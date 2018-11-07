ЦСКА – «Рома»: игра на победу

07 ноября 2018, 10:15

Матч между ЦСКА и «Ромой» в Москве может многое решить в группе G. «Соккер.ру» - о раскладах перед игрой.

Текущее состояние

«Рома» прилетела в Москву раньше, чем это обычно делают команды, которые прибывают на матчи Лиги чемпионов. Эусебио Ди Франческо объяснил такое решение тем, что футболисты хотели получше адаптироваться к погодным условиям ноябрьской Москвы. Такой учет мельчайших нюансов показывает, насколько серьезно и внимательно даже в мелочах к этой игре подходят римляне, понимая ценность поединка. Ведь они на два очка опережают ЦСКА , деля первое и второе место с «Реалом». Победа практически откроет «Роме» дорогу в плей-офф Лиги чемпионов, а поражение сильно осложнит ситуацию. Во многом это переломный момент для обеих команд.

После матча в Риме обе команды провели по две встречи. Что примечательно, не одержали ни одной победы. ЦСКА проиграл дома «Краснодару» (1:2) в драматичном поединке, а потом сыграл вничью с «Динамо» (0:0), показав некоторую нестабильность в игре – не только в результатах. У «Ромы» тоже были непростые испытания: два выезда к сильным противникам. В итоге матчи с «Наполи» и «Фиорентиной» закончились с одинаковым счетом - 1:1. Складывались они по разному сценарию. Неаполитанцев «Рома» почти обыграла – упустила на последних минутах лидерство. А в игре с «Фиорентиной», напротив, спаслась от поражения в самом конце.

Важно отметить, что матч с ЦСКА будет третьим выездом подряд для «Ромы». Это может наложить свой отпечаток, хотя понятно, что выезды в самой Италии – это не то же самое, что выездные матчи у российских команд, на физическом состоянии тамошние переезды не слишком сказываются, возможно, психологически «Рома» хотела бы быть менее напряженной.

История отношений

Здесь следует напомнить только то, что в 2014 году эти соперники встречались также на групповой стадии Лиги чемпионов. И тогда ЦСКА в Риме тоже крупно проиграл. Не 0:3, а 1:5. Московская же встреча закончилась вничью – 1:1. Вдруг поклонникам совпадений и любителям видеть знаки это подскажет, что армейцы и на этот раз смогут зацепиться за хороший результат. В их копилку добавим и то, что «Рома» в гостях играет в нынешнем сезоне не очень убедительно.

Сильно уж отличается ее домашняя форма от выездной. На чужом поле римляне в этом сезоне одержали только две победы: над «Торино» и «Эмполи» в Серии А. Но тут нужно смотреть и на то, как ЦСКА играет дома. И стоит констатировать, что стабильности армейцам не хватает. Они уступили на своем поле «Ростову», потом была хорошая серия, в которую попала победа над «Реалом» даже, а вот последние два домашних матча армейцы проиграли: «Локомотиву» и «Краснодару». Это уже настораживает.

Ориентировочный состав ЦСКА : Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Ориентировочный состав «Ромы»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н’Зонзи, Кристанте, Юндер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

Армейцы как обычно находятся в поиске оптимального игрового сочетания с учетом потерь, которые все время вынуждены держать в голове. Предполагается, что Дзагоев на поле выйдет, хотя у него были некоторые проблемы со здоровьем. То же касается и Фернандеса, без которого шансы ЦСКА станут гораздо более призрачными. Так что Виктор Ганчаренко должен идти на допустимый риск. А вот участию Эрнандеса никакой риск не поможет. Он точно не сыграет в атаке. Отрадно, конечно, что вернулся Акинфеев, отбывший дисквалификацию. Само его присутствие должно придать уверенности обороне, которой предстоит противостоять могучему Джеко – Эдин показал себя практически неудержимым в битве с армейской обороной в первом матче.

У «Ромы» в списке потерь главный – Де Росси, которого в центре поля заменит, скорее всего, Кристанте. Еще травмированы Перотти и Карсдорп, но их нет уже давно, да и «Рома» спокойно и эффективно играет с другими исполнителями. В то же время случилось возвращение в строй Хавьера Пасторе. Его появление может создать проблемы ЦСКА , поскольку аргентинец за римлян играет очень ярко, креативно, остро.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовую 30-минутку. Если взять матч с «Реалом» – то же самое. Если взять игру с «Викторией» – не очень хорошо. Иными словами, можно сказать, что нам пока не хватает стабильности, баланса. Можно вспомнить, что мы и в чемпионате проводим достаточно хорошие матчи, но у нас, наверное, не хватает опыта, чтобы дожимать соперника. Не могу сказать, что мы выйдем и с первых минут будем активно играть. Нам важно, чтобы мы сыграли правильно. Если думать о травмированных, плохая карма может лечь на тех, кто завтра сыграет. Если ты настраиваешься на что-то плохое, это происходит. Если говорить о том, что есть план «А» и план «Б», команда должна уметь играть быстрыми атаками, позиционными, а также уметь быстро переходить к одному и ко второму варианту. Исходя из этого, готовим команду ко всем матчам, не только к завтрашнему, хотя это игра повышенной ответственности.

Эусебио Ди Франческо (главный тренер «Ромы»):

Нужно стараться контролировать игру и действовать первым номером. Мы стараемся побеждать, всегда, когда это возможно. В Лиге чемпионов надо стараться больше. Команда в психологическом плане развивается. Это касается и чемпионата. Иногда надо уметь выигрывать 1:0 или забивать на 96-й минуте. Понравилось, как ЦСКА действовал против «Реала» – с первых минут команда начала атаковать. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными. Они будут решающими для исхода матча.