  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиСтолкновения

Виноделы, оружейники и рейнджеры. Бить всех в Лиге Европы!

08 ноября 2018, 17:00

Ждем от «Зенита» уверенного шага в направлении плей-офф, от «Краснодара» - мести «Стандарду», а «Спартаку» «Соккер.ру» желает сохранить шансы на выход из группы.

«Краснодар» vs «Стандард»

Когда и где? В Краснодаре в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

Турнирное положение. После первого круга в группе «J» определился явный аутсайдер – турецкий «Акхисар», и три клуба, которые ведут борьбу за выход в плей-офф: «Краснодар», «Севилья» и «Стандард». У турок после трех сыгранных туров 0 очков, у остальных команд – по шесть. Для «быков» сегодняшняя встреча с бельгийцами во многом определяющая, ведь нельзя упускать инициативу в погоне за путевкой в плей-офф и оставлять нерешенные задачи перед визитом на «Рамон Санчес Писхуан» в последнем туре.

В первой серии соперничества. Две недели назад в Льеже «Краснодар» постигла неудача. Матч проходил под диктовку гостей, которые вдвое перестреляли «Стандард» (20 ударов против 10), выдали аналогичную пропорцию в единоборствах, больше владели мячом и качественнее действовали в отборе. На 39-й минуте Ари вывел «быков» вперед, в начале второго тайма «Стандард» сравнял счет, и по такой игре это уже было за счастье. Но футбол любит сюрпризы, которые кому-то доставляют радость, а других – «прибивают». «Стандард» использовал стандарт в компенсированное время второго тайма и вырвал победу, но главным героем стал небезызвестный голкипер Гильермо Очоа. Мексиканец несколько раз выручил свою команду в патовых ситуациях и стал главным героем матча.

Текущее состояние.  После поражения в Льеже «Краснодар» провел три матча: вышел в четвертьфинал Кубка России, переиграв «Крылья Советов» в Самаре, взял верх над ЦСКА в выездном матче РПЛ и сыграл вничью с «Ростовом» дома. «Быки» преодолели мини-кризис, в рамках которого потерпели три поражения кряду. «Стандард», в свою очередь, напротив, угодил в пике: ничья с «Гентом», а затем два поражения в два мяча каждое от «Зюлте-Варегема» и «Антверпена». «Краснодар» - фаворит встречи, команда Мурада Мусаева должна использовать свое преимущество в скорости и технике, чтобы сделать шаг в направлении плей-офф Лиги Европы.

Прогноз «Соккер.ру»: верим в победу «Краснодара». В ворота Гильермо Очоа должно влететь то, что не влетело две недели назад. 3:1 – хороший счет.

«Спартак» vs «Рейнджерс»

Когда и где? В Москве в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч!».

Турнирное положение. «Спартаку» пока нечем похвастаться: «красно-белые» замыкают турнирную таблицу своего квартета, набрав два очка (поражение от «Рапида», ничьи с «Вильярреалом» и «Глазго Рейнджерс»). На самом деле, еще ничего не потеряно, ведь очки теряли все, у лидирующих шотландцев и испанцев по пять баллов – расстояние одной победы. Но эту победу нужно еще одержать. Сегодня для «Спартака» переломная игра: или москвичи смогут себя превозмочь и выиграют у «Глазго», что вернет неплохие шансы на общий успех, или вновь останутся у разбитого корыта, и тогда о шансах на выход в плей-офф можно будет рассуждать лишь с точки зрения математики.

В первой серии соперничества. На шумном «Айброксе» была зафиксирована нулевая ничья. Тот матч стал первым для «Спартака» без Массимо Карреры, его экс-ассистент, а ныне исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо ничем не удивил Стивена Джеррарда, выстроив команду по схеме 4-3-3. Из неожиданностей – двойная замена в перерыве. «Рейнджерс» на своем поле владел преимуществом, и по той игре ничья стала для «Спартака» хорошим результатом, а вот Джеррард и его парни сожалели об упущенной возможности обзавестись тремя баллами.

Текущее состояние. «Спартак» ждет нового тренера, обезглавленная команда играет, как бог на душу положит. В каждом из трех матчей между двумя встречами с «Рейнджерс» москвичи забили по голу, но исход в каждом случае был уникален: 1:1 с «Рубином», 1:0 победа над «Анжи» в Кубке России и 1:2 поражение от «Урала». На будущей неделе «Спартак» должен возглавить Олег Кононов, возможно, он принесет с собой какое-то обновление и новую надежду, а пока трудно рассчитывать даже на конструктивный футбол, по которому спартаковские болельщики очень соскучились. Что касается «Рейнджерс», у них после домашней игры со «Спартаком» ничья и победа в родном чемпионате. Не приходится сомневаться, что в Москве команда Стивена Джеррарда будет играть на победу.

Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» снова не забьет больше одного мяча, но постарается не проиграть перед родными трибунами. На стороне шотландцев организованность и выносливость, так что тут скорее будет ничья. Без голов уже играли, так что в этот раз 1:1.

«Бордо» vs «Зенит»

Когда и где? В Бордо в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч!» и «Матч Премьер».

Турнирное положение. «Зенит» лидирует в своей группе с 7 очками, «Бордо» в Лиге Европы только проигрывает, и для «жирондинцев» домашняя встреча с лидерами РПЛ – последний шанс включиться в борьбу за выход в плей-офф. В квартете «C» также обитают «Славия» (6 очков) и «Копенгаген» (4 очка).

