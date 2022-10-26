«Вест Хэм» — «Силькеборг». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

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вчера, 14:06

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Силькеборга», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Вест Хэм» выиграл все матчи группового турнира Лиги Конференций и с 12 баллами лидирует в группе, а для победы в ней «молотобойцам» осталось набрать один балл. В чемпионате Англии лондонский клуб идет на десятом месте и проиграл только в одном туре из пяти последних. В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Борнмут» (2:0), а ранее минимально уступил «Ливерпулю» на выезде (0:1).

«Силькеборг» воспользовался неудачами соперников и вышел на второе место с шестью баллами после четырех туров группового этапа. Сейчас коллектив имеет лучшую позицию по сравнению с конкурентами и может побороться за очки даже с «Вест Хэмом», который практически решил свою задачу. В последних двух поединках чемпионата Дании «Силькеборг» проиграл «Хорсенсу» (2:3) и разошелся миром с «Раннерсом» (3:3).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Силькеборга» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вест Хэм» выиграл на своем поле пять последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Вест Хэм» будет ротировать состав и вполне вероятно, что способен потерять очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Силькеборг» по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.