Коллекционеры голов. «Арсенал» против «Ливерпуля»

03 ноября 2018, 12:30

Эмери и Клопп обожают рисковать, а «Соккер.ру» надеется, что команды в очном матче продолжат играть в яркий футбол.

История последних поединков

Характер «Арсенала» кардинально не изменился после ухода Венгера – не стали играть от обороны. А «Ливерпуль» Клоппа растет, но в пределах выбранных Юргеном правил. Поэтому важно понять, есть ли в этой паре аутсайдер по статистике встреч?

Если судить по всем играм, то в шести последних «Ливерпуль» не проигрывал – 4 победы подряд и 2 ничейных результата. Но тут есть нюанс. В Лондоне в пяти последних матчах фиксировали 2 победы «Арсенала», 2 раза не было победителя и всего 1 успех «красных», причем со счетом 3:4. Сегодня сыграют в столице.

И круто, что аномальная результативность для пары норма – 27 голов в 5 последних матчах. После прихода Клоппа в этом противостоянии творится нечто невероятное, на погром 4:0 «канониры» ответили лишь ничьей 3:3 в последней игре между командами. Эмери ждет непростой матч.

Тактика и стартовые составы

Парадоксально, но травмы могут помочь «Арсеналу» меньше пропустить от «Ливерпуля». Практикуя стиль выхода из обороны через пас вратаря на защитников – так поступает Гвардиола, Эмери спровоцировал ошибки, за которые платили Чех и Лено.

Но виноватыми часто были беки. Например, Бельерин обороняется заметно хуже, чем Лихтштайнер. Когда испанец не может играть, страдает атака. Но если швейцарец и Монреаль (или Джака на позиции левого бека) помогут Мустафи и Холдингу, то «Ливерпуль» хотя бы потратит время, чтобы забить.

А после первого гола в любые ворота все уже зависит от мастерства и тонких решений наставников, ведь и схемы одинаковые – «4-2-3-1», а рисковать любят обе команды. Эмери хорошо играет с заменами, может опереться на Торрейру справа в центре, хотя и потерял интересного хавбека Гендузи из-за дисквалификации. Восстановился Монреаль – Джака может выйти в центре, а если нет – Рэмзи.

Проблема скорее с тем, как защищается группа атаки. На то, как Фирмино, Шакири и даже Мане с Салахом работают в прессинге, можно жаловаться, если не видели, как прессингуют Обамеянг с Озилом. Поэтому так важно, чтобы обе команды не забывали обороняться. Устроить игру на встречных курсах могут в любых составах.

Ориентировочные составы:

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено (Чех) – Лихтштайнер, Мустафи, Холдинг, Монреаль (Джака) – Торрейра, Рэмзи – Ивоби (Мхитарян), Озил, Обамеянг – Ляказетт.

«Ливерпуль» (4-2-3-1): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум – Шакири, Фирмино, Мане – Салах.

Ключевые противостояния

Эмери – Клопп. Всего один матч за плечами, зато какой. Унаи отобрал у Юргена возможность поднять над головой кубок с «Ливерпулем». У испанца три победы в Лиге Европы, а также одна против Клоппа, хотя немец тогда повел в счете. Но «Севилья», похожая на «Арсенал» по дерзости, накидала «Ливерпулю» три мяча. Впрочем, из того состава «красных» остались Ловрен, Милнер, Фирмино и Старридж, а в старте ждем всего одного, от силы двух. У Клоппа сейчас игроки мощнее, чем были тогда. Но у Эмери - тоже.

Джака – Салах. У Колашинаца и Монреаля проблемы со здоровьем, а поскольку у Бельерина тоже не все в порядке, даже Лихтштайнера слева не поставить. Левого защитника может сыграть Джака. Тогда у Клоппа сразу два варианта. Первый – ставить Фирмино глубже Салаха, а справа формально использовать Шакири. Тогда на бедного швейцарского албанца будет тройное давление – коллега по сборной, Александер-Арнольд и Салах. Ад, особенно если Обамеянга выбрать левым вингером.

Ляказетт и Обамеянг – Гомес и ван Дейк. Хотя Ловрен включает себя в пятерку лучших беков мира, не обязательно появится в основе, ведь есть Гомес, который может сыграть против сладкой парочки Александра и Пьера-Эмерика успешнее. Но тут не в именах со стороны «Ливерпуля» дело, а в стиле. «Арсенал» атакует круто, со сменой мест, попытками играть широко, ходами Озила и вариантами от Мхитаряна до Ивоби в группе поддержки. Ван Дейку будет сложно, как и Алиссону.

Лено (Чех) – Алиссон. Заочная дуэль голкиперов интересна, когда обычно в паре столько голов. «Ливерпуль» недобрал мячей в АПЛ по своим меркам. Но когда прошлое останавливало от последующих погромов? Эксперименты в защите «Арсенала» и ставка на выход из обороны коротким пасом, к которому Чех не привык – а Лено не всегда вытесняет Петра из основы, могут вместе с контрпрессингом Клоппа заставить Эмери страдать. Впрочем, Алиссону тоже надо удачно играть и ногами, и руками. От вратарей многое зависит.

