«Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.04.2023)

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сегодня, 16:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.6. Поставить на «Эспаньол» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Вильярреал» не смог набрать ни одного очка в последних двух турах и теперь команде необходимо возвращать упущенное. На данный момент «желтая субмарина» занимает шестое место с 47 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяевам крайне нужна победа в этом матче в контексте борьбы за четвертое место. В двух последних турах Ла Лиги «Вильярреал» уступил «Севилье» и «Вальядолиду» с одинаковым счетом (1:2).

«Эспаньол» проиграл практически все последние матчи в чемпионате и рискует покинуть Ла Лигу по итогам сезона. Команда идет на предпоследнем месте с 28 набранными баллами, и чтобы спасти свое положение, необходимо срочно набирать очки и надеяться на осечку прямых конкурентов за выживание. В прошлом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее уступил на выезде «Бетису» (1:3).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл только четыре из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Эспаньол» проиграл шесть из семи последних матчей в чемпионате Испании

«Вильярреал» выиграл три последних поединка у «Эспаньола» из пяти последних

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает на высокие места по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.