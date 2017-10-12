Корниленко посетил школу-интернат для детей с ограниченными возможностями

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко посетил самарскую школу-интернат «Преодоление», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В актовом зале школы собрались больше ста учащихся, которые смогли пообщаться с Корниленко, получить его автограф, сделать с форвардом памятное фото, а также принять участие в конкурсах с призами. После встречи все ученики и учителя получили билеты на игру «Крыльев Советов» с волгоградским «Ротором», которая пройдёт в ближайшую субботу, 14 октября.

Встреча состоялась при поддержке партнера «Крыльев» сети пиццерий «Папа Джонс».

«Самое главное, что дети довольны и счастливы. Не так сложно дарить им радость. Спасибо партнёру нашего клуба за обед для ребят. Видно, что дети ждали сегодня не только меня, но и пиццу. Может быть, пиццу даже больше», — сказал Корниленко.

Напомним, Корниленко был признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре.

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