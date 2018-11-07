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Кризисный ЦСКА и охота на «волков»

07 ноября 2018, 17:30

Команде Акинфеева нужно успешно сыграть против «Ромы»! Но «Соккер.ру» сомневается, что «армейцы» смогут это сделать без правки тактических ошибок.

Сегодня последний шанс ЦСКА зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов, чего уже точно не сделает «Локомотив». Понятно, что «армейцы» могут рассчитывать на третье место, даже если проиграют, но давайте вспомним о серии Ганчаренко.

Не в обиду «Анжи», но победа над этой командой ничего не значит, если идет рядом с пятью осечками. Конечно, «Динамо» не уступили, с «Тюменью» был смешанный состав и вылет только по пенальти. Но когда у «армейцев» результаты не сильно лучше, чем у «Спартака», вопросы накапливаются.

С другой стороны, спад ЦСКА читался – новый состав, большие требования, выступление в группе с «Реалом» и «Ромой». Но если «волки» проиграли «сливочным» 3:0, а команда Ганчаренко их в «Лужниках» обыграла, что мешает продолжить удивлять в Москве? Ведь Виктор Михайлович прав – важно сыграть правильно.

Успешно завершать атаки ударами

В Риме было четыре попадания и 13 выстрелов. У ЦСКА нашлись опасные подходы, о природе которых скажем позднее – когда доберемся до самого слабого места «Ромы», но дело ведь в эффективности. В чемпионате России у «армейцев» в среднем по 4.3 удара. Немного. Например, у «Зенита» по 5.5, а в этом параметре даже один удар – большая разница. Не исключено, что проблема в тактике выхода на завершающий удар.  

Влашич атакует из глубины, Чалов находится в штрафной площади, а за ее пределами круто играет не всегда. Получается, что если прервать линию жизни между хавбеком и форвардом, то некому показать себя в мастерстве завершения атак. Когда смотрим на статистику, то в ЛЧ только Никола и Федор смело берут игру на себя. Дзагоеву и остальным пора быть лупить по воротам Ольсена, который в четырех последних матчах за «Рому» не пропускал только от ЦСКА.

Добиться успеха в опорной зоне

Бийол и Бистрович могли составить лучшую конкуренцию чемпионам мира Нзонзи и Де Росси, если бы сыграли в Риме? Как минимум на 50 % вопрос узнаем, если Ахметов сыграет вместе с Бийолом в домашней игре. И тут надо учитывать, что многие проблемы «Ромы» связаны как раз с переходом на схему «4-2-3-1». Ди Франческо таким образом пытается внедрить новичка из «Севильи», но Де Росси отвык делить опорную – разрывов и ошибок было много.

У Влашича и Сигурдссона в Риме было по два дальних удара, у Ахметова – четыре. «Волки» не закрывают доступ к воротам, а поскольку Пеллегрини не Наингголан или Строотман, чтобы работать всюду и лучше защищаться, то это слабое место «волков» надо использовать. Схема «4-2-3-1» позволяет «Роме» использовать впереди или Пасторе, или Пеллегрини, а оба в глубине играют так себе. Надо настроить опорную зону ЦСКА так, чтобы Нзонзи без травмированного Де Росси разочаровал.

Разыграть козырь Алана Дзагоева

Алан вышел в Риме на замену, когда все уже было ясно. И нельзя уступить им до выхода на поле в «Лужниках». Поэтому есть смысл выпустить Алана с первых минут, поддержав Влашича. Во-первых, схема «3-4-2-1» сработала против «Ромы», как ни странно. ЦСКА проиграл центральному форварду Эдину Джеко, но «волки» допускали ошибки в центре поля и в обороне, как и в каждом из последних матчей, а модуль «3-5-2» для них не так опасен.

