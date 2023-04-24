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«Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.04.2023)

сегодня, 16:54
Вильярреал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.6. Поставить на «Эспаньол» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.644.115.67
Pari 1.60 4.05 5.70

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Вильярреал» не смог набрать ни одного очка в последних двух турах и теперь команде необходимо возвращать упущенное. На данный момент «желтая субмарина» занимает шестое место с 47 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяевам крайне нужна победа в этом матче в контексте борьбы за четвертое место. В двух последних турах Ла Лиги «Вильярреал» уступил «Севилье» и «Вальядолиду» с одинаковым счетом (1:2).

«Эспаньол» проиграл практически все последние матчи в чемпионате и рискует покинуть Ла Лигу по итогам сезона. Команда идет на предпоследнем месте с 28 набранными баллами, и чтобы спасти свое положение, необходимо срочно набирать очки и надеяться на осечку прямых конкурентов за выживание. В прошлом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее уступил на выезде «Бетису» (1:3).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» выиграл только четыре из десяти домашних матчей во всех турнирах
  • «Эспаньол» проиграл шесть из семи последних матчей в чемпионате Испании
  • «Вильярреал» выиграл три последних поединка у «Эспаньола» из пяти последних

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает на высокие места по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.05 1.84 1.60 2.45
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:02
Что мы имеем? Две команды, которые имеют турнирную мотивацию. Одна находится в зоне еврокубков и ведёт борьбу за пятое место, другая - пытается сохранить себя в Ла Лиге на будущий сезон, располагаясь в таблице второй с конца. Объективно Вильярреал выше классом, чем соперник, даже несмотря на свою нестабильность. Фактор домашнего поля на стороне фаворита. Эспаньол потерпел уже четыре поражения кряду в выездных матчах чемпионата. Проиграл "жёлтой субмарине" и в последнем очном поединке на поле соперника (1-5), и дома в первом круге текущего сезона (0-1). Думаю, за такой кэф грех не взять победу фаворита в предстоящем матче. Ставка - П1.
Гость
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