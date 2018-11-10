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ЦСКА против «Зенита». Ждём забитые мячи!

10 ноября 2018, 22:45

Три нулевые подряд – недостойная серия, и если Ганчаренко и Семак продолжат, «Соккер.ру» поймет упреки фанатов. Нельзя быть беззубыми в таком бою! 

Текущие результаты

У ЦСКА одна победа в семи последних матчах – над аутсайдером «Анжи», одна ничья с «Динамо» и пять поражений. Вылетели из Кубка России – проиграли «Тюмени» в серии. Также дважды уступили «Роме», и по разу «Локомотиву» и «Краснодару», причем оба раза дома. Часто проблемы именно с теми, кто играет на высоком уровне и умеет атаковать. ЦСКА  сломался после того, как собрали волю в кулак и выжали из себя победу над «Реалом». А «Зенит» скучный, но стабильный – 1 ничья, 2 поражения и 4 победы в семи последних матчах. 

Результат: победа «Зенита». 

Поединки между собой

Что творят? Испоганили матчи между самыми частыми чемпионами последнего десятилетия. «Зенит» и ЦСКА сыграли три поединка вничью со счетом 0:0, а начали эту ужасную мировую серию матчем с разменом голами – 1:1. До этого «Зенит» дважды брал верх – 0:1 и 1:4. Но если не учитывать пять последних матчей, то получаем 10 таймов и 3 мяча. Все очень плохо, если и сегодня ничего внятного не покажут – грош цена разговорам сторон о том, что противостояние  принципиальное для сторон.

Результат: ничья.  

Кадровые возможности

Акинфеев умеет играть на уровне Лунева, хотя обратное равенство тоже справедливо – Андрей хорош, как и Игорь. Иванович как правый защитник хуже Фернандеса, но Марио пропустит матч, а Набабкин не такой убедительный, особенно на чужой позиции. Маммана и Нету – защитники, которые могут ошибиться и сыграть классно, как и три их коллеги. У «Зенита» нет ярко выраженного разрушителя, зато могут сыграть Ерохин, Кузяев и Маркизио, но Влашич, Бийол и Ахметов – тоже интересные хавбеки. А Чалов результативнее резервного форварда «Зенита» Заболотного. Впрочем, в целом состав Семака именитее и чуть мощнее, и шести травм тоже нет, всего четыре. 

Результат: победа «Зенита». 

Атакующие показатели

У «Зенита» рекорд по голам, но достижение разделяют с «Краснодаром». Но и у ЦСКА неплохо идет игра впереди – четвертая строчка и 17 результативных ударов. Еще бы реализация не подводила таких ребят, как Эрнандес, и могли бы собрать больше мячей. Но и так по меркам РПЛ «армейцы» являются атакующим коллективом. А «Зенит» - везучий, ведь у них меньше ударов, меньше удачных обводок, а разница по xG подсказывает, что команда Семака не настолько крутая в атаке, как хотела бы казаться. Но даже если ругать и тех, и других, надо отметить – голов в противостоянии заждались. Пора забивать, невзирая на травмы и усталость в других матчах. 

Результат: ничья. 

Оборонительные функции

Только по воротам «Ростова» реже наносят удары, чем по воротам Акинфеева, что удивительно, учитывая легкость, с которой атаковали соперники по ЛЧ (у «Реала» тоже были моменты, как помним, не только у «Ромы»). А вот «Зенит» среди худших по допущенным ударам, ведь на 10-м месте рядом с «Уфой», откуда ушел наставник. Бывший тренер этой команды Семак не поставил лидеру РПЛ крутую оборону, просто соперники робкие. А вот ЦСКА дерется – больше отборов, перехватов, фолов, а «Зенит» ленится, что и привело к небольшой, но разнице  по пропущенным мячам – 7:9. В РПЛ оборона Ганчаренко смотрится достойно, хотя многие впервые друг друга узнали летом. 

Результат: победа ЦСКА

Схемы и наставники

Когда берем гостевые матчи против команд, которые играют в три центральных, но у «Зенита» были проблемы в Казани, Махачкале и против «Динамо» в Москве. Оба поражения с теми, кто оборонялся в три центральных. Но все эти соперники держали линию достаточно низко и компактно. А «Локомотив» пытался выйти в атаку – результат видели. С другой стороны, Ганчаренко выиграл один раз в 7 последних мачтах, то есть меньше, чем Рианчо у руля «Спартака». ЦСКА может сыграть неудобно для «Зенита», Семак не поставил игру, но и у «армейцев» не все гладко. 

Результат: ничья. 

