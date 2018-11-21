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Глушаков, Кокорин, Шатов и потерянная команда

вчера, 17:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник

Спады и подъемы в футболе норма, но первые не сменятся прогрессом, если игроки сами себе вредят. О потухших звездах – на «Соккер.ру».

Когда сборную России называют командой «класса В», то странно считать это оскорблением. Экстра-класс подразумевает стабильность. А когда столько граждан других стран в основе Черчесова, когда со шведами не хватило железных основных, хочется спросить.

Спросить с тех, кто был на вершине, но скатился за футбольный горизонт. Где же все те орлы, кто мог выручить, но отошел в сторону? Разбирая их истории, не забываем о конструктивной составляющей – каждому «скатившемуся» найдем альтернативу из тех, кто неплох прямо сейчас.

Необязательно те, кто прибавил и прибавляет, мощнее тех, кто скатился – суть не в этом, но хочется увидеть свет в конце тоннеля.

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»)

Бывший капитан «Спартака» совершал ошибки и проиграл конкуренцию Селихову. А когда Александр травмировался, Артем не смог вытеснить из основы молодого Максименко. У Кононова будет свой взгляд на основу, но 34-летний Ребров потерял время. Даже у бразильца Гильерме больше матчей за сборную. Артем не использовал шанс спасти «Спартак» в момент, когда пригодился бы, будь в идеальной форме.

Кто порадовал? Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Здесь не только травмы, ведь Игорь играет за «Зенит», приглашался в сборную на время ЧМ. Тут и вопрос психологии. Как и Шатов, Смольников оказался зависимым от отношения главного тренера. В «Краснодаре» и на определенном отрезке в «Зените» Игорь зажигал, а Семак вернул Анюкова в первую команду. Смольникову тридцать лет, уже поздно начинать все сначала.

Кто порадовал? Сергей Паршивлюк («Ростов»).

Иван Новосельцев («Зенит»/«Анжи»)

В аренде из «Зенита», хотя сути дела не меняет. В команде Семака защитник не играет по объективным причинам. Новосельцев скатился очень быстро, а зажег под руководством Бердыева, хотя сделал ошибку, когда пошел в команду, к специфике которой не был готов. Многие российские игроки ломались в «Зените», Иван – не исключение.

Кто порадовал? Никита Чернов (ЦСКА).

Илья Кутепов («Спартак»)

После возвращения на поле Илья не демонстрирует, что усвоил все уроки Игнашевича на чемпионате мира и готов играть за «Спартак» так, как начал Жиго, или за сборную лучше Нойштедтера и Джикии. И Боккетти не мешает, и возраст как раз для лидерского рывка. Учитываем фактор травмы, но Илья ведь на поле теперь. В последних 6 матчах Кутепова «красно-белые» пропустили 11 мячей.

Кто порадовал? Егор Сорокин («Рубин»).

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Плохой защитник, но в чем слабее Набабкина как левый латераль? «Армеец» за клуб играет в центре, не помог сборной вчера на фланге, а Комбаров и для «Спартака» часто служит обузой. Страшно, что за столько лет, используя еще в 2008 году вингера Жиркова слева в обороне, в России не воспитали стабильного левого защитника.

Кто порадовал? Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Что тут скажешь? Рианчо описал бывшего подопечного точно – бегает по полю, как курица без головы. Хорошо, хоть мужем курицы не назвал, хотя по части оскорблений справляются фанаты «Спартака». Глушакову будет тяжело вернуть доверие, хотя имел все для счастья. Чемпионство, повязку, поддержку, деньги, шанс быть важным для сборной. Всюду просчитался.

Кто порадовал? Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Магомед Оздоев («Зенит»)

Ни Глушаков, ни Игорь Денисов такие созидательные решения, как Магомед, когда на пике формы, не принимают. А ведь и игру читает, и разрушать умеет. Но разрушил разве что свою карьеру. Семак пробует реанимировать интересного футболиста – не получается. А ведь Оздоев мог бы играть в основе сборной, ведь в центре поля был дефицит.

