Британский художник Пегас изобразил Дзюбу на картине

Британский художник Пегас изобразил нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Картину можно будет увидеть в Новом музее, который расположен на 6-й линии Васильевского острова, 29.

На картине изображен Дзюба в экипировке «Зенита» на фоне российского флага.

«Я болею за „Зенит“, и в какой-то момент мне захотелось создать картину для „сине-бело-голубых“ и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем — фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», — сказал Пегас.

Пегас — анонимный уличный художник из Северного Лондона, родившийся в Чикаго.

Напомним, что недавно Дзюбу похвалил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

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