Полуфиналист ЛЧ достаточно крутая команда, чтобы забивать и «Наполи», и «Фиорентине», не проигрывая. Но когда речь о сильном оппоненте, провалившем начало сезона, у ЦСКА попросту нет причин не атаковать. Дома нужны оригинальные решения по пути мяча к Чалову. У команды Ди Франческо есть плохая привычка пятиться. А это значит, что Дзагоеву будет удобно. Нужен классический подвиг от Алана – голы и передачи, или же удачный выход Абеля, который задолжал правильные удары после игры с «Динамо».  

Разгрузить Фернандеса в обороне

В Риме Марио проиграл борьбу, когда забивался первый мяч, а потом пришлось бороться с Джеко – тоже неудачно. Понятно, что при игре в защите бразильский россиянин не так крут, как у чужих ворот. И раз Сантон больше сидит в защите, а Коларова порой подводит его самоуверенность, если правый центральный хавбек разгрузит Марио и присмотрит за Эль-Шаарави, то получим преимущество на краю поля.

Не сказать, что у Набабкина или Облякова, если его поставят слева, нет никаких шансов на своем фланге. Но акцент не на фланг Флоренци, которого любят в Риме, невзирая на то, что Алессандро не стал крайком экстра-класса. А вот Фернандес в лучших матчах приближается к мировому уровню, и хотя с «Динамо» больно получил по колену – должен сыграть против «Ромы». Говорят, «волки» даже заинтересовались Марио, хотя верится с трудом, ведь Флоренци – свой, а своих римляне любят.

Перестроить подход к защите

Юндер забил, поскольку ЦСКА очень сильно вжался в штрафную площадь. Тут и отсутствие Акинфеева сказалось. Опытный Игорь мог отодвинуть линию защиты подальше от ворот за счет прямых приказов. Но в целом ЦСКА просто выбрал неправильную тактику. Если оборона братьев Березуцких и Игнашевича в последних сезонах в ЛЧ зачем-то слишком рисковала и играла высоко даже в гостях, то «жеребята» Ганчаренко прижались.

Дядя Джеко жестко наказал молодых футболистов. У него одного было пять ударов, а у Эль-Шаарави еще четыре. Но здесь прямая вина ЦСКА. Бекао плохо держал высоту линии. Магнуссон лучше занимал позицию, но дрался с воздухом. А Чернов просто сыграл слабее, чем умеет. Но если рубиться иначе – при угловых не работать по зонам, присматривать за Джеко как самым опасным, а при позиционных атаках «Ромы» сделать шаг от ворот, у Акинфеева будет больше шансов на «сухарь», чем у Помазуна в Вечном городе.

Сдержать Джеко в штрафной

Очаровательная Амра Силайджич крепче держит Эдина при встречах с мужем, чем Бекао, Фернандес и их напарники держали Джеко в Риме? Нельзя против форварда весом всего в 80 килограммов так выступать, ведь босниец – высокий парень и сильный, но не тяжеловес. И по выбору позиции, и по открываниям, и по верховой борьбе Джеко доминировал над защитниками ЦСКА в Риме.

На счету центрального форварда 2 гола до перерыва, 1 ассист и звание игрока недели в Лиге чемпионов. Нельзя допустить, чтобы такой знатный и крутой бомбардир еще раз смял молодую защиту ЦСКА и огорчил теперь уже Акинфеева. Ведь Эдин бьет тех, кто подставляется – «Викторию» и Северную Ирландию. В ворота «Лацио», «Наполи» и «Фиорентины» не забивал. Великолепного Эдина в этом сезоне удавалось удержать.  

Сыграть грамотный матч

В понятие «правильного» футбола и Ганчаренко, и все, кто желают ЦСКА успеха в ЛЧ, вкладывают одинаковый смысл. «Рома» не загадочный собиратель побед, которого никто никогда не обыгрывает и очки не отбирает. А матч против «Реала» показал, что ЦСКА может работать старательно, компактно, удачливо, забить серьезному сопернику и оставить в целом приятное впечатление.

