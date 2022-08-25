«Урал» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

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сегодня, 11:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.33. Поверить в успех команды из Екатеринбурга предлагают за 9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 5.3.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» испытывает огромные проблемы, и команда уже подписала Виктора Гончаренко на пост главного тренера, который призван изменить ситуацию в коллективе. После шести туров клуб занимает предпоследнее место с одним очком и разницей мячей (1:11). В прошлом туре чемпионата России «Урал» проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1), а ранее разошелся миром с «Факелом» (0:0).

«Зенит» вернул себе первое место в турнирной таблице и с 14 баллами в активе опережает «Спартак» всего на одно очко. Несмотря на большое преимущество, чемпиону России не стоит расслабляться, так как команда играет на выезде и может столкнуться с серьезным сопротивлением загнанного в угол соперника. В прошлой игре «Зенит» обыграл на своем поле «Торпедо» (2:0), а ранее одолел и ЦСКА (2:1).

Информация для ставок

«Урал» не выигрывает на протяжении последних десяти матчей во всех турнирах

«Зенит» выиграл только один матч из пяти последних на выезде в основное время

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Урал» не может обыграть «Зенит» на протяжении более 20 матчей подряд

Прогноз

Команды часто забивают друг другу и несмотря на превосходство гостей, мы предполагаем, что «Урал» также сможет провести один мяч. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.