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики команды часто забивают друг другу в матчах между собой и вероятнее всего это также случится в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.