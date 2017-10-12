Шпагат во все стороны. В чём сборная - аутсайдер

«Соккер.ру» огорчает, что взвешенные критические оценки защиты сборной России бьют «в яблочко». Что делать, если сменщики Березуцких и Игнашевича не справляются?

Березуцкий – не выход. Виртуальные сборники ЦСКА

Первая тактическая и моральная проблема обороны сборной – нет лидера. Акинфеев всегда плохо управлял защитой. А Васин, Джикия, Кутепов и Кудряшов уже совершали грубые позиционные ошибки, поскольку ни один не стал центральной фигурой защиты, которую не сдвинуть с пути, как стену. Поэтому вспоминают даже о ветеране ЦСКА Березуцком. Но видим, как ЦСКА технично отказывается от отправки игроков в сборную, когда может. Например, Черчесов грубовато назвал Дзагоева «виртуальным футболистом сборной». А по диагнозу Головина настолько не доверяли врачам армейцев, что специально потащили Александра на сбор, чтобы убедиться.

Теперь Рахимов вспомнил Василия Березуцкого. Ветеран сам отказался от сборной, но в теории может сыграть три матча на ЧМ-18, ему не сложно. Или даже четыре, если «аутсайдеру», как обозначил команду Черчесова эксперт Бубнов, крупно повезет в группе. Однако сам Василий не исключает завершение карьеры следующим летом, а сборная России будет существовать и после ЧМ-18. Какой смысл в построении обороны, отталкиваясь от фигуры Березуцкого, если это защита на месяц-два? Плюс видели, что МЮ сделал, а «Бенфика» пыталась сотворить с защитой ЦСКА в ЛЧ. Василий и против Уэльса красиво сыграл, как помните. И против Коста-Рики, не только в новом сезоне за клуб.

Одновременно Рахимов прав в самой оценке: «В обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами». Но кто будет исправлять ошибки самого Василия? Ветеран в сложных матчах играет ужасно, и поединок с МЮ лишь как лучший образец для доказательства - сборной Березуцкий не помощник в борьбе с паникой, ведь сам не раз терял позицию и не обладает организаторскими способностями:

Васин и страх управлять. Виктор по центру – горе в семье

Если сборная России – семья, если хотят быть коллективом единомышленников, то самое глупое, что дедушка Черчесов может придумать для сплочения внучков – ставить Виктора Васина по центру в трио обороны. Приведенные выше примеры из игры ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», где Васин был не у дел, оставив Василию Березуцкому роль ведущего в схеме с пятью защитникам, напоминают – Виктор на любой позиции может допустить грубую ошибку в защите.

Но поскольку футболист ЦСКА – крепкий парень, то может пригодиться на месте правого центрального защитника. Вернее, его надо сравнивать с Кутеповым и выбирать, кто сильнее и готов лучше? Но упрямо использовать Виктора там, где ему объективно сложнее успокоиться и сыграть просто и надежно – доказательство упрямства, а не мудрости тренера. Вспоминаем, например, первый гол Южной Кореи – Васин пошел на левый фланг и подпрыгнул перед чужой подачей. Оставил свою зону в центре, где Тарасов проиграл борьбу.

Гол Азмуна в игре с Ираном тоже получился глупым. Джикия – левша на правом полуфланге, выдвинулся слишком высоко и не успел развернуться к сопернику удобной для отбора ногой, в результате Кутепов принял странное, но природное для него решение выдвинуться высоко – Илью легко проскочили. Пусть Джикия из борьбы не выключился и добежал, Кудряшов пошел страховать напарников – мимо кассы. А затем и Рауш ошибся при перестроениях и подстраховке. Классика жанра, как и второй гол Южной Кореи – Фернандес грубо просчитался при организации искусственного офсайда, а Васин не успел за опекаемым игроком. Ошибки всегда по цепочке? Значит, нет ведущего защитника.

Джикия – левый центральный. Только так и никак иначе

Георгий говорит, что некоторые грузины считают его «предателем» – уроженец Москвы с понятными корнями выбрал сборную России. Но сборная России пока не выбрала для Джикии идеальное место на поле. Хотя здесь и сейчас он – самый интересный центральный защитник страны. Учитывая перепады Кутепова и Васина, желание Ильи играть провинциально и размашисто, а Виктора – «привозить» грубо и показательно, Джикия с его техникой и жесткостью остро нужен сборной в обороне.

Но не на позиции правого центрального, откуда левша не может начинать атаки. Проведем ликбез о том, насколько важно для защитника вводить мяч в игру. Представив на секунду, что тренеры сборной России не следят за мировыми тактическими трендами. Есть такие ребята, одного из них Сократисом зовут, сойдет даже за родственника Джикии внешне, а второй – Топрак из сборной Турции. Играют у Боша в «Боруссии». В Бундеслиге бравые перцы пропустили лишь дважды, и хотя Роналду их проучил – Криштиану был заметно резче, чем защитники, когда делал свой дубль, обратите внимание, как Омер и Сократис работают с мячом. Причем это защитники Турции и Греции, не равняемся на немцев или англичан!

