Команда Уэйна и Златана: 11 лучших игроков МЛС-2018

13 ноября 2018, 13:30

Кубок МЛС будет разыгран только 8 декабря, но в североамериканской лиге уже определились с героями сезона. «Соккер.ру» знакомится с теми, кто зажигал наравне с Руни и Иброй.

Вратарь

Зак Штеффен («Коламбус Крю»; США )

Вратарь года в МЛС – 23-летний американец, который провел второй полный сезон в карьере. Зак в юности ездил в Европу, набирался ума-разума в недрах «Фрайбурга», а сейчас претендует на роль главного вратаря в своей стране: в 2018 году Штеффен провел первые матчи в составе «звездно-полосатой» команды. В рамках регулярного сезона Зак в десяти матчах оставлял свои ворота в неприкосновенности, а с 28 апреля по 13 июля записал на свой счет восьмую по продолжительности сухую серию в истории МЛС – 525 минут.

Защитники

Чад Маршалл («Сиэтл Саундерс»; США )

34-летний защитник держит марку: Чад трижды признавался защитником года в МЛС (2008, 2009 и 2014), а в символическую сборную года он входит в четвертый раз в карьере. Своими надежными действиями в обороне (а также четырьмя забитыми мячами и одним «ассистом» в тридцати встречах регулярного сезона) Маршалл помог «Сиэтлу» финишировать на второй строчке в западной конференции. Правда, борьбу за Кубок МЛС «Саундерс» уже не ведет.

Аарон Лонг («Нью-Йорк Рэд Буллз»; США )

А вот «бычки» из Нью-Йорка ведут борьбу за главный трофей и считаются фаворитом среди четырех оставшихся претендентов. «Рэд Буллз» отличает надежная оборона, недаром в символической сборной сразу два защитника этой команды. Аарон Лонг – защитник года в МЛС , во многом благодаря его работе «Нью-Йорк» выдал лучший сезон в истории лиги, финишировав с 71 очком в активе и пропустив только 33 мяча, что является лучшим показателем среди команд обеих конференций.

Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Рэд Буллз»; Ямайка)

Первый легионер в символической сборной сезона – ямайский защитник Лоуренс по прозвищу «Такси». Кемар вместе с Лонгом и еще парой хороших парней соорудил сильнейшую оборону в МЛС , а его проходы левым флангом – мощное оружие «Нью-Йорка» в атаке: в 28-ми матчах регулярного сезона Лоуренс забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.

Полузащитники

Карлос Вела («Лос-Анджелес ФК »; Мексика)

Вела – известный футболист, он начинал у Арсена Венгера в «Арсенале», а потом уверенно играл за испанские клубы, в частности, за «Реал Сосьедад», в составе которого провел 250 встреч. Этот сезон стал для Карлоса дебютным в МЛС , но он сразу сыграл «на все деньги», не оставив шансов составителям символической сборной. 14 голов и 13 результативных передач – такому мексиканцу в США рад даже Трамп!

Игнасио Пьятти («Монреаль Импакт»; Аргентина)

Не путать с Пабло Пьятти, который поиграл в «Валенсии», а сейчас защищает цвета «Эспаньола». Этот аргентинец тоже заглядывал в Европу, но эпизодически, за «Монреаль» он играет с 2014 года и это второе попадание в сборную года для звезды канадского клуба (впервые в 2016-м). Аргументы в пользу Игнасио налицо: 16 голов и 13 «ассистов» в этом сезоне. Добро пожаловать в клуб избранных, мистер Пьятти!

Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»; Парагвай)

Игрок сборной Парагвая выдал впечатляющий дебютный сезон в МЛС (9 голов + 14 «ассистов») и в 2017 году удостоился звания «Новичок года». Дальше – больше. В 2018-м Альмирон повторил свое достижение по результативным передачам, а забил уже больше – 12 мячей. Второе подряд попадание в символическую сборную для парагвайца! Мигель вместе с «Атлантой» продолжает борьбу за Кубок МЛС , в финале Восточной конференции его команда встретится с «Нью-Йорк Рэд Буллз».

Лучиано Акоста («Ди Си Юнайтед»; Аргентина)

Аргентинский атакующий полузащитник грозен, как Тирион Ланнистер в Битве у Черноводной. Рост Акосты, чтобы вы понимали метафору, 160 сантиметров. Не только Уэйн Руни, но и Акоста стал творцом впечатляющего рывка «Ди Си Юнайтед» во второй половине чемпионата. Лучиано записал на свой счет 10 голов и 17 результативных передач (второй результат в МЛС ).

Нападающие

Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»; Англия)

Англичанину хватило половины сезона, чтобы прописаться в числе героев МЛС -2018. Присоединившись к «Ди Си Юнайтед» в летний период трансферов, Руни поспособствовал продвижению своей команды из низов турнирной таблицы Восточной конференции на четвертое место. Уэйн забил 12 голов и семь раз ассистировал партнерам в двадцати играх. Без Руни «Ди Си» набирал в среднем 0.8 балла за игру, с Руни – 2 очка.

Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»; Венесуэла)

Мартинес – обладатель «Золотой бутсы» МЛС за прошлый сезон, который стал для него дебютным в лиге: венесуэлец сразу забил 31 гол. А в этом сезоне побил собственный рекорд – уже 33 гола, а сумма по системе «гол плюс пас», равная 37, является вторым результатом в истории МЛС . Это второе подряд попадание Джозефа в сборную года, и напомню, что он продолжает борьбу за главный трофей вместе с упомянутым выше Мигелем Альмироном и «Атлантой Юнайтед».

Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»; Швеция)