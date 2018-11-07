Кризисный ЦСКА и охота на «волков»

07 ноября 2018, 17:30

Команде Акинфеева нужно успешно сыграть против «Ромы»! Но «Соккер.ру» сомневается, что «армейцы» смогут это сделать без правки тактических ошибок.

Сегодня последний шанс ЦСКА зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов, чего уже точно не сделает «Локомотив». Понятно, что «армейцы» могут рассчитывать на третье место, даже если проиграют, но давайте вспомним о серии Ганчаренко.

Не в обиду «Анжи», но победа над этой командой ничего не значит, если идет рядом с пятью осечками. Конечно, «Динамо» не уступили, с «Тюменью» был смешанный состав и вылет только по пенальти. Но когда у «армейцев» результаты не сильно лучше, чем у «Спартака», вопросы накапливаются.

С другой стороны, спад ЦСКА читался – новый состав, большие требования, выступление в группе с «Реалом» и «Ромой». Но если «волки» проиграли «сливочным» 3:0, а команда Ганчаренко их в «Лужниках» обыграла, что мешает продолжить удивлять в Москве? Ведь Виктор Михайлович прав – важно сыграть правильно.

Успешно завершать атаки ударами

В Риме было четыре попадания и 13 выстрелов. У ЦСКА нашлись опасные подходы, о природе которых скажем позднее – когда доберемся до самого слабого места «Ромы», но дело ведь в эффективности. В чемпионате России у «армейцев» в среднем по 4.3 удара. Немного. Например, у «Зенита» по 5.5, а в этом параметре даже один удар – большая разница. Не исключено, что проблема в тактике выхода на завершающий удар.

Влашич атакует из глубины, Чалов находится в штрафной площади, а за ее пределами круто играет не всегда. Получается, что если прервать линию жизни между хавбеком и форвардом, то некому показать себя в мастерстве завершения атак. Когда смотрим на статистику, то в ЛЧ только Никола и Федор смело берут игру на себя. Дзагоеву и остальным пора быть лупить по воротам Ольсена, который в четырех последних матчах за «Рому» не пропускал только от ЦСКА .

Добиться успеха в опорной зоне

Бийол и Бистрович могли составить лучшую конкуренцию чемпионам мира Нзонзи и Де Росси, если бы сыграли в Риме? Как минимум на 50 % вопрос узнаем, если Ахметов сыграет вместе с Бийолом в домашней игре. И тут надо учитывать, что многие проблемы «Ромы» связаны как раз с переходом на схему «4-2-3-1». Ди Франческо таким образом пытается внедрить новичка из «Севильи», но Де Росси отвык делить опорную – разрывов и ошибок было много.

У Влашича и Сигурдссона в Риме было по два дальних удара, у Ахметова – четыре. «Волки» не закрывают доступ к воротам, а поскольку Пеллегрини не Наингголан или Строотман, чтобы работать всюду и лучше защищаться, то это слабое место «волков» надо использовать. Схема «4-2-3-1» позволяет «Роме» использовать впереди или Пасторе, или Пеллегрини, а оба в глубине играют так себе. Надо настроить опорную зону ЦСКА так, чтобы Нзонзи без травмированного Де Росси разочаровал.

Разыграть козырь Алана Дзагоева

Алан вышел в Риме на замену, когда все уже было ясно. И нельзя уступить им до выхода на поле в «Лужниках». Поэтому есть смысл выпустить Алана с первых минут, поддержав Влашича. Во-первых, схема «3-4-2-1» сработала против «Ромы», как ни странно. ЦСКА проиграл центральному форварду Эдину Джеко, но «волки» допускали ошибки в центре поля и в обороне, как и в каждом из последних матчей, а модуль «3-5-2» для них не так опасен.

Полуфиналист ЛЧ достаточно крутая команда, чтобы забивать и «Наполи», и «Фиорентине», не проигрывая. Но когда речь о сильном оппоненте, провалившем начало сезона, у ЦСКА попросту нет причин не атаковать. Дома нужны оригинальные решения по пути мяча к Чалову. У команды Ди Франческо есть плохая привычка пятиться. А это значит, что Дзагоеву будет удобно. Нужен классический подвиг от Алана – голы и передачи, или же удачный выход Абеля, который задолжал правильные удары после игры с «Динамо».

