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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Англия - Бельгия. Великая битва за второе место

вчера, 00:38
Англия - Бельгия. Великая битва за второе место

Англия и Бельгия сыграют между собой в третьем туре ЧМ. Блогер «Соккер.ру» Андрон78​ отмечает – им нет смысла бороться за первое место в группе G.

Середняки борются за четвертьфинал ЧМ

Сборная Германии опростоволосилась в своей группе, а это означает, что одна из пар 1/8 финала получилась, прямо скажем, не уровня плей-офф чемпионата мира. Конечно, и Швеция, и Швейцария заслужили в какой-то мере своей игрой и результатами плей-офф, но заявлять, чтобы одна из этих команд была уровня 1/4 финала ЧМ – это, конечно, чересчур. Но таковы издержки современной системы проведения мундиалей, и в прошлом мы уже не раз сталкивались с подобными ситуациями, когда пары 1/8 финала формировали команды-середняки, которым едва ли бы что-то светило в играх с фаворитами, но они попадали друг на друга и разыгрывали путевку аж в четвертьфинал мирового чемпионата.

Саудовская Аравия - Швеция в 1994 году, Дания - Нигерия в 1998, Япония - Турция в 2002, Украина - Швейцария в 2006, Гана - США в 2010, Коста-Рика - Греция в 2014. Примеров достаточно. Такая пара получилась и на ЧМ-2018, а это значит, что вполне сладкого соперника по 1/4 финала получит победитель пары, в которой в 1/8 финала сойдется первая команда группы Н (по иронии судьбы в ней тоже нет команд-грандов, одни середняки), а также сборная, которая займёт второе место в группе G. Оно будет разыграно в матче Англия - Бельгия. Хотя обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Битва за второе место

И вот тут начинается самое интересное. Мы все привыкли к тому, что каждая команда стремится выиграть свою группу, занять в ней первое место. Но в группе G перед последним туром сложилась удивительная ситуация, когда первое место в стократ хуже второго. Судите сами, куда бы вы хотели попасть, в какую часть сетки? В ту, где Франция, Аргентина, в четвертьфинале потенциально Бразилия, или в ту, где в 1/4 финала вас может ждать условная Швейцария, да и в полуфинале может быть отнюдь не топ-соперник. Ведь не факт, что пока единственная звездная команда в правой половине сетки Испания доживет до этой стадии после проверок от России и Хорватии.

Вот поэтому лично мне очень интересно, как завтра будут Бельгия и Англия разыгрывать между собой такое ценное второе место! Интриги ситуации добавляет тот факт, что сейчас у команд совершенно идентичные показатели по очкам и мячам, а это значит, что если будет ничья (вряд ли кто-то захочет побеждать, давайте смотреть правде в глаза), то придется считать показатели фэйр-плей – желтые и красные карточки! И тут может начаться самое интересное – в погоне за вторым местом бельгийцы и англичане могут попытаться «состряпать» себе ужасную фэйр-плейную репутацию, простейший путь к чему – начать хватать на ровном месте горчичники и удаления! Вот хохма будет! Это вам не Дания с ее антифутболом в игре с Францией и банальной попыткой удержать 0:0, которые дают 2-е место, на котором команда и так находится (кстати уверен, что французы и сами были бы не прочь занять 2-е место и отправиться вместо дуэли с Аргентиной в испанскую часть сетки, но совесть не позволила откровенно расступиться и дать забить сопернику).

Но это всё, конечно, в том случае, если Англии или Бельгии не захочется строить из себя благородных снобов, которые делают вид, что четвертьфинал против Бразилии и четвертьфинал против Швейцарии – это одно и то же.

Лучше Колумбия в 1/8, чем Бразилия в 1/4

Подпортить картину может, правда, Колумбия, если вдруг сподобится занять в своей группе 1-е место. Все-таки играть против нее в 1/8 не так приятно, но все равно, думаю, это не перевесит перспективу наткнуться в четвертьфинале на набирающую ход катка Бразилию.

А вот если первой в группе Н станет Япония (важно отметить, что Англия и Бельгия сойдутся друг с другом уже в тот момент, когда будут сыграны матчи во всех группах, кроме игры Панама - Тунис), тот тут и разговоров быть не может. Пусть «самураи» и укатали в группе Колумбию, но их без проблем в 1/8 пройдет и Бельгия, и Англия.

Так что ждем с нетерпением завтра величайший матч за второе место в группе G! Честно говоря, не припоминаю другой такой ситуации в истории чемпионатов мира, а потому будет интересно, как обе команды будут бороться в четверг вечером в Калининграде с моральной стороной вопроса.

Чтобы не было стыдно перед фанатами да и просто нейтральными болельщиками, надо побеждать, но здравый рассудок и холодный расчет подсказывают, что нужно обязательно проиграть! Ну или хотя бы карточек нахватать побольше, чем соперник.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
ситуация забавная и неоднозначная
Стрелков
Стрелков
вчера в 15:57
В конце кто-нибудь себе забьет и "выиграет".
Я б на их месте заранее бросил жребий, а не позорился, играя в поддавки.
Next18
Next18
вчера в 14:41
Рубки конечно не будет, а по логике сильнейшие игроки АПЛ должны выиграть. Бельгию, конечно, имею ввиду.
борька
борька
вчера в 14:04
По рассуждаем по простому, по народному! На хитрую попу , всегда есть фал с винтом. Кто какой будет герой, покажет матч, тем более он проходит в К-е,Но, лично мне хочется, что бы ребята обеих команд остались футболистами,на которых ходит зритель посмотреть.
Red_team
Red_team
вчера в 13:35
Это будет матч автоголов. Кто больше забьет сам себе - тот и выиграет спор =)
yasukuni
yasukuni ответил Знатог
вчера в 12:29
Знатог:
Ну шо? Ждём хет-триков в свои ворота?
Помнится, в нашем замечательном хоккее с мячом был фантастический матч, когда в СВОИ ворота на двоих закатили 20 с лишним штук. И рекордсмен добился даже не пента-трика, а двенадцать-трика.

Так что может случиться все что угодно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:29
Интересная статья и спасибо автору. Занимательные расклады.
Знатог
Знатог
вчера в 10:26
Ну шо? Ждём хет-триков в свои ворота?
Медив
Медив
вчера в 10:14
Думаю все таки Англия будет первой. Саутгейт больший идеалист, чем Мартинес:)
Фата лист
Фата лист
вчера в 09:44
Сомневаюсь, что Англия или Бельгия горит желанием играть в 1/8 с Сенегалом, да и вообще глупо подстраиваться под лучшую турнирную сетку, обычно такое дело заканчивается провалом на чемпионате, так что матч будет нормальным. Бельгия одержит тяжелую победу.
UrAn54
UrAn54
вчера в 07:15
Неужели ждет такая же скука, как на Франция - Дания?
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