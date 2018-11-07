«Ювентус» - МЮ. Роналду забьёт бывшему клубу? 

07 ноября 2018, 15:00

Итальянцы планируют снова обыграть англичан. Но желания мало, когда в соперниках хитрый Моуриньо – ждем большой матч вместе с «Соккер.ру».

История противостояния

Тринадцать великих поединков – все в группах ЛЧ или плей-офф еврокубков, и даже несколько незабываемых. Только свежая победа «Ювентуса» на «Олд Траффорд» позволила итальянцам выйти вперед. Сейчас на их счету 6 побед при 2 ничьих и 5 поражениях.

Понятно, что МЮ относится к тем командам, которые могут без особых причин одержать победу даже над «Ювентусом», особенно в гостях, что парадоксально. В Турине бывали чудеса, последние два визита англичан в Италию – победные. Правда, было это давно, в 2003 и 1999 годах.

В новой истории на стороне гостей ни Фергюсона, ни звезд рубежа веков, ни даже Роналду, который теперь представляет «Ювентус» и забивает голы так же легко, как пьет воду – по меткому выражению Погба. МЮ считают аутсайдером пары, но так ли это?

Тактика и составы

Как часто бывает у Моуриньо, накануне важного матча все травмированы и «травмированы». И если Лукаку может пропустить не только игру с «Ювентусом», но и дерби с «Манчестер Сити» на выходных, то по остальным кандидатурам на выход на поле не все так однозначно.

И Феллаини, и Валенсия могут успеть подготовиться, но разве эти игроки обязательно обыграют «Ювентус»? Даже если Аллегри не сможет из-за повреждений рассчитывать на Кьеллини, Матюиди и Манджукича – хотя все в заявке на матч с МЮ , у него останутся варианты.

Хотя и состав англичан не так плох. Не исключено, что Моуриньо начал выручать древний как мир принцип отрицательной мотивации. Так достал футболистов публичным нытьем на тему их слабости, что разозлились. Постоянно намекает, что нужны новички – вот звезды и пробуют прибавить.

Впрочем, две победы в АПЛ ничего не значат накануне матча с «Ювентусом», в котором Роналду хочет забить – соскучился по голам в еврокубках, а итальянский клуб готов показать состав, который решит задачу выхода в плей-офф ЛЧ уже сегодня.

Когда меряются силами похожие схемы – «4-3-3» в основе, хотя различаются роли хавбеков, нередко побеждает тот, кто попросту сильнее. И вряд ли это «Манчестер Юнайтед». Впрочем, если Манджукич будет готов сыграть, то получим «4-3-1-2» против «4-2-1-3», причем чистого форварда у Моуриньо может не быть, если выберет не Рэшфорда.

Ориентировочные составы:

«Ювентус» (4-3-3): Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Бентанкур, Хедира (Матюиди), Пьянич – Куадрадо (Манджукич), Дибала, Роналду.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера (Фред), Матич, Погба – Рэшфорд (Лингард), Санчес, Марсьяль.

Ключевые противостояния

Роналду – бывшая команда. Криштиану может выпрыгнуть высоко и забить «Манчестер Юнайтед», ведь так уже делал. Но не во всех матчах с бывшей командой Роналду отличался, хотя его новые коллективы успешно выступали с англичанами. Сегодня португалец может воевать по всему фронту атаки, а выступление Криштиану против бывшей команды – интрига вечера.

Канселу – Шоу и Марсьяль. Португалец вырастает в великолепного мастера, который выбирает крутые передачи, старается прибавить в защите благодаря игре за «Ювентус», является одним из лучших в составе своей команды в ЛЧ . Два на одного, у МЮ есть шансы? Если Бентанкур будет хорошо страховать Канселу в обороне, то даже появление Погба в той же зоне не гарантирует гостям успех.