Стадион и болельщики

Важный фактор, ведь таблицы домашних и гостевых матчей часто могут существенно различаться. Все понимают, насколько «Зениту» полезно, что на арене «Санкт-Петербург» собирает аншлаги не только Сергей Владимирович Шнуров. Вот и оба поражения в РПЛ нового сезона лидер получил в гостях. У ЦСКА ситуация совершенно другая – сыграв дома 6 поединков из 13, потеряли очки в четырех, причем именно дома проиграли все матчи. Даже у «Зенита» в гостях дела обстоят куда лучше, чем у «армейцев» дома. Новая арена ЦСКА не приносит удачу, наоборот тушуются, а «Реал» обыграли в «Лужниках».  

Результат: победа «Зенита».  

Общий счет. ЦСКА – «Зенит» - 4:6

У нас не ничья, ведь хватит уже мировых – четыре подряд собрали. Давно не смешно, ведь 2 гола за 8 таймов – показатель для «Торпедо» Армавира времен тренера Карпина, а не для матча многократных чемпионов России с опытом в еврокубках.

Тем более, открывают новую страницу. Бредовым является утверждение, что «Зенит» сыгранный и готовый футбольный продукт, и на основании этого заблуждения – фаворит. Например, если посмотрите составы на прошлую игру, то увидите не только 10 игроков «армейцев», которые точно не сыграют. 

Также в прошлом чемпионате выходили 7 футболистов «Зенита», что или покинули команду, или выбыли из основы и ближайшего резерва и сегодня их не будет. И хотя многие игроки Семака в одной команде дольше, чем футболисты Ганчаренко, из 27 футболистов, вышедших на поле в Санкт-Петербурге, в Москве можем увидеть 8 участников того поединка, меньше трети. 

Травмы влияют, но и перемен много. Также ничего не дает ЦСКА фактор своего поля. «Краснодару», «Локомотиву» и «Ростову» уступили на новой арене. И со «Спартаком» была ничья. Боимся как раз мировой в новой игре, ведь понятно, что даже потеря двух важных человек – Фернандеса и Дзюбы, сильно бьет по атакующим возможностям давних соперников, не говоря о других травмах и неприятностях, как у Кокорина. 

Мало шансов на очень результативный поединок – в пяти последних выездных матчах у «Зенита» всего 4 гола, а у ЦСКА в пяти домашних поединках тоже всего четыре гола. Может, пора разозлиться и выдать матч, о котором будут долго говорить? Без надежды надеемся – не хочется, чтобы главный матч тура в РПЛ окрестили смертельно скучным.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответил MALOVAR
   280 / 799
11 ноября в 22:20
я тут,но футбола сегодня не было ,никто не предложил скоростей,кроме Уфы
По второму тайму, пожалуй, соглашусь, ( по поводу скоростей). Но футбол сегодня был. По крайней мере со стороны ЦСКА. Конечно, не мирового уровня, как у " Спартака"))))))
MALOVAR
MALOVAR ответил Bolshoy
   3 / 799
11 ноября в 21:55
я тут,но футбола сегодня не было ,никто не предложил скоростей,кроме Уфы
Bolshoy
Bolshoy ответил MALOVAR
   280 / 799
11 ноября в 21:20
я эксперт
"я эксперт" - ПЛОХОЙ!)))))
Bolshoy
Bolshoy ответил MALOVAR
   280 / 799
11 ноября в 21:19
не теряйся сегодня
А куда сам "эксперт" потерялся?))))
Bolshoy
Bolshoy ответил инвайт
   280 / 799
11 ноября в 21:18
Да ладно вам - сломался ЦСКА, сломался...ну, решили кони годик в ФНЛ отдохнуть, что их теперь за это упрекать что ли?
Игра показала, как сломались армейцы))))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MALOVAR
   553 / 799
11 ноября в 16:33
я эксперт
У настоящего эксперта не может быть фразы "нет слов"...
(понимаю еще "нет денег" или "нет удачи")
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 799
11 ноября в 15:05
не теряйся сегодня
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
   3 / 799
11 ноября в 15:00
я эксперт
МКС
МКС ответил Jum13
   102 / 799
11 ноября в 14:04
О - да у тебя это уже геостационарной попахивает... Не сильно печёт? )))
JUM 13
Стиль: Стиль: неоклассика
Цвет: орех/серебро/мекка/слоновая кость
Отделка: дерево, серебрение, покраска, цельнодеревянная резьба, мрамор, элитные ткани
Диван 3-х местн. L275 P105 H100
Полукресло L120 P93 H70
Возможна индивидуальная комплектация, отделка и ткани на выбор.