Разгрузить Фернандеса в обороне

В Риме Марио проиграл борьбу, когда забивался первый мяч, а потом пришлось бороться с Джеко – тоже неудачно. Понятно, что при игре в защите бразильский россиянин не так крут, как у чужих ворот. И раз Сантон больше сидит в защите, а Коларова порой подводит его самоуверенность, если правый центральный хавбек разгрузит Марио и присмотрит за Эль-Шаарави, то получим преимущество на краю поля.

Не сказать, что у Набабкина или Облякова, если его поставят слева, нет никаких шансов на своем фланге. Но акцент не на фланг Флоренци, которого любят в Риме, невзирая на то, что Алессандро не стал крайком экстра-класса. А вот Фернандес в лучших матчах приближается к мировому уровню, и хотя с «Динамо» больно получил по колену – должен сыграть против «Ромы». Говорят, «волки» даже заинтересовались Марио, хотя верится с трудом, ведь Флоренци – свой, а своих римляне любят.

Перестроить подход к защите

Юндер забил, поскольку ЦСКА очень сильно вжался в штрафную площадь. Тут и отсутствие Акинфеева сказалось. Опытный Игорь мог отодвинуть линию защиты подальше от ворот за счет прямых приказов. Но в целом ЦСКА просто выбрал неправильную тактику. Если оборона братьев Березуцких и Игнашевича в последних сезонах в ЛЧ зачем-то слишком рисковала и играла высоко даже в гостях, то «жеребята» Ганчаренко прижались.

Дядя Джеко жестко наказал молодых футболистов. У него одного было пять ударов, а у Эль-Шаарави еще четыре. Но здесь прямая вина ЦСКА . Бекао плохо держал высоту линии. Магнуссон лучше занимал позицию, но дрался с воздухом. А Чернов просто сыграл слабее, чем умеет. Но если рубиться иначе – при угловых не работать по зонам, присматривать за Джеко как самым опасным, а при позиционных атаках «Ромы» сделать шаг от ворот, у Акинфеева будет больше шансов на «сухарь», чем у Помазуна в Вечном городе.

Сдержать Джеко в штрафной

Очаровательная Амра Силайджич крепче держит Эдина при встречах с мужем, чем Бекао, Фернандес и их напарники держали Джеко в Риме? Нельзя против форварда весом всего в 80 килограммов так выступать, ведь босниец – высокий парень и сильный, но не тяжеловес. И по выбору позиции, и по открываниям, и по верховой борьбе Джеко доминировал над защитниками ЦСКА в Риме.

На счету центрального форварда 2 гола до перерыва, 1 ассист и звание игрока недели в Лиге чемпионов. Нельзя допустить, чтобы такой знатный и крутой бомбардир еще раз смял молодую защиту ЦСКА и огорчил теперь уже Акинфеева. Ведь Эдин бьет тех, кто подставляется – «Викторию» и Северную Ирландию. В ворота «Лацио», «Наполи» и «Фиорентины» не забивал. Великолепного Эдина в этом сезоне удавалось удержать.

Сыграть грамотный матч

В понятие «правильного» футбола и Ганчаренко, и все, кто желают ЦСКА успеха в ЛЧ , вкладывают одинаковый смысл. «Рома» не загадочный собиратель побед, которого никто никогда не обыгрывает и очки не отбирает. А матч против «Реала» показал, что ЦСКА может работать старательно, компактно, удачливо, забить серьезному сопернику и оставить в целом приятное впечатление.

Когда речь о поединке против «Ромы» в «Лужниках», когда очевидно, что итальянский кризисный соперник хуже испанского – хотя бы по результату очного матча можем судить, что у «армейцев» нет двух вариантов ведения игры. Есть только победный футбол и ставка на успех. Хочется минимум в ЛЕ , невзирая на все кадровые проблемы, возраст исполнителей и неважную серию.

«Рому» обыграл в этом сезоне не только «Реал», но и «Милан», «Болонья» и СПАЛ . И сразу четыре соперника получили по ничьей в поединках с разным сценарием. У команды Ди Франческо вялотекущий кризис. И хотя понятно, что «Рома» рвется в плей-офф ЛЧ , чтобы компенсировать неудачи в Серии А, не нужно упрощать им жизнь, особенно когда математически остались шансы на выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ благодаря трем пунктам против «Реала».

Впереди у «армейцев» матч против «Зенита» на выходных, а потом пауза на поединки сборных. Поэтому надо показать максимум – до встреч с «Ахматом», «Викторией», «Ростовом», «Енисеем» и «Реалом» достаточно времени, пора разбавить серию в пять плохих матчей из шести последних еще одним обыкновенным чудом в «Лужниках».