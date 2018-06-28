Англия - Бельгия. Великая битва за второе место

Англия и Бельгия сыграют между собой в третьем туре ЧМ. Блогер «Соккер.ру» Андрон78​ отмечает – им нет смысла бороться за первое место в группе G.

Середняки борются за четвертьфинал ЧМ

Сборная Германии опростоволосилась в своей группе, а это означает, что одна из пар 1/8 финала получилась, прямо скажем, не уровня плей-офф чемпионата мира. Конечно, и Швеция, и Швейцария заслужили в какой-то мере своей игрой и результатами плей-офф, но заявлять, чтобы одна из этих команд была уровня 1/4 финала ЧМ – это, конечно, чересчур. Но таковы издержки современной системы проведения мундиалей, и в прошлом мы уже не раз сталкивались с подобными ситуациями, когда пары 1/8 финала формировали команды-середняки, которым едва ли бы что-то светило в играх с фаворитами, но они попадали друг на друга и разыгрывали путевку аж в четвертьфинал мирового чемпионата.

Саудовская Аравия - Швеция в 1994 году, Дания - Нигерия в 1998, Япония - Турция в 2002, Украина - Швейцария в 2006, Гана - США в 2010, Коста-Рика - Греция в 2014. Примеров достаточно. Такая пара получилась и на ЧМ-2018, а это значит, что вполне сладкого соперника по 1/4 финала получит победитель пары, в которой в 1/8 финала сойдется первая команда группы Н (по иронии судьбы в ней тоже нет команд-грандов, одни середняки), а также сборная, которая займёт второе место в группе G. Оно будет разыграно в матче Англия - Бельгия. Хотя обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Битва за второе место

И вот тут начинается самое интересное. Мы все привыкли к тому, что каждая команда стремится выиграть свою группу, занять в ней первое место. Но в группе G перед последним туром сложилась удивительная ситуация, когда первое место в стократ хуже второго. Судите сами, куда бы вы хотели попасть, в какую часть сетки? В ту, где Франция, Аргентина, в четвертьфинале потенциально Бразилия, или в ту, где в 1/4 финала вас может ждать условная Швейцария, да и в полуфинале может быть отнюдь не топ-соперник. Ведь не факт, что пока единственная звездная команда в правой половине сетки Испания доживет до этой стадии после проверок от России и Хорватии.

Вот поэтому лично мне очень интересно, как завтра будут Бельгия и Англия разыгрывать между собой такое ценное второе место! Интриги ситуации добавляет тот факт, что сейчас у команд совершенно идентичные показатели по очкам и мячам, а это значит, что если будет ничья (вряд ли кто-то захочет побеждать, давайте смотреть правде в глаза), то придется считать показатели фэйр-плей – желтые и красные карточки! И тут может начаться самое интересное – в погоне за вторым местом бельгийцы и англичане могут попытаться «состряпать» себе ужасную фэйр-плейную репутацию, простейший путь к чему – начать хватать на ровном месте горчичники и удаления! Вот хохма будет! Это вам не Дания с ее антифутболом в игре с Францией и банальной попыткой удержать 0:0, которые дают 2-е место, на котором команда и так находится (кстати уверен, что французы и сами были бы не прочь занять 2-е место и отправиться вместо дуэли с Аргентиной в испанскую часть сетки, но совесть не позволила откровенно расступиться и дать забить сопернику).

Но это всё, конечно, в том случае, если Англии или Бельгии не захочется строить из себя благородных снобов, которые делают вид, что четвертьфинал против Бразилии и четвертьфинал против Швейцарии – это одно и то же.

Лучше Колумбия в 1/8, чем Бразилия в 1/4

Подпортить картину может, правда, Колумбия, если вдруг сподобится занять в своей группе 1-е место. Все-таки играть против нее в 1/8 не так приятно, но все равно, думаю, это не перевесит перспективу наткнуться в четвертьфинале на набирающую ход катка Бразилию.

А вот если первой в группе Н станет Япония (важно отметить, что Англия и Бельгия сойдутся друг с другом уже в тот момент, когда будут сыграны матчи во всех группах, кроме игры Панама - Тунис), тот тут и разговоров быть не может. Пусть «самураи» и укатали в группе Колумбию, но их без проблем в 1/8 пройдет и Бельгия, и Англия.

Так что ждем с нетерпением завтра величайший матч за второе место в группе G! Честно говоря, не припоминаю другой такой ситуации в истории чемпионатов мира, а потому будет интересно, как обе команды будут бороться в четверг вечером в Калининграде с моральной стороной вопроса.

Чтобы не было стыдно перед фанатами да и просто нейтральными болельщиками, надо побеждать, но здравый рассудок и холодный расчет подсказывают, что нужно обязательно проиграть! Ну или хотя бы карточек нахватать побольше, чем соперник.