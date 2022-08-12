«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2022)

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сегодня, 09:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» уже терял очки в этом сезоне и эти матчи проходили на выезде. На своем же стадионе равных команде пока что нет. Питерский клуб идет только на четвертом месте и имеет восемь очков в активе, отставая от ЦСКА на два пункта. Коллектив хочет вернуть себе лидерство и сделать это в центральном матче тура против одного из прямых конкурентов было бы очень кстати. В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а ранее разгромил «Локомотив» (7:0).

ЦСКА отлично вошел в сезон и потерял очки всего лишь один раз, хотя мог избежать и этого. Команда под руководством Федотова показывает интересный футбол и главное добивается результата. Клуб набрал 10 баллов и предстоящий матч для «армейцев» очень важно не проиграть, чтобы укрепить уверенность в собственных силах. В прошлом туре ЦСКА крупно обыграл «Факел» (4:1), а ранее упустил победу с «Пари НН» (2:2).

Информация для ставок

«Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА выиграл только одну встречу на выезде из шести последних

выиграл только одну встречу на выезде из шести последних «Зенит» выиграл у ЦСКА восемь из десяти последних матчей

восемь из десяти последних матчей Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

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