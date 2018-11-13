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Команда Уэйна и Златана: 11 лучших игроков МЛС-2018

13 ноября 2018, 13:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Руни Уэйн
Руни Уэйн
Нападающий
Вела Карлос
Вела Карлос
Нападающий

Кубок МЛС будет разыгран только 8 декабря, но в североамериканской лиге уже определились с героями сезона. «Соккер.ру» знакомится с теми, кто зажигал наравне с Руни и Иброй.

Вратарь

Зак Штеффен («Коламбус Крю»; США

Вратарь года в МЛС – 23-летний американец, который провел второй полный сезон в карьере. Зак в юности ездил в Европу, набирался ума-разума в недрах «Фрайбурга», а сейчас претендует на роль главного вратаря в своей стране: в 2018 году Штеффен провел первые матчи в составе «звездно-полосатой» команды. В рамках регулярного сезона Зак в десяти матчах оставлял свои ворота в неприкосновенности, а с 28 апреля по 13 июля записал на свой счет восьмую по продолжительности сухую серию в истории МЛС – 525 минут.

Защитники

Чад Маршалл («Сиэтл Саундерс»; США)

34-летний защитник держит марку: Чад трижды признавался защитником года в МЛС (2008, 2009 и 2014), а в символическую сборную года он входит в четвертый раз в карьере. Своими надежными действиями в обороне (а также четырьмя забитыми мячами и одним «ассистом» в тридцати встречах регулярного сезона) Маршалл помог «Сиэтлу» финишировать на второй строчке в западной конференции. Правда, борьбу за Кубок МЛС «Саундерс» уже не ведет.

Аарон Лонг («Нью-Йорк Рэд Буллз»; США

А вот «бычки» из Нью-Йорка ведут борьбу за главный трофей и считаются фаворитом среди четырех оставшихся претендентов. «Рэд Буллз» отличает надежная оборона, недаром в символической сборной сразу два защитника этой команды. Аарон Лонг – защитник года в МЛС, во многом благодаря его работе «Нью-Йорк» выдал лучший сезон в истории лиги, финишировав с 71 очком в активе и пропустив только 33 мяча, что является лучшим показателем среди команд обеих конференций.

Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Рэд Буллз»; Ямайка)

Первый легионер в символической сборной сезона – ямайский защитник Лоуренс по прозвищу «Такси». Кемар вместе с Лонгом и еще парой хороших парней соорудил сильнейшую оборону в МЛС, а его проходы левым флангом – мощное оружие «Нью-Йорка» в атаке: в 28-ми матчах регулярного сезона Лоуренс забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.

Полузащитники

Карлос Вела («Лос-Анджелес ФК»; Мексика)

Вела – известный футболист, он начинал у Арсена Венгера в «Арсенале», а потом уверенно играл за испанские клубы, в частности, за «Реал Сосьедад», в составе которого провел 250 встреч. Этот сезон стал для Карлоса дебютным в МЛС, но он сразу сыграл «на все деньги», не оставив шансов составителям символической сборной. 14 голов и 13 результативных передач – такому мексиканцу в США рад даже Трамп!

Игнасио Пьятти («Монреаль Импакт»; Аргентина)

Не путать с Пабло Пьятти, который поиграл в «Валенсии», а сейчас защищает цвета «Эспаньола». Этот аргентинец тоже заглядывал в Европу, но эпизодически, за «Монреаль» он играет с 2014 года и это второе попадание в сборную года для звезды канадского клуба (впервые в 2016-м). Аргументы в пользу Игнасио налицо: 16 голов и 13 «ассистов» в этом сезоне. Добро пожаловать в клуб избранных, мистер Пьятти!

Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»; Парагвай)

Игрок сборной Парагвая выдал впечатляющий дебютный сезон в МЛС (9 голов + 14 «ассистов») и в 2017 году удостоился звания «Новичок года». Дальше – больше. В 2018-м Альмирон повторил свое достижение по результативным передачам, а забил уже больше – 12 мячей. Второе подряд попадание в символическую сборную для парагвайца! Мигель вместе с «Атлантой» продолжает борьбу за Кубок МЛС, в финале Восточной конференции его команда встретится с «Нью-Йорк Рэд Буллз».

Лучиано Акоста («Ди Си Юнайтед»; Аргентина)

Аргентинский атакующий полузащитник грозен, как Тирион Ланнистер в Битве у Черноводной. Рост Акосты, чтобы вы понимали метафору, 160 сантиметров. Не только Уэйн Руни, но и Акоста стал творцом впечатляющего рывка «Ди Си Юнайтед» во второй половине чемпионата. Лучиано записал на свой счет 10 голов и 17 результативных передач (второй результат в МЛС).

Нападающие

Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»; Англия)

Англичанину хватило половины сезона, чтобы прописаться в числе героев МЛС-2018. Присоединившись к «Ди Си Юнайтед» в летний период трансферов, Руни поспособствовал продвижению своей команды из низов турнирной таблицы Восточной конференции на четвертое место. Уэйн забил 12 голов и семь раз ассистировал партнерам в двадцати играх. Без Руни «Ди Си» набирал в среднем 0.8 балла за игру, с Руни – 2 очка. 

Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»; Венесуэла)

Мартинес – обладатель «Золотой бутсы» МЛС за прошлый сезон, который стал для него дебютным в лиге: венесуэлец сразу забил 31 гол. А в этом сезоне побил собственный рекорд – уже 33 гола, а сумма по системе «гол плюс пас», равная 37, является вторым результатом в истории МЛС. Это второе подряд попадание Джозефа в сборную года, и напомню, что он продолжает борьбу за главный трофей вместе с упомянутым выше Мигелем Альмироном и «Атлантой Юнайтед».

Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»; Швеция)

И наконец, Он! Бог голов. Златан Ибрагимович ворвался в МЛС дублем в своем дебютном матче и продолжил радовать североамериканскую публику на протяжении всего сезона. Итог - 22 гола и 10 результативных передач, титул «Новичок года» достается шведскому атланту. Досадно только, что «Лос-Анджелес Гэлакси», несмотря на титанические усилия Златана, не сумел пробиться в плей-офф. 

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Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
14 ноября в 02:09
Велу,Руни и Ибру хоть сейчас назад в Европу. Остальные могут уровень не потянуть.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил gentlewolf
13 ноября в 17:22
Какая же это сборная? Всего три защитника, причем один из них крайний, 4 ярковыраженных апз. При трех нападающих. Где как минимум еще один крайний деф, где опорник, хоть один? Это вообще для чего делалось? Чтоб Руни и Ибру в заголовке засветить?
Это официальная сборная, составленная лигой МЛС. Не без странностей, да.
Фата лист
Фата лист ответил gentlewolf
   71 / 799
13 ноября в 17:20
Это официальная сборная турнира, ее не соккер создавал. Не надо забывать, что в Европе другое понимание футбола. В МЛС команды то о тактике не слишком думают, а ты требуешь этого от составителей.
gentlewolf
gentlewolf
   597 / 799
13 ноября в 15:55
Какая же это сборная? Всего три защитника, причем один из них крайний, 4 ярковыраженных апз. При трех нападающих. Где как минимум еще один крайний деф, где опорник, хоть один? Это вообще для чего делалось? Чтоб Руни и Ибру в заголовке засветить?
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
13 ноября в 14:32
Златан статист ,теряется в больших матчах
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