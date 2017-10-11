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Британский художник Пегас изобразил Дзюбу на картине

сегодня, 19:30

Британский художник Пегас изобразил нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Картину можно будет увидеть в Новом музее, который расположен на 6-й линии Васильевского острова, 29.

На картине изображен Дзюба в экипировке «Зенита» на фоне российского флага. 

«Я болею за „Зенит“, и в какой-то момент мне захотелось создать картину для „сине-бело-голубых“ и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем — фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», — сказал Пегас.

Пегас — анонимный уличный художник из Северного Лондона, родившийся в Чикаго.

Напомним, что недавно Дзюбу похвалил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

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Все комментарии
Аксинья ответил andreika20133
сегодня в 20:28
andreika20133:
Спасибо за совет . Не приглашу его. Но и от меня прими совет. Завязывай пытаться острить по поводу и без него. Ключевое слово Пытаться.
Извини, забыл что острить против Зенита это ТАБУ...Так и до КК недалеко и дисквы...
Igo0rek ответил Sully
сегодня в 20:26
Sully:
что-то сразу вспомнил старую добрую игру)) https://www.youtube.com/watch?v=fx1or76I46Y
Самое крутое в этой игре, когда чувак из угла экрана вылазит xD
Слайш
сегодня в 20:21
Картина маслом: "дзюба летит в ФНЛ"
pioner1987
сегодня в 20:21
Газпром не ограничатся заказом только лишь одной картины дзюбы
Martini1987
сегодня в 20:20
Да, дела. Интересно, чтобы было, если бы, например, армянский художник Единорог изобразил Тарасова или Промеса...
Colonist
сегодня в 20:18
Дзюба предатель. Это как памятник власову поставить...
Sully
сегодня в 20:14
что-то сразу вспомнил старую добрую игру))

Т34
сегодня в 20:14
Воспитанник Спартака, скиталец по арендам, наконец символ Зенита - Дзюба, осевший на скамейке запасных, на картине болельщика этого клуба, художника с улицы, да еще и ананимного. Как это романтично! Неужели ничего не нашлось, что бы возвысить в своей картине Зенит. Ну, Дзюба, так Дзюба. Анонимный художник не с питерских ли улиц?
Радж Кумар
сегодня в 20:07
Песочный след оставил за собой.
Чтоб на Песчанной не скользить зимой.
andreika20133 ответил Аксинья
сегодня в 20:01
Аксинья:
Послушай совет...По мне хоть на брудершафт с ним целуйся, только к себе домой в гости не приглашай - а то стаканов и ложек недосчитаешься...
Спасибо за совет . Не приглашу его. Но и от меня прими совет. Завязывай пытаться острить по поводу и без него. Ключевое слово Пытаться.
Serg3.12 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 19:58
Аргeнтинeц:
На картине Шишкина "Корабельная роща" тоже есть Дзюба
Нету там Дзюбы, там сосны, а не дубы...
VIPded
сегодня в 19:57
Интересно, сколько Тёма Пегасу забашлял на этот "шедевр"? )))))
Аксинья ответил andreika20133
сегодня в 19:57
andreika20133:
С острил. Смешно. Одна из лучших острот. Всех покорил.
Послушай совет...По мне хоть на брудершафт с ним целуйся, только к себе домой в гости не приглашай - а то стаканов и ложек недосчитаешься...
Смитерс ответил Крейсер
сегодня в 19:54
Крейсер:
А в каком месте картины можно посмотреть на "большой талант Дзюбы"?? А то проанонсировали, а где смотреть не сказали.
Это надо в футураме смотреть. Он там профессора играет.
Крейсер
сегодня в 19:54
А где лавка?
Без лавки я Артёма не узнаю.
wingback
сегодня в 19:52
Мог бы не париться и деревяшку какую-нить приклеить...
andreika20133 ответил Аксинья
сегодня в 19:51
Аксинья:
Я бы назвал картину "Дзюба вытаскивает деньги из кармана Быстрова" - уж очень похоже...
С острил. Смешно. Одна из лучших острот. Всех покорил.
gentlewolf
сегодня в 19:49
Он его так видит.

Пегас -отсыпь, я на нашу сборную схожу поглядеть:)
старина
сегодня в 19:47
У Пегаса копыта тряслись,когда малевал?
nikolah
сегодня в 19:47
аргентинец и ко как всегда тут )) не прошло и 10 мин
AmIIIeR89
сегодня в 19:46
Называется - Дзюба бежит из Спартака за титулами и зарплатой
Эллочка
сегодня в 19:43
Пегас изобразил Баклана
Аксинья
сегодня в 19:42
Я бы назвал картину "Дзюба вытаскивает деньги из кармана Быстрова" - уж очень похоже...
Аргeнтинeц
сегодня в 19:41
На картине Шишкина "Корабельная роща" тоже есть Дзюба
Крейсер
сегодня в 19:40
А в каком месте картины можно посмотреть на "большой талант Дзюбы"??
А то проанонсировали, а где смотреть не сказали.
Шишанутый
сегодня в 19:38
Не похож. Вот это болше похоже:
ARMENIAN
сегодня в 19:36
что-то даже на картине, Дзюба никак собраться не может...
ошалевший
сегодня в 19:36
пегасики разбегайтесь
Thierry Daniel Henry
сегодня в 19:35
Да Дзюба у нас звезда оказывается.
LOpp
сегодня в 19:34
Потом Орлов скажет, что все художники, британцы и пегасы болеют за Зенит.
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