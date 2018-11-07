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ЦСКА – «Рома»: игра на победу

07 ноября 2018, 10:15

Матч между ЦСКА и «Ромой» в Москве может многое решить в группе G. «Соккер.ру» - о раскладах перед игрой.

Текущее состояние

«Рома» прилетела в Москву раньше, чем это обычно делают команды, которые прибывают на матчи Лиги чемпионов. Эусебио Ди Франческо объяснил такое решение тем, что футболисты хотели получше адаптироваться к погодным условиям ноябрьской Москвы. Такой учет мельчайших нюансов показывает, насколько серьезно и внимательно даже в мелочах к этой игре подходят римляне, понимая ценность поединка. Ведь они на два очка опережают ЦСКА, деля первое и второе место с «Реалом». Победа практически откроет «Роме» дорогу в плей-офф Лиги чемпионов, а поражение сильно осложнит ситуацию. Во многом это переломный момент для обеих команд. 

После матча в Риме обе команды провели по две встречи. Что примечательно, не одержали ни одной победы. ЦСКА проиграл дома «Краснодару» (1:2) в драматичном поединке, а потом сыграл вничью с «Динамо» (0:0), показав некоторую нестабильность в игре – не только в результатах. У «Ромы» тоже были непростые испытания: два выезда к сильным противникам. В итоге матчи с «Наполи» и «Фиорентиной» закончились с одинаковым счетом - 1:1. Складывались они по разному сценарию. Неаполитанцев «Рома» почти обыграла – упустила на последних минутах лидерство. А в игре с «Фиорентиной», напротив, спаслась от поражения в самом конце. 

Важно отметить, что матч с ЦСКА будет третьим выездом подряд для «Ромы». Это может наложить свой отпечаток, хотя понятно, что выезды в самой Италии – это не то же самое, что выездные матчи у российских команд, на физическом состоянии тамошние переезды не слишком сказываются, возможно, психологически «Рома» хотела бы быть менее напряженной.

История отношений

Здесь следует напомнить только то, что в 2014 году эти соперники встречались также на групповой стадии Лиги чемпионов. И тогда ЦСКА в Риме тоже крупно проиграл. Не 0:3, а 1:5. Московская же встреча закончилась вничью – 1:1. Вдруг поклонникам совпадений и любителям видеть знаки это подскажет, что армейцы и на этот раз смогут зацепиться за хороший результат. В их копилку добавим и то, что «Рома» в гостях играет в нынешнем сезоне не очень убедительно. 

Сильно уж отличается ее домашняя форма от выездной. На чужом поле римляне в этом сезоне одержали только две победы: над «Торино» и «Эмполи» в Серии А. Но тут нужно смотреть и на то, как ЦСКА играет дома. И стоит констатировать, что стабильности армейцам не хватает. Они уступили на своем поле «Ростову», потом была хорошая серия, в которую попала победа над «Реалом» даже, а вот последние два домашних матча армейцы проиграли: «Локомотиву» и «Краснодару». Это уже настораживает.

Ориентировочный состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Ориентировочный состав «Ромы»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н’Зонзи, Кристанте, Юндер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

Армейцы как обычно находятся в поиске оптимального игрового сочетания с учетом потерь, которые все время вынуждены держать в голове. Предполагается, что Дзагоев на поле выйдет, хотя у него были некоторые проблемы со здоровьем. То же касается и Фернандеса, без которого шансы ЦСКА станут гораздо более призрачными. Так что Виктор Ганчаренко должен идти на допустимый риск. А вот участию Эрнандеса никакой риск не поможет. Он точно не сыграет в атаке. Отрадно, конечно, что вернулся Акинфеев, отбывший дисквалификацию. Само его присутствие должно придать уверенности обороне, которой предстоит противостоять могучему Джеко – Эдин показал себя практически неудержимым в битве с армейской обороной в первом матче.

У «Ромы» в списке потерь главный – Де Росси, которого в центре поля заменит, скорее всего, Кристанте. Еще травмированы Перотти и Карсдорп, но их нет уже давно, да и «Рома» спокойно и эффективно играет с другими исполнителями. В то же время случилось возвращение в строй Хавьера Пасторе. Его появление может создать проблемы ЦСКА, поскольку аргентинец за римлян играет очень ярко, креативно, остро.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА): 

Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовую 30-минутку. Если взять матч с «Реалом» – то же самое. Если взять игру с «Викторией» – не очень хорошо. Иными словами, можно сказать, что нам пока не хватает стабильности, баланса.

