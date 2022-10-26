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«Вест Хэм» — «Силькеборг». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

вчера, 14:06
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Силькеборга», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.707.82
Лига Ставок 1.53 4.50 5.80

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Вест Хэм» выиграл все матчи группового турнира Лиги Конференций и с 12 баллами лидирует в группе, а для победы в ней «молотобойцам» осталось набрать один балл. В чемпионате Англии лондонский клуб идет на десятом месте и проиграл только в одном туре из пяти последних. В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Борнмут» (2:0), а ранее минимально уступил «Ливерпулю» на выезде (0:1).

«Силькеборг» воспользовался неудачами соперников и вышел на второе место с шестью баллами после четырех туров группового этапа. Сейчас коллектив имеет лучшую позицию по сравнению с конкурентами и может побороться за очки даже с «Вест Хэмом», который практически решил свою задачу. В последних двух поединках чемпионата Дании «Силькеборг» проиграл «Хорсенсу» (2:3) и разошелся миром с «Раннерсом» (3:3).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Силькеборга» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вест Хэм» выиграл на своем поле пять последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Вест Хэм» будет ротировать состав и вполне вероятно, что способен потерять очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Силькеборг» по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.71 1.72 2.19
Лига Ставок 2.21 1.65 1.74 2.05
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:59
Победа команды хозяев или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Победа хозяев и тб 2,5
Гость
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