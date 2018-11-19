Играй и возглавляй. «Реал» - кузница тренерских кадров

19 ноября 2018, 20:30

Из бывших футболистов «Реала», выступавших на разных позициях, формируется симпатичная команда современных тренеров. «Соккер.ру» произносит вслух легендарные имена.

Вратарь

Хулен Лопетеги (Испания)

Игрок «Реала»: 1988 – 1991.

Из вратарей не так часто получаются главные тренеры: во-первых, представителей этого амплуа априори меньше, во-вторых, зачастую экс-голкиперы становятся узкими специалистами и работают со своими молодыми коллегами. Лопетеги выбрал иной путь. Хулен оказался в «Реале» на заре своей игровой карьеры и провел в «Королевском клубе» три сезона, так и не сумев закрепиться в команде. Первые тренерские опыты Лопетеги оказались неудачными, баск посвятил себя работе на телевидении, но потом перезапустил тренерскую карьеру в «Кастилье» - второй команде «Реала» (2008 – 2009). Спустя 10 лет Хулен дождется приглашения главного «Мадрида» и даже оставит ради этого сборную Испании, но в «Реале» специалист не справился с управлением.

Защитники

Айтор Каранка (Испания)

Игрок «Реала»: 1997 – 2002.

Еще один баск, Каранка провел в «Реале» пять сезонов и выиграл три Лиги чемпионов – серьезное достижение! После повешения бутс на гвоздь решил тренировать, начал с юношеской сборной Испании, а потом выполнял функции оруженосца Жозе Моуриньо в «Реале». Опыт работы с португальцем пошел впрок: Айтор три с половиной года проработал в «Мидлсбро» и вывел команду в Премьер-Лигу из Чемпионшипа, а сейчас трудится над выполнением той же задачи с «Ноттингемом».

Фернандо Йерро (Испания)

Игрок «Реала»: 1989 – 2003.

Легендарный игрок «Мадрида» уже работал в клубе, который стал ему родным на правах помощника Карло Анчелотти в сезоне 2014/2015, имеет опыт самостоятельной работы в «Овьедо», а летом 2018-го в его руки за день до старта чемпионата мира попала сборная Испании, оставшаяся без Лопетеги, подписавшего контракт с «Реалом». Как и Хулен в «Реале», Фернандо не справился с управлением «Красной Фурией» и вылетел в 1/8 финала от сборной России. После ЧМ -2018 Йерро покинул пост спортивного директора Федерации футбола Испании и наверняка еще будет тренировать.

Фабио Каннаваро (Италия)

Игрок «Реала»: 2006 – 2009.

Итальянский защитник провел в «Реале» не так много времени, да и выступал не так, чтобы слишком удачно, но установленным параметрам он соответствует: бывший игрок «Мадрида», ставший главным тренером. Правда, тренирует Фабио пока вдалеке от футбольных центров: начинал на Ближнем Востоке – в ОАЭ и Саудовской Аравии, продолжает в Китае. По слухам, после отставки Зинедина Зидана рассматривался Флорентино Пересом в качестве кандидата на тренерский мостик.

Роберто Карлос (Бразилия)

Игрок «Реала»: 1996 – 2007.

Отец девяти детей успел поработать тренером в «Анжи», потом уже самостоятельно возглавлял турецкие клубы «Сивасспор» и «Акхисар». Сейчас в тренерской карьере Роберто Карлоса наступила творческая пауза, но он явно открыт к интересным предложениям. В сентябре шушукались о том, что бразилец может возглавить «Фенербахче».

Полузащитники

Гути (Испания)

Игрок «Реала»: 1994 – 2010.

Эх, если бы Карлос возглавил «Фенер», то мог бы столкнуться с Гути в стамбульском дерби, ведь воспитанник «Мадрида» ассистирует Шенолу Гюнешу в «Бешикташе», готовя себя к старту самостоятельной карьеры. В Турцию испанец уехал перед нынешним сезоном, а до этого пять лет работал с юношами «Реала», однако повышения не дождался. После отставки Лопетеги был одним из кандидатов на престол.

Клод Макелеле (Франция)

Игрок «Реала»: 2000 – 2003.

Полузащитник, с чьей продажей в «Челси» связывают закат первых «Галактикос»: когда ушел Клод, некому стало «таскать рояль» для россыпи блестящих пианистов. Макелеле начинал как ассистент Анчелотти и Блана в ПСЖ , потом рулил «Бастией», а сейчас он держит ответ за результаты бельгийского клуба «Эйпен».

Зинедин Зидан (Франция)

Игрок «Реала»: 2001 – 2006.

Зидан поучаствовал в завоевании пяти последних Кубков чемпионов мадридским «Реалом». Или можно выразиться иначе: в XXI веке «сливочные» не становились сильнейшей командой Старого Света без Зизу. В 2002-м году он выиграл «ушастого» в качестве игрока, забив гол-шедевр в финале, в 2014-м прикоснулся к завоеванию долгожданной «Десимы», будучи ближайшим помощником Карло Анчелотти, а в 2016-м, 2017-м и 2018-м самостоятельно приводил «Реал» к Кубку чемпионов. Пока что самый успешный из всей плеяды, причем и как игрок, и как тренер.

Сантьяго Солари (Аргентина)

Игрок «Реала»: 2002 – 2005.

Солари поймал счастливую звезду, оказавшись под рукой в момент отставки Лопетеги. Сантьяго уверенно стартовал в качестве главного тренера «Реала», он уже утвержден в должности, а футболисты отмечают сходство Солари с Зиданом.

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Нападающие

Фернандо Морьентес (Испания)

Игрок «Реала»: 1997 – 2005.

Из хороших нападающих редко выходят годные наставники, их подводит эгоистичная сущность, поэтому выделяем тех, кто хотя бы попробовал. Морьентес два года работал с юниорами «Реала», а потом потренировал самостоятельно «Фуэнлабраду» в Сегунде B.

Рауль (Испания)

Игрок «Реала»: 1994 – 2010.

Вот уж человек, чей приход на тренерский мостик вызовет взрыв восторга и народного единства, но Рауль пока не готов к такому вызову, он только начал долгий путь. Этим летом Гонсалес возглавил юношескую команду «Кадете Б» и даже успел выиграть Эль Класико со своими маленькими подопечными.

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