Можно вспомнить, что мы и в чемпионате проводим достаточно хорошие матчи, но у нас, наверное, не хватает опыта, чтобы дожимать соперника. Не могу сказать, что мы выйдем и с первых минут будем активно играть. Нам важно, чтобы мы сыграли правильно.

Если думать о травмированных, плохая карма может лечь на тех, кто завтра сыграет. Если ты настраиваешься на что-то плохое, это происходит. Если говорить о том, что есть план «А» и план «Б», команда должна уметь играть быстрыми атаками, позиционными, а также уметь быстро переходить к одному и ко второму варианту. Исходя из этого, готовим команду ко всем матчам, не только к завтрашнему, хотя это игра повышенной ответственности.

Эусебио Ди Франческо (главный тренер «Ромы»): 

Нужно стараться контролировать игру и действовать первым номером. Мы стараемся побеждать, всегда, когда это возможно. В Лиге чемпионов надо стараться больше. Команда в психологическом плане развивается. Это касается и чемпионата. Иногда надо уметь выигрывать 1:0 или забивать на 96-й минуте. Понравилось, как ЦСКА действовал против «Реала» – с первых минут команда начала атаковать. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными. Они будут решающими для исхода матча.

Итак, ЦСКА в этой встрече нужна, по сути, только победа. Это передаст инициативу в группе в руки армейцев. Хотя делать долгосрочные прогнозы тяжело, учитывая нестабильность нынешнего «Реала» и способность «Виктории» преподнести сюрприз. Если предположить, что «Реал» обыграет тут всех, то ЦСКА должно хватить для плей-офф Лиги чемпионов побед над «Ромой» и «Викторией». Если же ЦСКА сыграет сегодня вничью с «Ромой», то это почти при любых условиях вынудит армейцев играть на победу с «Реалом» в Мадриде. Так себе перспектива. 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил BenderBender
   71 / 799
07 ноября в 20:02
Гыгы
Игого
mox1833
mox1833
07 ноября в 19:50
да по идее лч не нужна ле может шанс
djemStar
djemStar
07 ноября в 14:01
1 очко точно возьмут армейцы, но более вероятно 3.
BenderBender
BenderBender
   328 / 799
07 ноября в 13:44
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Дед за ЦСКА
       112 / 799
    07 ноября в 13:42
    Да много есть, что вспомнить. А, какие команды были, не чета Уфе, Арсеналу, Анжи..... Арарат, Динамо тб, Заря, Днепр, торпедо не говоря уже о киевлянах. Ностальгия. Но мы видели этот футбол, а нынешнее не знает таких игр.
    cska plus
    cska plus
       2 / 799
    07 ноября в 13:34
    Тренер и команда знают эту ситуацию, поэтому готвятся наверняка а там как карта ляжет.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       46 / 799
    07 ноября в 13:13
    Удачи ЦСКА!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Владимир_Спартак
       36 / 799
    07 ноября в 12:22
    Да нет и эти времена хороши были. Но мне больше нравилось всегдашнее противостояние Спартака и Динамо Киев. Вот это были игры. Ну, а Вам сегодня не оплошать. Рому дома можено на энтузиазме победить. Успехов.
    Всегда болел за москвичей (СпаМ) в этих противостояниях, Игры были +++.
    Есть что вспомнить. ....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Дед за ЦСКА
       112 / 799
    07 ноября в 12:17
    Да нет и эти времена хороши были. Но мне больше нравилось всегдашнее противостояние Спартака и Динамо Киев. Вот это были игры. Ну, а Вам сегодня не оплошать. Рому дома можено на энтузиазме победить. Успехов.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       46 / 799
    07 ноября в 12:13
    Дед за цска в ЛЧ всегда стыдно было и будет,а знаешь почему? Да потому что вы всегда последние!
    BenderBender
    BenderBender ответил Jum13
       328 / 799
    07 ноября в 12:05
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Владимир_Спартак
         36 / 799
      07 ноября в 12:01
      А при царе Горохе вы вообще были в отстое. Будь здрав.))) 😊
      Брежневские времена вспомнил, Леонид Ильич за СпаМ болел, всех лучших игроков собирали туда, вот откуда звёзды над ромбиком.А вот Подгорный (если вспомнишь его) болел за ЦСКА, Был свидетелем,как они болели в Завидове (охот хозяйство) в разных комнатах. ХОККЕЙ СпаМ - ЦСКА. Год 1971, месяц и дату уже не помню, осень.
      Jum13
      Jum13 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
         10 / 799
      07 ноября в 11:58
      Дед за цска в ЛЧ всегда стыдно было и будет,а знаешь почему? Да потому что вы всегда последние!
      0/0/6, 1-18, 7:0. "Быть последним!" - девиз спартака )))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил Дед за ЦСКА
