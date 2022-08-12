«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.
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завтра, 17:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Зенит» уже терял очки в этом сезоне и эти матчи проходили на выезде. На своем же стадионе равных команде пока что нет. Питерский клуб идет только на четвертом месте и имеет восемь очков в активе, отставая от ЦСКА на два пункта. Коллектив хочет вернуть себе лидерство и сделать это в центральном матче тура против одного из прямых конкурентов было бы очень кстати. В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а ранее разгромил «Локомотив» (7:0).
ЦСКА отлично вошел в сезон и потерял очки всего лишь один раз, хотя мог избежать и этого. Команда под руководством Федотова показывает интересный футбол и главное добивается результата. Клуб набрал 10 баллов и предстоящий матч для «армейцев» очень важно не проиграть, чтобы укрепить уверенность в собственных силах. В прошлом туре ЦСКА крупно обыграл «Факел» (4:1), а ранее упустил победу с «Пари НН» (2:2).
Информация для ставок
- «Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- ЦСКА выиграл только одну встречу на выезде из шести последних
- «Зенит» выиграл у ЦСКА восемь из десяти последних матчей
- Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Зенит» имеет хорошую статистику с ЦСКА в последние годы и «армейцам» придется очень непросто на стадионе соперника, где в этом сезоне еще никто не забивал. Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.