Я вот тоже думал, что ты загадочный. А ты набор мебели.
Антон Гнатенко 1
Антон Гнатенко 1
   571 / 799
11 ноября в 14:00
    Коля58
    Коля58
       119 / 799
    11 ноября в 12:32
    Игры с ЦСКА всегда трудные, если не вспоминать игру на кубок ))
    Коля58
    Коля58
       119 / 799
    11 ноября в 12:30
    Игра не будет с большим количеством голов я думаю! Игра ЦСКА с Зенитом всегда позиционная! Кто из тренеров сделает ошибку та команда и проиграет! Это не Тарасня шашки на голо и полная сетка голов в их сторону ))
    Jum13
    Jum13 ответил МКС
       10 / 799
    11 ноября в 12:10
    Беланов обожаю когда ты народ веселишь.)))) Жги еще как космическая команда обыгрывает Реал с Ромой, и как вы все забиваете с игры. Вместе посмеемся)))
    О - да у тебя это уже геостационарной попахивает... Не сильно печёт? )))
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил MALOVAR
       553 / 799
    11 ноября в 11:09
    мячи? а с чего? это слабейшие образцы своих команд за последние лет 10 ,ужасные команды ,нет слов
    Нет слов, так молчи...
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Зеленыйслоник
       553 / 799
    11 ноября в 11:04
    Кто будет смотреть этот матч, когда есть МС-МЮ?
    Все кроме зеленого слоника...
    Faustello
    Faustello
       49 / 799
    11 ноября в 09:54
    Интересный матч будет надеюсь.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       430 / 799
    11 ноября в 09:50
    Кто будет смотреть этот матч, когда есть МС-МЮ?
    Добряк
    Добряк
       633 / 799
    11 ноября в 09:39
    1:1
    tuman960
    tuman960
       153 / 799
    11 ноября в 09:21
    Победы Зениту,а ЦСКА хорошей игры-другого пожелать не могу ,так как ничья в пользу других клубов,а встречаются два лучших ,уважаемых клуба России!!!А вообщем любой результат приемлем,главное что бы была интересная игра без грубостей!!!!
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
       460 / 799
    11 ноября в 09:16
    будет нулевая ничья
    FILL3286
    FILL3286
       54 / 799
    11 ноября в 07:40
    Ждем ни голов,а смехопанораму с участием двух середняков!
    112910415
    112910415
       95 / 799
    11 ноября в 07:29
    кто-нибудь закатит дохленький гол
    МапС
    МапС
       289 / 799
    11 ноября в 06:47
    Бредовая арифметика.
    Рoже Милла
    Рoже Милла
       70 / 799
    11 ноября в 06:15
    Жумка, пока кого не придумают? Вы благодаря пенке в прошлом году мертвейшую Бенфику обыграли, в этом благодаря пенке отскочили, от ... прости Господи, самой Виктории Плзень!))) Как минимум 4 очка вам нарисовали Безбородов с прочими Галимовыми. Это и левая пенка в Оренбурге, и под закат матча пенка в Красноярске, это только то что я вспомнил. без пендаля барахталось бы цска где-то в районе 12-13 места, а в группах вообще без шансов. Мы говорим лошадь, подразумеваем пенальти.
    МКС
    МКС ответил Jum13
       102 / 799
    11 ноября в 05:28
    ЦСКА забил 17, спартак - 14. Ты о чём? Вы же пока сопернику 2 красные не дадут или пенальти не придумают - забить не можете. Даже с Рейнджерсами - 2 левых рикошета и гол из вне игры. Когда спартачи сами забивать научатся - пиши. А пока можешь ещё подобные глупости писать - инвайту всё равно каких спартачей лайкать
    Беланов обожаю когда ты народ веселишь.)))) Жги еще как космическая команда обыгрывает Реал с Ромой, и как вы все забиваете с игры. Вместе посмеемся)))
    Jum13
    Jum13 ответил MALOVAR
       10 / 799
    11 ноября в 02:40
    мячи? а с чего? это слабейшие образцы своих команд за последние лет 10 ,ужасные команды ,нет слов
    ЦСКА забил 17, спартак - 14. Ты о чём? Вы же пока сопернику 2 красные не дадут или пенальти не придумают - забить не можете. Даже с Рейнджерсами - 2 левых рикошета и гол из вне игры. Когда спартачи сами забивать научатся - пиши. А пока можешь ещё подобные глупости писать - инвайту всё равно каких спартачей лайкать
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       287 / 799
    11 ноября в 02:36
    сокер давай дальше про рианчу верим или кнононов??
    parallels
    parallels
       5 / 799
    11 ноября в 02:27
    в результате этой игры опозорится, как всегда, спартак)
    Fleischjager
    Fleischjager
    11 ноября в 01:08
      Fleischjager
      Fleischjager
      11 ноября в 00:32
      Зенит ЦСКА супер дерби в отличии от позора семедырочного
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