Когда речь о поединке против «Ромы» в «Лужниках», когда очевидно, что итальянский кризисный соперник хуже испанского – хотя бы по результату очного матча можем судить, что у «армейцев» нет двух вариантов ведения игры. Есть только победный футбол и ставка на успех. Хочется минимум в ЛЕ, невзирая на все кадровые проблемы, возраст исполнителей и неважную серию.

«Рому» обыграл в этом сезоне не только «Реал», но и «Милан», «Болонья» и СПАЛ. И сразу четыре соперника получили по ничьей в поединках с разным сценарием. У команды Ди Франческо вялотекущий кризис. И хотя понятно, что «Рома» рвется в плей-офф ЛЧ, чтобы компенсировать неудачи в Серии А, не нужно упрощать им жизнь, особенно когда математически остались шансы на выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ благодаря трем пунктам против «Реала».

Впереди у «армейцев» матч против «Зенита» на выходных, а потом пауза на поединки сборных. Поэтому надо показать максимум – до встреч с «Ахматом», «Викторией», «Ростовом», «Енисеем» и «Реалом» достаточно времени, пора разбавить серию в пять плохих матчей из шести последних еще одним обыкновенным чудом в «Лужниках».  

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Все комментарии
vday
vday ответил MALOVAR
07 ноября в 21:30
просьба сегодня не теряться после матча ,особо активным лошадям,потрещим помужски о главном
Ты...и по мужски??? Повеселил!
BenderBender
BenderBender ответил parallels
   328 / 799
07 ноября в 20:54
Помогите Даше... Класс картинка!!! Шедеврально)))))
А в ответ замусоленные «стыдно за спартак» и прочая ерунда)))
BenderBender
BenderBender
   328 / 799
07 ноября в 20:51
На Соккер что ни автор, то юморист. Охота на волков))) Где это видано, чтобы жертва охотилась?! В угоду броскому названию писать чушь - это непрофессионально!
parallels
parallels ответил spartach n1
   5 / 799
07 ноября в 20:39
del.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   219 / 799
07 ноября в 20:22
Разыграть "козырь Дзагоева" уже не получится за отсутствием самого Дзагоева в заявке на матч. Я бы не сказал, что это проблема, скорее наоборот...))) Джеко сегодня не забьет ни одного гола, а Рома 100% будет вынимать из сетки!
КАМЮ
КАМЮ
   160 / 799
07 ноября в 20:17
"Но «Соккер.ру» сомневается, что «армейцы» смогут это сделать без правки тактических ошибок."

Очень жаль, что Ганчаренко не довелось изучить это соккеровское пособие по правильной тактике Станислава Горина. Если бы его опубликовали хотя бы недельку назад

Теперь у нас нет шансов...
Hypnoz
Hypnoz
   345 / 799
07 ноября в 19:38
Рано матч начинается, но всё равно не досмотрю ! Стыдно будет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил spartach n1
   46 / 799
07 ноября в 19:28
Охота на волков !ниче глупее придумать нельзя было ? https://www.youtube.com/watch?v=p1rOZbI1f9c
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил spartach n1
   46 / 799
07 ноября в 19:25
Смешной! Так тебя после Ливерпуля, ПАОКа, Рапида, Вильярреала
днем с огнем было не найти! 😄😄😄
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
07 ноября в 19:18
Пусть сегодня кони сбросят шкурку, а там окажется настоящий волкодав!)
Martini1987
Martini1987
   528 / 799
07 ноября в 19:12
ну что, римляне, готовы к встрече?) пи..лей навалять не мешало бы им от болел армейцев
alfranza
alfranza
   263 / 799
07 ноября в 19:09
Самое главное для армейцев сдержать Джеко, а лучше вообще его прикрыть в глухую. И не опускать рук, если вдруг пропустили первый гол. У наших вечно привычка сдаваться хотя до конце еще уйма времени. Менталитет епта...
spartach n1
spartach n1 ответил MALOVAR
   7 / 799
07 ноября в 19:04
я жду тебя после игры ,буду карать
spartach n1
spartach n1
   7 / 799
07 ноября в 18:54
Охота на волков !ниче глупее придумать нельзя было ?

