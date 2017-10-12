Матч «Краснодар» - ЦСКА посетят около 3000 болельщиков столичного клуба

Руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов поделился информацией сколько болельщиков московского клуба посетит матч с «Краснодаром».



«По нашим подсчётам, на предстоящий матч против „Краснодара“ приедут около 3 тыс. болельщиков ЦСКА», - заявил Уланов.



Ранее сообщалось, что участие Вернблума и Головина в матче с «Краснодаром» находится под большим вопросом.

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