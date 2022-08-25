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«Урал» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

сегодня, 11:35
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.33. Поверить в успех команды из Екатеринбурга предлагают за 9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 5.3.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Урал
Зенит
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
28 августа 2022, 13:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.715.391.33
Лига Ставок 9.00 5.40 1.35
Мелбет 9.50 5.55 1.37

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» испытывает огромные проблемы, и команда уже подписала Виктора Гончаренко на пост главного тренера, который призван изменить ситуацию в коллективе. После шести туров клуб занимает предпоследнее место с одним очком и разницей мячей (1:11). В прошлом туре чемпионата России «Урал» проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1), а ранее разошелся миром с «Факелом» (0:0).

«Зенит» вернул себе первое место в турнирной таблице и с 14 баллами в активе опережает «Спартак» всего на одно очко. Несмотря на большое преимущество, чемпиону России не стоит расслабляться, так как команда играет на выезде и может столкнуться с серьезным сопротивлением загнанного в угол соперника. В прошлой игре «Зенит» обыграл на своем поле «Торпедо» (2:0), а ранее одолел и ЦСКА (2:1).

Информация для ставок

  • «Урал» не выигрывает на протяжении последних десяти матчей во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл только один матч из пяти последних на выезде в основное время
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Урал» не может обыграть «Зенит» на протяжении более 20 матчей подряд

Прогноз

Команды часто забивают друг другу и несмотря на превосходство гостей, мы предполагаем, что «Урал» также сможет провести один мяч. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.66 1.78 2.06
Лига Ставок 2.18 1.67 1.72 2.10
Мелбет 2.35 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:06
Зенит фаворит матча
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:59
Победа гостей !
Гость
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