         112 / 799
      07 ноября в 11:48
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
           36 / 799
        07 ноября в 11:48
        Дед за цска в ЛЧ всегда стыдно было и будет,а знаешь почему? Да потому что вы всегда последние!
        Не скажи, СпаМ всегда впереди на лихой свинье))))))).
        papic337
        papic337
           272 / 799
        07 ноября в 11:47
        Удачи ЦСКА!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответил Владимир_Спартак
           36 / 799
        07 ноября в 11:46
        Что же ты ржешь мой конь ретивый, что ты гриву приподнял. Забыл 6.-0 от Олимпика и в этот же год от нас 6 - 0.)))😊
        А при царе Горохе что было? Речь идёт о нынешних буднях. Будь здрав.
        ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
        ПРОЕКТ ЕВРЕЯ ответил Дед за ЦСКА
           45 / 799
        07 ноября в 11:45
        За игру ЦСКА никогда не бывает стыдно, ежегодно играет в Европе, а вот за СпаМ стыдно ВСЕГДА Раз в 15 лет вышел в ЛЧ и 7 штук от Ливера ИГОГО!
        Дед за цска в ЛЧ всегда стыдно было и будет,а знаешь почему? Да потому что вы всегда последние!
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответил Дед за ЦСКА
           112 / 799
        07 ноября в 11:43
        Что же ты ржешь мой конь ретивый, что ты гриву приподнял. Забыл 6.-0 от Олимпика и в этот же год от нас 6 - 0.)))😊
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответил BenderBender
           36 / 799
        07 ноября в 11:43
        Какие же кони смешные. Чуть что, стрелки на спам переводят. В футбол бы лучше научились играть. Или ваша цель быть не хуже спама? Пока вы на одном уровне. На дне. И, кстати, всем известно, как вы попали в этот розыгрыш ЛЧ. Продажная Тула помогла, которой ничего не нужно было, а бабло лишним не бывает.
          Спартак и Католония навсегда
          Спартак и Католония навсегда
          07 ноября в 11:41
          Гинеровский детсад узнал, каково это играть с достаточно сильной командой, а то возгордились победой над сливочным недоразумением, которое сейчас обыграет любой клуб сегунды.
          так что белорусский гений и его детсад будут весь матч сидеть в штрафной и судорожно ждать финального свистка.
          вангую, состав будет следующим:
          акинфеев-крынац
          фернандес-бекао-чернов-магнуссон-щенников-набабкин-кучаев
          бийол-влашич
          BenderBender
          BenderBender ответил Дмитрий Климович 2
             328 / 799
          07 ноября в 11:38
          Проснись
          BenderBender
          BenderBender ответил Дед за ЦСКА
             328 / 799
          07 ноября в 11:35
          Какие же кони смешные. Чуть что, стрелки на спам переводят. В футбол бы лучше научились играть. Или ваша цель быть не хуже спама? Пока вы на одном уровне. На дне. И, кстати, всем известно, как вы попали в этот розыгрыш ЛЧ. Продажная Тула помогла, которой ничего не нужно было, а бабло лишним не бывает.
          амурец
          амурец
             84 / 799
          07 ноября в 11:33
          с волками конечно трудно будет, но надеемся на конские копыта, ЦСКА удачи
          BenderBender
          BenderBender ответил Фата лист
             328 / 799
          07 ноября в 11:32
          Гыгы
          Фата лист
          Фата лист
             71 / 799
          07 ноября в 11:28
          Надо побеждать, но будет сложно.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
             36 / 799
          07 ноября в 11:26
          Опять в 23,00 стыдно будет за лошадок,ну это так к слову
          За игру ЦСКА никогда не бывает стыдно, ежегодно играет в Европе, а вот за СпаМ стыдно ВСЕГДА Раз в 15 лет вышел в ЛЧ и 7 штук от Ливера ИГОГО!
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил Кот озерный
             36 / 799
          07 ноября в 11:19
          Он не стучит!!!!! Как можно у меня отнимать статус главного ударника Соккера!!!!!
          Стучит по КЛАВЕ (я это имел ввиду) Ударяй дальше)))).
          Кот озерный
          Кот озерный ответил Дед за ЦСКА
          07 ноября в 11:17
          Он не стучит!!!!! Как можно у меня отнимать статус главного ударника Соккера!!!!!
          ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
          ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
             45 / 799
          07 ноября в 11:15
          Опять в 23,00 стыдно будет за лошадок,ну это так к слову
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