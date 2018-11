Символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Немецкий футбольный музей провёл голосование среди пользователей сайта. Они должны были выбрать 11 футболистов и тренера, которые составили бы символическую сборную Зала славы немецкого футбола.

Стоит отметить, что голосовать можно было только за тех игроков, что закончили свою карьеру как минимум 5 лет назад.

По итогам голосования новый состав Зала славы немецкого футбола выглядит следующим образом:

Вратарь: Зепп Майер;

Защитники: Беккенбауэр, Брайтнер, Бреме;

Полузащитники: Маттеус, Заммер, Вальтер, Нетцер;

Нападающие: Зеелер, Герд Мюллер, Хельмут Ран.

Среди тренеров больше всего голосов получил Зепп Хербергер, выигравший в 1954 году чемпионат мира со сборной ФРГ .

Official Hall of Fame XI of German football. pic.twitter.com/QL37qylnEL