В первой серии соперничества. В домашней встрече у «Зенита» возникли проблемы с преобразованием территориального преимущества в моменты у ворот «Бордо». В итоге команда Семака пропустила первой, а общая статистика ударов – 9:16 в пользу французов, подтверждает наличие проблемы с розыгрышами мяча в последней четверти поля. Но в Санкт-Петербурге у «Зенита» был Артем Дзюба, который не забил пенальти, но за пять минут до перерыва сравнял счет, а за пять минут до окончания основного времени матча вывел Кузяева на ударную позицию, из которой Далер не промахнулся. Волевая победа 2:1 приблизила «Зенит» к решению задачи и оставила «Бордо» в полном одиночестве на дне таблицы.

Текущее состояние. Между матчами с «Бордо» «Зенит» одержал трудные победы над «Крылышками» и «Ахматом» и вылетел из Кубка России, разбившись о «Ростов». Но самое важное, что нужно знать перед выездной игрой с «Бордо»: в ней «Зениту» не смогут помочь Иванович и Дзюба. У Дзюбы повреждение, а Ивановичу предоставили передышку. Это серьезное ослабление «Зенита», особенно с учетом всегдашнего синдрома выездных матчей в еврокубках. «Бордо», впрочем, тоже далеко до оптимального состояния, а с учетом провального старта в Лиге Европы «жирондинцы» могут попросту «забить» на этот турнир и бросить лучшие силы на Лигу 1.

Прогноз «Соккер.ру»: без Дзюбы и Ивановича «Зениту» придется тяжело, потому что игра команды Семака основана на индивидуальных качествах и личностях, любые перестановки к худшему. Кроме того, статистика выездных матчей в Лиге Европы явно не в пользу «Зенита»: два поражения и ничья с «Копенгагеном». Пожалуй, сегодня питерцы тоже останутся без победы, лишь бы не проиграли.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Атлетико» - «Барселона»: решающий день для дона Диего
Вчера, 10:30Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии9
«Тоттенхэм» - «Челси». Битва за статус
23 ноябряСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии8
«Енисей» - «Ахмат». Танцы с бубном
22 ноябряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии15
Швеция vs Россия. Когда ничья равна победе
20 ноябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии17
Германия vs Нидерланды. Оранжевое настроение, или немцы бьются за французов
19 ноябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии9
Швеция не вернулась, но Черчесову будет сложно
18 ноябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   108 / 799
08 ноября в 20:19
ЛЕ - спартак - 2 -очка, да уж, а ведь это ЛЕ всего лишь!
самуил кац 1
самуил кац 1
   85 / 799
08 ноября в 20:04
Анекдот в тему " Бить...". Один хохол - другому : " Мыкола, пидемо москалей биты"! - Га, а колы воны нас ? - Тю, а нас за шо " ?
МКС
МКС ответил Коля58
   102 / 799
08 ноября в 19:43
У Пупсиков составов поболее будет! Только от бесполезных Зулусов пока было толку мало ))
Я и написал, что команды нет. Ты читаешь плохо.
Коля58
Коля58 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   119 / 799
08 ноября в 19:35
Чьих халоп? да с канюшни яя
С Конюшни себя так обычно не ведут )) А вот с Тарасни да и часто!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   88 / 799
08 ноября в 19:26
Удачи Бордо в матче против проекта!
Hypnoz
Hypnoz
   345 / 799
08 ноября в 19:03
Спартаку и Краснодару удачи !
Атлетико-3
Атлетико-3
08 ноября в 19:03
Всем большой удачи и только побед!
Добряк
Добряк
   633 / 799
08 ноября в 19:02
Удачи всем российским клубам. Даже Спартаку.
saha100
saha100
   741 / 799
08 ноября в 18:23
Спартаку Краснодару и Бордо удачи
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ ответил Коля58
   45 / 799
08 ноября в 18:21
Чьих Вы будете? А то без клуба как то неприятно вести полемику! ))
Чьих халоп? да с канюшни яя
Коля58
Коля58 ответил МКС
   119 / 799
08 ноября в 18:02
У Спартака ни тренера, ни команды, ни игры. Вся надежда на Спартаковский дух. У бомжей 3 никчемных состава, посредственная игра и тренер нытик. Вся надежда на быков.
У Пупсиков составов поболее будет! Только от бесполезных Зулусов пока было толку мало ))
Коля58
Коля58 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   119 / 799
08 ноября в 18:01
зенит чемпион мира по набиранию очков в шахматах)ахха
Чьих Вы будете? А то без клуба как то неприятно вести полемику! ))
МКС
МКС
   102 / 799
08 ноября в 17:54
У Спартака ни тренера, ни команды, ни игры. Вся надежда на Спартаковский дух.

У бомжей 3 никчемных состава, посредственная игра и тренер нытик.

Вся надежда на быков.
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   45 / 799
08 ноября в 17:54
зенит чемпион мира по набиранию очков в шахматах)ахха
MALOVAR
MALOVAR ответил Литейный 4
   3 / 799
08 ноября в 17:49
    Roger Young
    Roger Young
       627 / 799
    08 ноября в 17:47
    Думаю никто из российских команд не победит
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил MALOVAR
       4 / 799
    08 ноября в 17:44
    Удачи Спартак,Краснодар,Зенит ,набирайте очки,нужно стереть позор Сегодня рыцари в юбках будут рыдать
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 799
      08 ноября в 17:44
      Поболеем сегодня за наших! За Зенит, Краснодар и Рейнджерс. Гыгыгы
      MALOVAR
      MALOVAR
         3 / 799
      08 ноября в 17:25
      Удачи Спартак,Краснодар,Зенит ,набирайте очки,нужно стереть позор

      Сегодня рыцари в юбках будут рыдать
      valt134
      valt134
         189 / 799
      08 ноября в 17:15
      Надеемся и верим!!!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         173 / 799
      08 ноября в 17:08
      Спартаку не опозорится перед родными трибунами уже за счастье будет
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100