Кто порадовал? Игорь Коновалов («Рубин»).

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Такое ощущение, что Алану сорок лет – так странно играет, даже когда дело не в плохом здоровье. Не может быть причина только в травмах, хотя очевидный аргумент не отменяет факта, что Дзагоев давно уже не тот, что был лет шесть назад. Алану всего 28 лет, это не история Самедова, которому на шесть больше. Дзагоев и когда физически в порядке играет эпизодами.

Кто порадовал? Алексей Миранчук («Локомотив»).

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов далеко не худший игрок сезона, и в «Зените» можно собрать многих, кто выступает ничем не лучше. Но все, даже самые упрямые фанаты, понимают, почему Шатова можно причислить к тем, кто сбавил. Олег ругался с тренерами, уходил в аренду, хотя хотел играть за «Зенит», капризничал, сборной не помогал. Обидно, ведь все нужное умеет.

Кто порадовал? Алексей Сутормин («Оренбург»).

Нападающие

Александр Кокорин («Зенит»)

Под определение «скатился» подходит лучше многих. Пусть не из-за плохого футбола, но сборной не помощник. В тюремную клетку Мамаев и Кокорин попали сами. Ни водитель ведущей, ни чиновники не сделали ничего, что заставляло бы бить толпой ногами и стулом. В тюрьме Александр уже потерял форму и скатился как боевая футбольная единица.

Кто порадовал? Антон Миранчук («Локомотив»)

Федор Смолов («Локомотив»)

Из «Краснодара» Смолова выставили сразу после того, как его спортивный автомобиль разбился. Водитель убежал с места происшествия, но позже Федор сознался и получил год без прав. Повезло, что никого не убил. И не повезло в «Локомотиве». Покупал его не Семин, в ЛЧ не засиял, травма тоже вмешалась. С начала ЧМ-18 у вице-капитана сборной черная полоса.

Кто порадовал? Федор Чалов (ЦСКА).

Подвели и себя, и клубы, и сборную?

Состав по многим позициям даже солиднее и представительнее, чем вчера в Стокгольме. Хотя понятно, почему Черчесов, даже сыграв без Головина, Черышева, Фернандеса и Зобнина, получает на орехи – упустили шанс выйти в Лигу А.

Нормально, что капитан Дзюба извинился за результаты перед фанатами. Но когда по делу критикуем игру Артема, Ионова, Полоза, Ерохина или Заболотного, параллельно не забываем, что на их месте легко могли быть не менее опытные мужики.

Легко представить голы Шатова, Смолова или Кокорина в ворота сборной Швеции вчера при счете 0:1, у всех есть чутье, каждый достаточно силен. Даже Комбаров способен на одну идеальную подачу или на вынос мяча с линии ворот. Не говоря о том, какой удар у Глушакова.

Как видите, спады видных игроков - комплексная проблема, одними травмами все случаи не объяснить. Даже у ЦСКА, хотя в основе теперь молодежь, Набабкин и Щенников не смогли за много лет лимитного доверия дорасти до пиковых возможностей защитника Жиркова хотя бы ради сборной, хотя бы на 1-2 матча.

Где-то недоглядели за собой, деньги есть, а внутренней силы нет. Вот и получается, что у Черчесова обойма сборной России – 70 человек, не меньше, а по факту футболисты сами себя бросают с карьерного обрыва. Пожалуй, худшая тенденция российского футбола. Когда мастерам, умеющим играть грамотно и ярко, дают полную свободу для развития, а они ею не пользуются.

