Антисборная 15-го тура. «Локомотив» и голова на рельсах

сегодня, 12:47

Главная сенсация 15-го тура – домашнее поражение «Локомотива» от «Урала». Железнодорожники наравне с «Динамо» в роли главных поставщиков кадров для антисборной «Соккер.ру».

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Два вратаря в 15-м туре пропустили по три мяча: Сергей Рыжиков трижды капитулировал в дебютном матче Олега Кононова у руля «Спартака», а бывший подопечный Олега Георгиевича распахнул свои ворота в Краснодаре. Оба получили по шесть ударов в створ своих ворот, в половине случаев пропустили. В общем-то равнозначные выступления, поэтому оставляем за собой право выбрать голкипера для антисборной на свой вкус. Пусть это будет Левашов, который пустил мяч в ворота самым обидным для вратаря образом – между ног.

Защитники

Бенедикт Хеведес («Локомотив»)

А это был чемпион мира? Ой, предупреждать же надо! Сёмин гоняет Хеведеса по разным позициям в обороне, на этот раз немец сыграл справа и был абсолютно недееспособен. Опытный тренер должен был заметить это раньше, ведь Эль-Кабир не раз накручивал Бенедикта, но Юрий Павлович и «Локомотив» дождались рокового фола Хеведеса: нарушение правил на Бавине в штрафной площади привело к назначению пенальти, с которого «Урал» забил свой победный гол.

Себастьян Хольмен («Динамо»)

Оборона «Динамо» предстала в экспериментальном составе, без Шунича и Рыкова. Тройку центральных защитников составили Евгеньев, Соснин и Хольмен. Все отработали ужасно. Но первый молодой и заслуживает снисхождения, второй играл на непрофильной позиции, а вот шведу, рикошетом от которого влетел в ворота «Динамо» первый мяч, нет никакого оправдания. Позиционная безалаберность, суета, избегание контактных единоборств – все это о Себастьяне, который заметно поучаствовал в создании обстоятельств, приведших «Динамо» к домашнему поражению от худшей команды РПЛ .

Павел Аликин («Уфа»)

Это был не день Аликина. Опытный защитник подставил свою команду, заработав две желтых карточки на старте второго тайма. Любопытно, что оба нарушения он совершил на Павле Сутормине, оба фола были необязательные и по-футбольному ненужные. В первом случае Павел нарушил правила на сопернике в центре поля через полсекунды после того, как тот отдал передачу на свою половину поля. Через пять минут Аликин замешкался в своей штрафной площади, привез пенальти и удалился с поля.

Григорий Морозов («Динамо»)

Матч против «Енисея» не удался Морозову, а квинтэссенцией стало его удаление в концовке за два «горчичника», полученных один за другим: на 87-й и 88-й минутах. Впереди было еще 6-7 минут матча, «Динамо» стремилось отыграться, но Григорий допустил ошибки, оставил свою команду в меньшинстве и окончательно сломил дух партнеров.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Каборе провел хороший матч против «Арсенала», но удаление в концовке заставило усомниться в футбольном интеллекте африканца. 88-я минута, твоя команда выигрывает 3:0, у тебя в пассиве уже есть предупреждение, так зачем срывать атаку соперника, которую встречают линия обороны в полном составе и возвращающийся к своим воротам Газинский? Теперь «Краснодару» придется обходиться без ключевого полузащитника в матче следующего тура.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Крыховяк – игрок высочайшего класса, но он антисистемщик, то есть регулярно играет в какой-то свой футбол отдельно от команды. Не лучшие качества для полузащитника центральной оси, на котором лежит серьезная ответственность за соблюдение баланса командной игры. Иногда особенности Гжегоша идут в плюс, но чаще его своеволие выходит боком «Локомотиву». Так вышло и в матче против «Урала», где размен оказался неудачным.

Аяз Гулиев («Ростов»)

Гулиев был удален уже в концовке, когда исход встречи был предрешен, так что основная причина включения в антисборную не красная карточка сама по себе, а то, что предшествовало ее получению. Ключевой игрок «Ростова» при Карпине провалил игру в центре поля, оставив без поддержки юбиляра Гацкана. Да, часто добегал до чужих ворот и целых шесть раз пробил мимо, но полезнее для команды была бы более сбалансированная игра Аяза, а так Гулиев погнался за несколькими целями и остался ни с чем.

Роман Тугарев («Локомотив»)

Юрий Сёмин доверил место в стартовом составе 20-летнему полузащитнику, но тот не оправдал выданный аванс и уже в перерыве уступил свое место на поле Джефферсону Фарфану. Для себя Роман получил важный опыт, но это не отменяет того факта, что в нынешнем состоянии он ослаблял «Локомотив». Конечно, старался и даже имел парочку моментов, но обошелся с ними слишком уж топорно. Если Тугарев сильный и талантливый, то ошибки станут ему наукой.

Кирилл Панченко («Динамо»)

В попытке встряхнуть свою команду Дмитрий Хохлов провел две замены в перерыве, и Панченко был одним из тех, кто присел на лавочку очень рано. Игра Кириллу действительно не далась, но в его защиту можно сказать, что Панченко не нашлось места в тройке нападающих (Марков – Луценко – Кардосу), он оказался в центре поля рядом с Тетте на незнакомой и неудобной позиции.

Нападающий

Магомед Митришев («Ахмат»)

Трудно понять, почему Рашид Рахимов в неудачно складывающейся игре провел всего лишь одну замену и дал сыграть все 90 минут Митришеву, имея в запасе форвардов Садаева и Балая. Магомед попросту был отрезан от игры и не смог себя интегрировать в команду: 20 касаний мяча за матч, 9 точных передач, ни одного стоящего удара.

Тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

Есть четкая корреляция между ошибками Сёмина и результатом матча: Тугарев оказался в старте и себя не проявил, Хеведес провалился на правом фланге, Крыховяк не получил четких инструкций и не был оповещен о наказании в случае их невыполнения, а Фарфан и Фернандеш остались в запасе. «Локомотив» сыграл нестройно и проиграл из-за таких нюансов.