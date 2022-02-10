«Ян» Регенсбург — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 12:19

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ян» Регенсбург будет стоить 2.7, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.53.

Вероятность низового матча составляет 2.23 (ТМ 2.5). Результативная встреча команд ( ТБ 3) оценивается по 1.66.

Форма команд

«Санкт-Паули» попал в кризисную ситуацию и уже не может выиграть несколько матчей подряд. Коллектив потерял лидерскую позицию и сейчас идет на втором месте с 38 очками, отставая на один балл. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в состав и тренировочный процесс, чтобы прервать серию неудач и вновь добывать победы. В прошлом туре «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Падерборном» (2:2), а ранее проиграл «Гамбургу» (1:2).

«Ян» Регенсбург набрал только три очка в пяти последних турах, что не может радовать болельщиков и руководство. Из лидирующей группы за последний месяц команда опустилась уже на девятое место с 31 очками в активе. Чтобы вновь претендовать на повышение в классе, коллектив обязан выигрывать следующие поединки, чтобы сократить отставание. В двух последних матчах «Ян» Регенсбург уступил «Шальке» и «Хольштайн» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ян» Регенсбург завершились исходом «обе забьют»

«Санкт-Паули» выиграл только два выездных матча из десяти последних в основное время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ян» Регенсбург выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле у «Санкт-Паули»

Прогноз

«Санкт-Паули» не очень уверенно играет в последних матчах и поверить в выездную победу команды очень сложно. Предполагаем, что в этом матче обе команды смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.53.