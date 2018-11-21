Ван Дейк, белорусы и знакомые из РПЛ. Символические сборные Лиги Наций

21 ноября 2018, 15:30

Пока Франция и Бельгия терпели неудачи, в новом турнире побеждали грузины и белорусы. «Соккер.ру» нашел лучших футболистов Лиги Наций – выделяем героев.

Дивизион А

Ищем персональные подвиги героев участников каждого из дивизионов и представляем свои варианты лучших из лучших. Любопытно, какие имена открыла Лига Наций и кто подтвердил класс?

Депай помог Голландии выйти из сложнейшей группы с Францией и Германией. 2 гола, 3.8 удара за матч, достойная для крайнего и центрального форварда точность паса. 10 созданных моментов, только у Гризманна (11) и Крооса (14) в группе 1 было больше пасов по удар.

Уго Льорис сыграл всего 2 матча в Лиге Наций, но как сыграл! Пусть Нидерланды его пробили, но вратарь чемпионов мира был крут, ведь отразил 9 ударов голландцев. Не спас от неудачи, но сыграл очень мощно.

7 перехватов совершил молодой Френки Де Йонг в Лиге Наций. Точность паса – 92.3 %, это уровень Крооса, а в переводе с языка цифр – феноменальная точность. При этом Френки всего 21 год, и он прибавит еще. «Барселона» на низком старте!

2 ассиста на счету Харри Кейна. И хотя у Асенсио пять ассистов по статистике УЕФА (рекорд Лиги Наций), испанцы группу не выиграли, а вот Англия благодаря пасу и голу капитана вышла в финал четырех. Группа была крутая, и Харри не подвел.

Имея всего по 3.5 удара за игру (даже у Шакири было больше), форвард Швейцарии Сеферович забил 5 голов. Второй результат всей Лиги Наций (независимо от дивизиона), и повод отметить именно Хариса. Кстати, у Джердана 3 голевых паса.

А капитаном символической сборной элитной компании становится лидер сборной Голландии. Вирджил ван Дейк с немцами пошел в атаку по просьбе Кумана – забил второй мяч в Лиге Наций, и идеально руководил игрой. 5 выносов от ворот за игру – защищал Силлессена, как мог.

Символическая сборная дивизиона А: Льорис (Франция) – Думфрис (Голландия), Ван Дейк (Голландия), Фонте (Португалия), Р. Родригес (Швейцария) - Шакири (Швейцария), Ф. Де Йонг (Голландия), Б. Силва (Португалия) – Депай (Голландия), Сеферович (Швейцария), Кейн (Англия).

Главный тренер: Куман (Нидерланды).

Дивизион В

Украинцы, боснийцы, датчане и шведы отправились в элитный дивизион, победив в равных и непростых трио. Но есть и самые заметные футболисты. Например, у Марлоса 91.2 % точных передач, по 4.3 длинной передачи за игру, по 3 созданных момента.

Гранквист – главный герой группы России. На его счету важнейший пенальти в ворота Турции, шикарный показатель точных передач – почти 87 %, 4.3 победы на втором этаже за игру. Андреас вернулся в сборную и заметно помог.

4.3 перехвата за матч – впечатляющий показатель Газинского. Юрий не играл один в один, но при этом работал в штрафной – по 2.3 выноса от ворот. Жаль, что его умения играть с мячом Черчесов не использовал, в клубе его пасы видим чаще и они опаснее.

У Андрея Пятова по 3.3 спасения за матч – отличный показатель. А вот когда Бойко разок сыграл в основе, то получили 4 гола от Словакии, была результативная ошибка конкурента. Пятов не без греха, но в дивизионе В выделялся.

Джеко в атаке - настоящий монстр. 3 гола, 1 ассист, статус главного центрального форварда дивизиона. Конечно, у чешского Шика три мяча, Коноплянка, Бэйл, Эриксен и Черышев забили по два раза, но Эдин сыграл даже успешнее и стабильнее.

Символическая сборная дивизиона В: Пятов (Украина) – Враньеш (Босния и Герцеговина), Гранквист (Швеция), М. Йоргенсен (Дания), Аугустинсон (Швеция) – Газинский (Россия), Пьянич (Босния и Герцеговина), Дилейни (Дания), Марлос (Украина) – Бэйл (Уэльс), Джеко (Босния и Герцеговина).

Главный тренер: Просинечки (Босния и Герцеговина).

Дивизион С

Здесь заслуженная удача улыбалась сборным Сербии, Норвегии, Финляндии и Шотландии – они могут стать соперниками России в новой Лиге Наций. А пока хвалим героев этих команд, ведь подвигов хватает.

6 из 11 голов сборной Сербии в новом турнире забил Митрович. С учетом, что у него даже персональный тренер в Англии есть, не стоит удивляться. Хотя показатель крутой – Александар стал лучшим снайпером всех дивизионов.

