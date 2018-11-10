ЦСКА против «Зенита». Ждём забитые мячи!

10 ноября 2018, 22:45

Три нулевые подряд – недостойная серия, и если Ганчаренко и Семак продолжат, «Соккер.ру» поймет упреки фанатов. Нельзя быть беззубыми в таком бою!

Текущие результаты

У ЦСКА одна победа в семи последних матчах – над аутсайдером «Анжи», одна ничья с «Динамо» и пять поражений. Вылетели из Кубка России – проиграли «Тюмени» в серии. Также дважды уступили «Роме», и по разу «Локомотиву» и «Краснодару», причем оба раза дома. Часто проблемы именно с теми, кто играет на высоком уровне и умеет атаковать. ЦСКА сломался после того, как собрали волю в кулак и выжали из себя победу над «Реалом». А «Зенит» скучный, но стабильный – 1 ничья, 2 поражения и 4 победы в семи последних матчах.

Результат: победа «Зенита».

Поединки между собой

Что творят? Испоганили матчи между самыми частыми чемпионами последнего десятилетия. «Зенит» и ЦСКА сыграли три поединка вничью со счетом 0:0, а начали эту ужасную мировую серию матчем с разменом голами – 1:1. До этого «Зенит» дважды брал верх – 0:1 и 1:4. Но если не учитывать пять последних матчей, то получаем 10 таймов и 3 мяча. Все очень плохо, если и сегодня ничего внятного не покажут – грош цена разговорам сторон о том, что противостояние принципиальное для сторон.

Результат: ничья.

Кадровые возможности

Акинфеев умеет играть на уровне Лунева, хотя обратное равенство тоже справедливо – Андрей хорош, как и Игорь. Иванович как правый защитник хуже Фернандеса, но Марио пропустит матч, а Набабкин не такой убедительный, особенно на чужой позиции. Маммана и Нету – защитники, которые могут ошибиться и сыграть классно, как и три их коллеги. У «Зенита» нет ярко выраженного разрушителя, зато могут сыграть Ерохин, Кузяев и Маркизио, но Влашич, Бийол и Ахметов – тоже интересные хавбеки. А Чалов результативнее резервного форварда «Зенита» Заболотного. Впрочем, в целом состав Семака именитее и чуть мощнее, и шести травм тоже нет, всего четыре.

Результат: победа «Зенита».

Атакующие показатели

У «Зенита» рекорд по голам, но достижение разделяют с «Краснодаром». Но и у ЦСКА неплохо идет игра впереди – четвертая строчка и 17 результативных ударов. Еще бы реализация не подводила таких ребят, как Эрнандес, и могли бы собрать больше мячей. Но и так по меркам РПЛ «армейцы» являются атакующим коллективом. А «Зенит» - везучий, ведь у них меньше ударов, меньше удачных обводок, а разница по xG подсказывает, что команда Семака не настолько крутая в атаке, как хотела бы казаться. Но даже если ругать и тех, и других, надо отметить – голов в противостоянии заждались. Пора забивать, невзирая на травмы и усталость в других матчах.

Результат: ничья.

Оборонительные функции

Только по воротам «Ростова» реже наносят удары, чем по воротам Акинфеева, что удивительно, учитывая легкость, с которой атаковали соперники по ЛЧ (у «Реала» тоже были моменты, как помним, не только у «Ромы»). А вот «Зенит» среди худших по допущенным ударам, ведь на 10-м месте рядом с «Уфой», откуда ушел наставник. Бывший тренер этой команды Семак не поставил лидеру РПЛ крутую оборону, просто соперники робкие. А вот ЦСКА дерется – больше отборов, перехватов, фолов, а «Зенит» ленится, что и привело к небольшой, но разнице по пропущенным мячам – 7:9. В РПЛ оборона Ганчаренко смотрится достойно, хотя многие впервые друг друга узнали летом.

Результат: победа ЦСКА .

Схемы и наставники

Когда берем гостевые матчи против команд, которые играют в три центральных, но у «Зенита» были проблемы в Казани, Махачкале и против «Динамо» в Москве. Оба поражения с теми, кто оборонялся в три центральных. Но все эти соперники держали линию достаточно низко и компактно. А «Локомотив» пытался выйти в атаку – результат видели. С другой стороны, Ганчаренко выиграл один раз в 7 последних мачтах, то есть меньше, чем Рианчо у руля «Спартака». ЦСКА может сыграть неудобно для «Зенита», Семак не поставил игру, но и у «армейцев» не все гладко.

Результат: ничья.

Стадион и болельщики

Важный фактор, ведь таблицы домашних и гостевых матчей часто могут существенно различаться. Все понимают, насколько «Зениту» полезно, что на арене «Санкт-Петербург» собирает аншлаги не только Сергей Владимирович Шнуров. Вот и оба поражения в РПЛ нового сезона лидер получил в гостях. У ЦСКА ситуация совершенно другая – сыграв дома 6 поединков из 13, потеряли очки в четырех, причем именно дома проиграли все матчи. Даже у «Зенита» в гостях дела обстоят куда лучше, чем у «армейцев» дома. Новая арена ЦСКА не приносит удачу, наоборот тушуются, а «Реал» обыграли в «Лужниках».

Результат: победа «Зенита».

Общий счет. ЦСКА – «Зенит» - 4:6

У нас не ничья, ведь хватит уже мировых – четыре подряд собрали. Давно не смешно, ведь 2 гола за 8 таймов – показатель для «Торпедо» Армавира времен тренера Карпина, а не для матча многократных чемпионов России с опытом в еврокубках.

Тем более, открывают новую страницу. Бредовым является утверждение, что «Зенит» сыгранный и готовый футбольный продукт, и на основании этого заблуждения – фаворит. Например, если посмотрите составы на прошлую игру, то увидите не только 10 игроков «армейцев», которые точно не сыграют.

Также в прошлом чемпионате выходили 7 футболистов «Зенита», что или покинули команду, или выбыли из основы и ближайшего резерва и сегодня их не будет. И хотя многие игроки Семака в одной команде дольше, чем футболисты Ганчаренко, из 27 футболистов, вышедших на поле в Санкт-Петербурге, в Москве можем увидеть 8 участников того поединка, меньше трети.

Травмы влияют, но и перемен много. Также ничего не дает ЦСКА фактор своего поля. «Краснодару», «Локомотиву» и «Ростову» уступили на новой арене. И со «Спартаком» была ничья. Боимся как раз мировой в новой игре, ведь понятно, что даже потеря двух важных человек – Фернандеса и Дзюбы, сильно бьет по атакующим возможностям давних соперников, не говоря о других травмах и неприятностях, как у Кокорина.