G i a l l o r o s s i
G i a l l o r o s s i
07 ноября в 18:37
Волки загрызут коней.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
   36 / 799
07 ноября в 18:33
я жду тебя после игры ,буду карать
Завтра хвост подожмёшь. СпаМ продует.
Карателей расстреливают. Помни.
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
   3 / 799
07 ноября в 18:31
я жду тебя после игры ,буду карать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
   36 / 799
07 ноября в 18:31
Волки разорвут сегодня стойло ,за Рому
А если не получится? Где будешь?
Пойдёшь варить мыло?(((((((
Удачи ЦСКА.
КАБИНЕТНЫЙ ПРОЕКТ БОЛОТО
КАБИНЕТНЫЙ ПРОЕКТ БОЛОТО
07 ноября в 18:22
СТЫДНО БУДЕТ ВСЕЙ СТРАНЕ ЗА КОНЮШНЮ КАК И ВСЕГДА(((
ИГОРЬ, ВЕРИМ!!!
Zimka
Zimka
   168 / 799
07 ноября в 18:20
Абель не сыграет, Дзагоев тоже под вопросом и не факт что выдержит целый матч.
Фата лист
Фата лист ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   71 / 799
07 ноября в 18:20
С Реалом же "зарядил"
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   682 / 799
07 ноября в 18:19
нужна только победа! удачи армейцы 🐴
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 799
07 ноября в 18:10
Удачи ЦСКА!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
07 ноября в 18:07
Цска победы, от души. Отдать все силы на 100%(это уже с прицелом на игру с зенитом, может зениту полегче будет). Хотя кому сейчас легко.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
07 ноября в 18:05
просьба сегодня не теряться после матча ,особо активным лошадям,потрещим помужски о главном
25процентный клоун
25процентный клоун
   58 / 799
07 ноября в 18:00
Акинфеева сейчас трясет ,ему сегодня тяжело придется ,после матча конечно же
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
07 ноября в 17:56
Волки разорвут сегодня стойло ,за Рому
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   340 / 799
07 ноября в 17:54
Удачи, ЦСКА)))
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
   10 / 799
07 ноября в 17:47
Неужели тебе не надоело нести одну и туже чушь ? Ну придумай что нибудь поумнее и посвежее. Поскольку , судя по всему футбол тебя не интересует, восполню этот пробел. В футболе в одной отдельно взятой игре любой может победить любого. Здесь и настрой ,и везение, и правильная тактика и много другое. Разумеется класс у Ромы выше, но за счет поддержки трибун, настроя, правильного плана на игру с этой командой играть можно и нужно. Меня не расстроит даже проигрыш ЦСКА , если ребята покажут достойный футбол. Но удача нам не помешает. А всякие "евреи", "мыловары", "ангелы" и прочие злопыхатели футболом не интересуются , поэтому их мнение мне не интересно.
Сейчас ещё Кондотьер и Мыловар отметятся - тут одна идея на троих )))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   34 / 799
07 ноября в 17:43
Не только Соккер сомневается о победе,но и вся страна!! Тут Гинер судейку не зарядит!!
Неужели тебе не надоело нести одну и туже чушь ? Ну придумай что нибудь поумнее и посвежее. Поскольку , судя по всему футбол тебя не интересует, восполню этот пробел. В футболе в одной отдельно взятой игре любой может победить любого. Здесь и настрой ,и везение, и правильная тактика и много другое.
Разумеется класс у Ромы выше, но за счет поддержки трибун, настроя, правильного плана на игру с этой командой играть можно и нужно. Меня не расстроит даже проигрыш ЦСКА , если ребята покажут достойный футбол. Но удача нам не помешает. А всякие "евреи", "мыловары", "ангелы" и прочие злопыхатели футболом не интересуются , поэтому их мнение мне не интересно.
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