Дибала – Матич. Неманья отказался цеплять на форму мак – памятный знак по погибшим в войнах британцах, ведь некоторые из них воевали против Югославии. А сегодня у него будет не такая скандальная дуэль – с аргентинским поляком Дибалой. Если Пауло будет нырять глубоко и обыграет Матича, то МЮ несдобровать. Кроме того, в зону между Неманьей и Полем Погба будет отходить Роналду, ведь так поступал и в прошлом матче, но Янг персонально до сих пор неплох.

Профессора Гарварда – Санчес. Атака МЮ не такая крутая, как хотелось бы Моуриньо. Плюс сегодня не будет Лукаку, а те, кто его сменит, могут себя показать, не косясь на столб впереди, не переживая насчет меткости бельгийца. Бонуччи и Кьеллини сегодня хотят прочитать еще одну лекцию о грамотной игре в защите, и посмотрим, есть ли у Санчеса шансы вернуться в прошлое, где он был сильным игроком.

Аллегри – Моуриньо. Массимилиано заметно вырос в тренерском плане, стал большим специалистом. И не скрывает, что подумывает о смене клуба, невзирая на все успехи «Ювентуса». Быть может, окажется в АПЛ , но для такого поворота нужно обыгрывать Жозе, показав тренерскую состоятельность. Сегодня в Турине на трибунах не исключено появление Зидана, которого связывают с работой в «Ювентусе» или МЮ , но и на бровках будет жарко. Массимилиано и Жозе знают, что сегодня большой матч.

Любопытные факты перед игрой

1. «Ювентус» победил в четырех последних матчах Лиги чемпионов. Последний раз туринцы уступали в прошлом сезоне, когда нарвались на Роналду в Турине – Криштиану сделал дубль в ворота будущей команды, а потом в Мадриде почти отыгрались – не хватило нескольких минут до овертаймов.

2. Роналду не забивал в пяти матчах Лиги чемпионов подряд. Удаление с «Валенсией» выбило из колеи, Де Хеа отразил плотный удар в Манчестере, но «Юнайтед» Криштиану уже огорчал лично, клуб явно желает это повторить.

3. Нет в ЛЧ команды, по чьим воротам бьют реже, чем по воротам «Ювентуса». «Манчестер Юнайтед» идет на семнадцатом месте, уступая даже «Црвене Звезде». Также команда Моуриньо низко прессингует – почти нет отборов, а вот у туринцев их в два раза больше.

4. По активности у чужих ворот команды равны, только «Ювентус» не подводит меткость. По забитым мячам разница 6:3 в пользу итальянского чемпиона. МЮ не хватает финального удара, хотя по созданным командным моментам они выше туринцев.

5. В групповом раунде польский голкипер Щесны пока не пропустил ни одного гола. Хотя Буффон уже не играет за «Ювентус», ворота на замке – оборона туринского клуба после приключений на старте сезона Серии А выступает довольно успешно.

6. Если «Ювентус» сыграет вничью или победит – выйдет в плей-офф Лиги чемпионов вслед за «Барселоной», которая взяла эту высоту еще вчера. Туринский клуб точно не собирается щадить МЮ . Аллегри не поймут, если он будет поддаваться англичанам дома.

7. На выходных у «Манчестер Юнайтед» дерби, а поскольку они проиграли «Манчестер Сити» только один раз в пяти последних встречах, то сегодня проведут большую репетицию – попробуют найти вдохновение накануне новой схватки против Гвардиолы.

8. «Ювентус» не проигрывал дома в Лиге чемпионов на групповом этапе с декабря 2009 года. Тогда уступил «Баварии» 1:4 и не вышел из группы, пропустив вперед «Бордо» и немцев. Сейчас все иначе, Турин стал неприступной крепостью в квартетах ЛЧ .

Прогноз «Соккер.ру»: «Ювентус» является фаворитом против МЮ , может выиграть с разницей в один-два мяча. Но команда Аллегри не совсем идеальная.