Но Топрак – первый в топ-5 по количеству передач в одной игре (171 пас), Папастатопулос – третий (147 передач). Между ними вклинился Жоржиньо из «Наполи» - хавбек, помешанный на передачах. При этом у турка и грека по 78 % всех пасов – вперед, а защитники сборной России играют часто поперек поля или отдают передачи назад! В лучше случае делают выкат на центрхава, тормозя атаку. А у дяди Топрака точность передач – 92 % (по 96 пасов за игру в среднем), у Сократиса – 90 % (по 90 передач за игру). Для сравнения, у Васина в РФПЛ – 62 передачи при точности 82 %, у Кутепова – 56 и 86 % в цель, а у Джикии 53 паса в среднем с КПД 80 %. Гранату и Кудряшову судьба-злодейка с мячом возиться в «Рубине» пока не позволяет, но оба отстают от защиты «Боруссии» в два раза.

Сравнение четко показывает, что в РФПЛ не нагружают защитников работой с мячом. В результате у сборной России Васин катает мяч только ближнему. Кутепов и Джикия иногда играют на обострение, но их первый пас не используют. А оборонцы, которые не боятся мяча и двигают его вперед, всегда были на вес золота – во всех лигах и краях света. Так зачем Джикия играет правее центра, где ему надо тратить время, чтобы банально подстроиться под мяч? Паоло Мальдини годами учился бегать слева, будучи правшой. Так что Георгия, бросая направо, подставляют и не раскрывают его потенциал. В «Спартаке» он левее центра куда лучше выводит в атаку, а Кутепов на любой позиции среди всех защитников сборной лучший по первому обостряющему пасу. Плюс Джикия, если играет слева, умудряется набрать предпоследних передач в атаках больше, чем его коллеги – иногда его озаряет. Сборной его помощь не нужна, пусть лучше ошибается, играя правее центра?

Защитники сборной России безнадежные?

До той поры, пока им не выдали современные тактические приказы - безусловно. Но критики уровня нынешних оборонцев как-то забыли, что Евро-2008 Россия начала с фееричным Широковым в центре защиты, скушав четыре мяча. Бывали времена и сложнее, а выбор – не лучше. Козырь всегда в управлении персоналом. Самостоятельно сыграть качественно умеет только мастер запредельного уровня, и то не всегда. Футбол такая непредсказуемая штука, что даже защитникам уровня Пике и Рамоса нужны подсказки! А Васин - не Рамос, из него ужасный ведущий центральный защитник. При этом как напарник для другого руководителя – сойдет.

Кутепов с его любовью выскакивать из линии тоже не идеал для игры по центру, но спокойнее работает с мячом – уже вариант. И плевать, что спартаковец и защитник – антонимы. Джикия с его первым пасом должен быть или по центру – хотя росточка не хватает, или левее центра – как в «Спартаке», где Каррера имел возможность на тренировках попробовать его всюду и выбрать лучшее место. Также очевидно, что у сборной России нет надежд на триумфальное возвращение Березуцкого. Такой ход может оказаться ошибкой, если мотивация Василия будет на нуле. Или если на Черчесова ветеран станет смотреть, как на тренера, который выдает странные команды.

Да, реальных плюсов у новых защитников сборной кот наплакал. Кутепов хорош при игре в один в один и у него есть первый пас. Васин – физически крепкий. Джикия – хорошо встречает и, невзирая на довольно высокий процент брака в передачах, слева неплохо обостряет. Кудряшов даже левого защитника сыграть умеет, как и Джикия. Гранат – старательный и неплохо выполняет прямые приказы. Но все маленькие зацепки во имя большой победы на ЧМ-18 – выхода из группы и достойной игры в каждом матче, не используют. Охота на мифического зверя – надежную оборону перед носом у Акинфеева, продолжается. И тут сразу же вмешиваются и очевидные проблемы на флангах, где из Самедова, Комбарова, Рауша или Фернандеса защитники еще хуже, чем из Дани Алвеса. Но это уже тема для отдельного разговора…

Закаленные поражениями сердца бывалых фанатов сборной России выдержат любой исход ЧМ-18, но если у Черчесова есть смекалка и класс – последние матчи помогли ему разобраться, как не надо организовывать оборону сборной. Увиденный футбол огорчил, поскольку год говорят об одних и тех же проблемах и предлагают логичные выходы, а в сборной ничего не делают, кроме шпагата во все стороны. Аргумент, что защитникам ничего не поможет, не принимается. Пока все идеи не опробовали – винить строго футболистов неправильно. Они играют так, как ими руководят.