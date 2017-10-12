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Матч «Краснодар» - ЦСКА посетят около 3000 болельщиков столичного клуба

сегодня, 16:16
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА14.10.2017 в 19:00 Не начался

Руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов поделился информацией сколько болельщиков московского клуба посетит матч с «Краснодаром». 

«По нашим подсчётам, на предстоящий матч против „Краснодара“ приедут около 3 тыс. болельщиков ЦСКА», - заявил Уланов.

Ранее сообщалось, что участие Вернблума и Головина в матче с «Краснодаром» находится под большим вопросом.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 17:39
Неплохая цифра для выездного матча! Не сомневаюсь, что поддержка ЦСКА в Краснодаре будет оказана что надо) Главное, чтобы болельщики армейского клуба не хулиганили и не порочили честь своей любимой команды.
Шуnя771
сегодня в 17:37
В Краснодаре стока коней нет!
makkie
сегодня в 17:26
Внимание, знатоки: Откуда у цска столько болельщиков на выезде?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:20
Скорее всего количество болел завышено после Зенита.
RussianHorse ответил ОлегаТэ
сегодня в 17:19
ОлегаТэ:
Неплохо, наших будет слышно. Понтус, Саня... Если не восстановятся нормально, то и не стоит выходить - ни с Краснодаром нормально не сыграют, ни к Базелю не подготовятся. Удачи ЦСКА!
Главное, чтобы без мата их было слышно)
Галицкий попросил без мата и файеров - надо уважать правила раз за это нам дают бесплатные билеты. Мы же не спартак, которым тоже дали, а они там бесчинствовали.
Остапчук 67
сегодня в 17:17
Откуда у ЦСКА столько болельщиков?
Exodus
сегодня в 17:12
Великолепных спартаковских болельщиков в Краснодаре было 12-15 тысяч. А этих школьников сколько?
ОлегаТэ
сегодня в 17:09
Неплохо, наших будет слышно.
Понтус, Саня... Если не восстановятся нормально, то и не стоит выходить - ни с Краснодаром нормально не сыграют, ни к Базелю не подготовятся.
Удачи ЦСКА!
Faustello
сегодня в 17:02
Пони не свиньи - добро пожаловать в Краснодар!
RUSTY8
сегодня в 17:01
это ж сколько воинских частей вокруг Краснодара должно быть, чтобы комбаты отпустили 3 тыс. служащих на увольнительные)))
Don trambon
сегодня в 16:45
Дзаги нет, Вернблум с Головиным под вопросом)).. Жду 75ра с бабаевым на поле.

Убили команду два еврея.
Skorp-winner ответил Charismatic
сегодня в 16:33
Charismatic:
У ЦСКА на свои то матчи столько не ходят.
ой как смешно! посмотрим на матче с бакланаами! гы-гы
Charismatic
сегодня в 16:27
У ЦСКА на свои то матчи столько не ходят.
ФорвардЪ
сегодня в 16:18
Нормально. Поддержка будет слышна!
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