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Все комментарии
амурец
амурец
   50 / 787
сегодня в 04:33
довольно интересная статья
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   52 / 787
вчера в 22:03
Дзагоев сдулся
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   160 / 787
вчера в 21:46
Напился бомж не видит разницу 5 баклановских против 4 спартаковских давай потрезвись потом приходи за добавкой
serh62
serh62 ответил Ваня лучший
   116 / 787
вчера в 21:33
Целенаправленные действия не могут быть ошибкой. Черчесов по разным причинам предпочел Чалову Полоза. Ни один тренер в РПЛ этого бы не сделал.
есть еще один тренеришка...бушманов. такой же недалекий тренер как и черчесов
Jum13
Jum13
   8 / 787
вчера в 20:15
По статье - Алан устал, ему пора. Вечные травмы и постоянно не в форме - Алан даже в ЦСКА не игрок основы
yasukuni
yasukuni
   243 / 787
вчера в 19:55
Зато есть лимита от Фром май харта! Воспитали. Сейчас уже разговор идет про натурализацию очередного бразильца. Седьмой "натурал" в Сборнаяй! Кто больше?!
Jum13
Jum13 ответил Дед за ЦСКА
   8 / 787
вчера в 19:54
Привет Анатолий. Ни Полоз, ни Ионов не имеют таких бомбардирских качеств какие есть у Фёдора, однако тренер не решился выпустить Фёдора даже при явном провале его схемы.
Усы предпочли выпустить "Острие обуха", хотя я думал, что хватило и неудачного эксперимента с Германией
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   40 / 787
вчера в 19:32
Целенаправленные действия не могут быть ошибкой. Черчесов по разным причинам предпочел Чалову Полоза. Ни один тренер в РПЛ этого бы не сделал.
Привет Анатолий. Ни Полоз, ни Ионов не имеют таких бомбардирских качеств какие есть у Фёдора, однако тренер не решился выпустить Фёдора даже при явном провале его схемы.
Чингачгук
Чингачгук
   36 / 787
вчера в 19:13
А Дзагов здесь как оказался?
Ваня лучший
Ваня лучший
   39 / 787
вчера в 19:13
Порадовал не Крицюк, а Коновалов из Рубина. Прекрасный молодой вратарь.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   39 / 787
вчера в 19:11
А почему Багров говоря о сборной, не задался вопросом почему Чалов (лучший бомбардир РПЛ) в сборной ни одной секунды не провёл в игре с Турцией и со Швецией. Тренерская ошибка. ИМХО.
Целенаправленные действия не могут быть ошибкой. Черчесов по разным причинам предпочел Чалову Полоза. Ни один тренер в РПЛ этого бы не сделал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 787
вчера в 19:09
А почему Багров говоря о сборной, не задался вопросом почему Чалов (лучший бомбардир РПЛ) в сборной ни одной секунды не провёл в игре с Турцией и со Швецией.
Тренерская ошибка. ИМХО.
борька
борька
   117 / 787
вчера в 18:48
Страну охватила эпидемия чванства,нечем гордиться, все дутое, лживое!
valt134
valt134
   199 / 787
вчера в 18:43
Насчёт:»Мастерам,умеющим играть грамотно и ярко...» автор явно погорячился. Меня аж покоробило. Откуда у нас «мастера»???
parallels
parallels
   4 / 787
вчера в 18:09
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       341 / 787
    вчера в 18:07
    Стыдно за спартак
    vistory
    vistory
       20 / 787
    вчера в 18:07
    Не всех пупсиков сюда вписали, можно добавить Джикию.
    Zimka
    Zimka
       197 / 787
    вчера в 18:06
    Набакин наша рабочая лошадка, всегда выручает при травмах, ничего сверхъестественного не показывает, но и проваливается редко, в ЦСКА в этом и прошлом году он хорошо играет, даже креатив впереди появился, но в сборной другие задачи. Щенникова и Дзагоева замучили травмы.
    parallels
    parallels
       4 / 787
    вчера в 18:01
    снова антисборная преимущественно из одних спартачей. позор!
    viv
    viv
       90 / 787
    вчера в 17:54
    Все по делу - лайк Багрову.
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