Торрейра и Рэмзи – Фабиньо и Вейналдум. Травмы Хендерсона и Кейта делают эту схватку непредсказуемой. Рэмзи играет высоко, Торрейра становится новым любимчиком тактических гиков, поскольку уругваец действует с тем же старанием, что Канте в первом сезоне в АПЛ за «Лестер». Центр поля сегодня могут проходить быстро, но он тоже важен, пускай «Ливерпуль» и «Арсенал» не лидеры по владению мячом, команды выбирают вертикальный футбол.

Любопытные факты о дуэли и командах

- «Арсенал» забил на четыре мяча больше в АПЛ , хотя в таблице на два места ниже «Ливерпуля». «Канониры» набрали на четыре очка меньше, уступив дважды на старте как раз тем, кто тоже лидирует, как «красные» - «Манчестер Сити» и «Челси». Сегодня у «красных» экзамен – конкуренты Эмери обыграли;

- хотя термин «сексуальный футбол» давно дискредитирован ужасным тренером Гуллитом, Озил не случайно использовал такое обозначение. Комбинации получаются, у «Арсенала» 10 разных игроков забивали мячи, а у 11 человек есть голевые комбинации. У «Ливерпуля» такого разброса нет – с голами восемь человек, а результативные пасы у шести игроков;

- у парочки Обамеянга – хорошего друга Клоппа, и Ляказетта в сумме участие в 14 голевых комбинациях, у Салаха и Мане – самых результативных у «Ливерпуля», тоже 14 таких моментов. Стоят друг друга, атакующие линии прекрасные. И Обамеянг хорош – с 5 голами и 1 ассистом претендует на звание игрока месяца;

- у команд огромная разница по пропущенным мячам. «Ливерпуль» пробили четырежды, причем один гол на совести голкипера. Это второй показатель лиги, тогда как «Арсенал» всего на восьмом месте с 13 пропущенными мячами – оборона у «канониров» точно не стала сильнее;

- если ван Дейк опустил xGA90 соперников «Ливерпуля» в АПЛ с 0.94 в прошлом сезоне до 0.75 сейчас, то у «Арсенала» этот же показатель с 1.28 при Венгере вырос до 1.41. Если «красные» пропускали по 1 голу за игру, а сейчас улучшили показатель до 0.4 мяча за тур в среднем, то у «канониров»» было 1.34 мяча, а стало 1.30. Защищаться лондонцы точно не научились – надежда только на вратарей;

- «Ливерпуль» и «Арсенал» соседствуют в таблице по времени работы с мячом – уступают МС , «Челси» и «Тоттенхэму». Также у них близкие показатели по точным пасам, хотя стоит отметить, что даже 2 % разницы в пользу «красных» - много для этого параметра. Эмери позволяет рисковать;

- у «канониров» есть проблемы с завершением атак – маловато ударов, и хотя аномально высокая их реализация, накануне игры против «Ливерпуля» нужно отметить, что соперник наносит больше точных ударов, а у Салаха закончилась «черная полоса». У Фирмино, Мане и Шакири тоже полный порядок с обращением мяча у чужих ворот;

- кроме Озила и Рэмзи, у «Арсенала» нет людей, которые видят правильное развитие атаки на предпоследней стадии. Бросается в глаза, что для команды, которая любит короткий пас и активно использует фланговых защитников в атаке, у «канониров» маловато пасов под удары, причем у Джаки их больше, чем у крайних беков;

- у «Ливерпуля», невзирая на среднюю реализацию, Салах, Робертсон, Мане, Милнер и Фирмино создали больше шансов, чем Ляказетт, Мхитарян, Обамеянг и даже Бельерин. У испанца 4 ассиста после 6 передач – везение, а не показатель стабильности. Эмери не выдумал велосипед. Например, из 14 моментов, созданных Озилом, «Арсенал» реализовал всего один;

- при этом сегодня ждем голевое безумие, ведь «Ливерпуль» забил минимум три гола в пяти последних играх с «Арсеналом». А у «канониров» минимум 2 мяча в последних 9 играх АПЛ . В противостоянии тотал больше 3.5 в 7 из последних 8 матчей - кстати, букмекеры из «Марафон» дают коэффициент 2.23 на то, что тотал 3.5 будет пробит и в этот раз;

- важные детали – «Арсенал» не проигрывал дома в 28 из 31 игры в АПЛ . Кроме того, удивительно, но факт – проигрывая «Ливерпулю» в гостях, команда Эмери уступила во всех турнирах на «Эмирейтс» этому сопернику всего 2 раза в последних 22 матчах.

Прогноз «Соккер.ру»: в этой схватке будет много мячей – вряд ли допустят нулевую ничью. «Арсенал» надеется на ничью, вроде 2:2, в которую можно поверить, но не исключим еще одно поражение от претендента на титул. Хотя не крупное – помним, что для «Ливерпуля» выезды на «Эмирейтс» всегда очень сложные.