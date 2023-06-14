«Унион» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (17.06.2023)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 3.25, в то время как победа «Лануса» будет стоить 2.45. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 2.95.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.65).

Форма команд

«Унион» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате, но все же обитает внизу турнирной таблицы. Команда набрала лишь 19 баллов, занимая 24 место и опережает последнюю команду чемпионата всего на два балла. Два последних матча «Униона» завершились выездной ничьей с «Ньэллс Олд Бойс» (1:1), а ранее на своем поле достаточно неожиданно переиграл «Химнасию» (2:0).

«Ланус» неплохо выглядит в нынешнем сезоне и занимает место в плей-офф, а именно седьмое место с 33 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В выездной встрече с соперником из нижней части турнирной таблицы у гостей будет хорошая возможность за счет победы еще больше упрочнить свою позицию. Два последних матча «Лануса» завершились ничьей с «Бока Хуниорс» (1:1) и победой над «Атлетико» Тукуман (2:1).

Информация для ставок

«Унион» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Лануса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Унион» выиграл у «Лануса» три из четырех последних матчей на своем стадионе

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики «Унион» выступает лучше в личных встречах с «Ланусом», но сейчас ситуация может измениться. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.