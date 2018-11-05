«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» - огненный финал

05 ноября 2018, 10:39

В главном заокеанском международном турнире намечается искрометное сражение. «Соккер.ру» - о предстоящем финале Кубка Либертадорес.

Увлекательно следить за тем, как в Европе закручиваются интриги в национальных чемпионатах и еврокубках. Но за океаном, где как всегда живут в своем графике, наступают развязки самых интересных турниров. Речь об MLS и Кубке Либертадорес. И если с североамериканским чемпионатом и его финалистами еще не все ясно, то в Кубке Либертадорес участники финала известны, и это обещает ярчайшее противостояние с бурей эмоций.

А по-другому в Южной Америке и быть не может. Дело в том, что в финале сойдутся принципиальные противники из Аргентины – «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Настоящая классика. Кажется, что за многие годы противостояния эти команды должны были хотя бы разок встретиться в финале Кубка Либертадорес, но нет, нынешняя встреча станет первой в истории на этой стадии турнира. Что только добавляет перцу в их легендарную битву.

Напомним, что финал Кубка Либертадорес играется в два матча. 10 ноября встреча пройдет на стадионе «Бока Хуниорс», а 24-го – у «Ривер Плейт». Для «Боки» этот финал станет 11-м в истории. По этому показателю она станет самой выдающейся командой Южной Америки. Сейчас по десять финалов у нее и у «Пеньяроля» из Уругвая.

И по числу побед в случае успеха «Бока» будет делить первое место с соотечественниками из «Индепендьенте», которые выиграли семь финалов из семи. У «Бока Хуниорс» пока шесть побед в десяти финалах. «Ривер Плейт» пока такой статистикой похвастаться не может. Он только трижды выигрывал Кубок Либертадорес, а играл в пяти финалах. Нынешний будет шестым.

При этом последняя победа «Ривера» в этом турнире свежее, чем последний успех «Боки». «Ривер Плейт» выигрывал турнир в 2015 году, всего три года назад, тогда как последняя победа «Бока Хуниорс» датирована аж 2007 годом. В очном противостоянии тоже успешнее в последние годы «Ривер».

Эта команда выиграла все три встречи, которые были в 2018 году, причем выиграла их все всухую. В последних шести встречах только один раз победила «Бока», зато «Ривер» - целых пять раз. Интересно, что всякий раз успешнее становилась та команда, которая играла в гостях. Подумайте только: хозяева в этой паре побеждали в последний раз в мае 2015 года.

С тех пор максимум либо ничьей довольствовались, либо проигрывали. Ничьих, кстати, тоже очень мало в этом противостоянии. С того же самого 2015 года их было только две. Уровень бескомпромиссности сражения просто зашкаливает. Что касается чемпионата Аргентины, то эти именитые ребята хоть и звучат громче всех, отнюдь не являются представителями лидерской компании.

«Бока Хуниорс» занимает скромное шестое место после 11 матчей с 18 очками, а у «Ривер Плейт» лишь девятая позиция с 16 очками, но на игру меньше. Для сравнения, лидирующий «Расинг» имеет 26 баллов. Но там интрига только раскручивается, поэтому все может поменяться.

Один из финалистов мог «сделать ручкой» Кубку Либертадорес еще на групповой стадии. «Бока Хуниорс» вышла в плей-офф со второго места, опередив скромный «Хуниор» из Колумбии только на два очка. В группе «Бока» выиграла два матча, трижды сыграла вничью и раз проиграла.

А безоговорочным лидером стал «Палмейрас», который набрал 16 очков и закончил групповой этап с разницей мячей 14:3. Забавно, что эти же представители одной группы сошлись в полуфинале. И там уже «Бока» показала себя более подготовленным бойцом. В Бразилии она вырвала ничью (2:2), а на своем поле одержала победу со счетом 2:0, забив первый мяч на 83-й минуте. Настоящим героем противостояния стал Дарио Бенедетто, который забил три мяча из четырех в ворота «Палмейраса».

В 1/8 финала «Бока» относительно без проблем прошла «Либертад» (4:2 и 2:0), а в четвертьфинале пришлось повозиться с «Крузейро». Тоже вырвала ничью в гостях на последних минутах (1:1), а потом победила дома со счетом 2:0.

Не менее весело к своему шестому финалу в Кубке Либертадорес шел «Ривер Плейт». Группа казалась непростой, но ему удалось выйти с первого места, обойдя «Фламенго», «Санта-Фе» и «Эмелек». Более того, «Ривер» даже не проиграл, трижды победил, трижды сыграл вничью, опередив на два очка «Фламенго».

В 1/8 финала случилось невероятно эмоциональное противостояние с соотечественниками из «Расинга». Первая встреча, в которой тайм «Ривер» играл в меньшинстве, закончилась нулевой ничьей. А в ответной игре «Ривер Плейт» победил со счетом 3:0. Не обошлось без удалений. На двоих команды получили три красные карточки.

В четвертьфинале тоже было столкновение с командой из Аргентины. На этот раз в битве участвовал самый титулованный клуб Кубка Либертадорес. «Ривер» сработал по похожей схеме: нулевая ничья в гостях и победа дома со счетом 3:1. Тоже вырывать пришлось в самой концовке. А уж полуфинал с предыдущим победителем турнира «Гремио» получился зубодробительным.

На своем поле «Ривер» уступил со счетом 0:1. При этом главный тренер аргентинцев Марсело Гальярдо заработал дисквалификацию и не мог помочь команде в ответной встрече. На перерыв в игре в Бразилии команды ушли при счете 1:0 в пользу «Гремио». Гальярдо пошел на сознательный риск и отправился в раздевалку к своим ребятам, чтобы настроить их. После игры он сказал, что нарушил бы правила снова и снова, потому что знал: это необходимо.

Такой поступок Гальярдо вдохновил аргентинцев, которые на 82-й минуте счет сравняли и тут же заработали пенальти. Это вызвало такие споры, что от назначения его до пробития прошло десять минут, а в процессе разговоров «Гремио» остался в меньшинстве. Кстати, на «точку» судья указал после использования видеоповтора. Мартинес пенальти реализовал и вывел «Ривер» в финал в драматичном поединке.

Бразильцы, кстати, попытались ухватиться за то, что Гальярдо нарушил регламент. Просили присудить «Риверу» техническое поражение со счетом 0:3, но получили отказ. Правда, Гальярдо теперь отстранен на четыре матча и в финале с «Бокой» его не увидим. Хотя, кто знает, вдруг он опять решит проявить героизм и лично помочь команде в этом невероятно горячем противостоянии. Даже если вы не любитель ночного футбола, уж эти финальные матчи пропустить не имеете права.