5 голов умудрился забить хавбек «Селтика» и сборной Шотландии Форрест, сыграв в Лиге Наций всего 203 минуты. Шотландцы вышли во второй дивизион благодаря таким порывам. 91 % точных передач – Джеймс сыграл очень чисто.

4 голевых передачи на счету Андрии Живковича (по статистике сайта УЕФА ) – еще один игрок сборной Сербии порадовал пасами, что и обеспечило его команде победу в серьезной группе с Румынией и Черногорией.

3 мяча из 5 командных на счету Теему Пукки, форварда сборной Финляндии. Играя в группе с более опытными греками и венграми, часто выигрывали в один мяч. Форвард «Норвича» принес 9 пунктов из 12.

Центральный полузащитник «Хетафе» и сборной Сербии Максимович выдавал по 65 передач за игру с точностью 87 %. Шикарный футбол от разрушителя, который еще и длинные передачи делал часто – по 4.5 за матч.

Символическая сборная дивизиона С: Градецки (Финляндия) – Рукавина (Сербия), Миленкович (Сербия), Ростед (Норвегия), Робертсон (Шотландия) - Живкович (Сербия), Сельнес (Норвегия), Максимович (Сербия), Форрест (Шотландия) – Пукки (Финляндия), Митрович (Сербия).

Главный тренер: Крстаич (Сербия).

Дивизион D

Поздравляем команды Грузии, Беларуси, Македонии и Косово – одна из этих сборных, если не пройдет отбор на Евро-2020, сыграет в финальной части юбилейного первенства, ведь место в плей-офф Лиги Наций себе гарантировали.

5 мячей из 10 командных на счету Драгуна, Станислав стал одним из самых результативных игроков во всей Лиге Наций. Нацелен на ворота опытный хавбек БАТЭ , и это принесло плоды. Трижды был лучшим на поле, сыграв 5 матчей в основе, и в 1 вышел на замену.

41 сэйв сделал вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини. И хотя молодому парню пришлось 16 раз пропускать, не проходим мимо ни его подвигов, ни подвигов Мориса из Люксембурга – сыграли здорово.

3 гола и 2 ассиста Александара Трайковски хватило Македонии, чтобы победить в группе, где фаворитом могла стать Армения, если бы вся команда сыграла так, как Мхитарян - 4 ассиста, и Мовсисян – 5 голов. Но этих ярких ребят выделяем, отмечая стабильность македонцев как команды.

19-летний технарь из «Гента» и сборной Грузии Георгий Чакветадзе забил 4 мяча и отдал 2 ассиста за сборную в Лиге Наций. Шикарный футбол показал молодой парень, которому желаем здоровья, чтобы не повторилась история Джано.

5 голов забил Юра Мовсисян за сборную Армении в Лиге Наций из 14 командных. Если у белорусов самая надежная оборона Лиги Наций с Мартыновичем во главе, то Армения отметилась в атаке. Но умудрилась проиграть Гибралтару, и Македонию не обошли…

Символическая сборная дивизиона D: Бенедеттини (Сан-Марино) - Шитов (Беларусь), Мартынович (Беларусь), Кверквелия (Грузия), Кололи (Косово) - Чакветадзе (Грузия), Мхитарян (Армения), Драгун (Беларусь), Зелени (Косово), Трайковски (Македония) - Мовсисян (Армения).

Главные герои дивизионов

Лига А. Вирджил ван Дейк (Голландия). Был настоящим капитаном от первой игры до последней секунды. Помог Куману выстроить команду, которая не испугалась Франции и Германии. А завершил турнир важнейшим голом, перейдя в атаку, и тем, что посочувствовал утрате Овидиу Хацегана – перед матчем румынскому арбитру сообщили о смерти матери.

Лига В. Андреас Гранквист (Швеция). Турнир получается боевитым, средняя результативность 2.41 мяча, гол надо ждать 39 минут в среднем, поэтому неудивительно, что на первом плане защитники. Капитан сборной Швеции вовремя вернулся, ведь без него проиграли Турции дома, а с ним выиграли группу. Пусть Линделеф – игрок года, но Гранквист – герой дивизиона В.

Лига С. Андрия Живкович (Сербия). В команде Младена Крстаича нашелся человек с пасом, умный, резкий, техничный. Для Митровича его напарник создал немало моментов, что и позволило сборной Сербии стать лучшей командой третьего дивизиона и перейти во второй, к сборной России. Вингер из «Бенфики» о себе еще напомнит и на клубном уровне.

Лига D. Георгий Чакветадзе (Грузия). Белорусы все хороши, как команда – 10:0 разница мячей, в каждой линии были те, кто доминировали в группе. Но если ищем ярчайшего героя, то выделяем девятнадцатилетнего парня из сборной Грузии. Георгий пока не зажигает за «Гент» в Бельгии, но в сборной – 4 гола и 2 ассиста. Впрочем, в каждом дивизионе не один герой, Лига Наций позволила многим себя показать.