Глушаков, Кокорин, Шатов и потерянная команда

вчера, 17:30

Спады и подъемы в футболе норма, но первые не сменятся прогрессом, если игроки сами себе вредят. О потухших звездах – на «Соккер.ру».

Когда сборную России называют командой «класса В», то странно считать это оскорблением. Экстра-класс подразумевает стабильность. А когда столько граждан других стран в основе Черчесова, когда со шведами не хватило железных основных, хочется спросить.

Спросить с тех, кто был на вершине, но скатился за футбольный горизонт. Где же все те орлы, кто мог выручить, но отошел в сторону? Разбирая их истории, не забываем о конструктивной составляющей – каждому «скатившемуся» найдем альтернативу из тех, кто неплох прямо сейчас.

Необязательно те, кто прибавил и прибавляет, мощнее тех, кто скатился – суть не в этом, но хочется увидеть свет в конце тоннеля.

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»)

Бывший капитан «Спартака» совершал ошибки и проиграл конкуренцию Селихову. А когда Александр травмировался, Артем не смог вытеснить из основы молодого Максименко. У Кононова будет свой взгляд на основу, но 34-летний Ребров потерял время. Даже у бразильца Гильерме больше матчей за сборную. Артем не использовал шанс спасти «Спартак» в момент, когда пригодился бы, будь в идеальной форме.

Кто порадовал? Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Здесь не только травмы, ведь Игорь играет за «Зенит», приглашался в сборную на время ЧМ . Тут и вопрос психологии. Как и Шатов, Смольников оказался зависимым от отношения главного тренера. В «Краснодаре» и на определенном отрезке в «Зените» Игорь зажигал, а Семак вернул Анюкова в первую команду. Смольникову тридцать лет, уже поздно начинать все сначала.

Кто порадовал? Сергей Паршивлюк («Ростов»).

Иван Новосельцев («Зенит»/«Анжи»)

В аренде из «Зенита», хотя сути дела не меняет. В команде Семака защитник не играет по объективным причинам. Новосельцев скатился очень быстро, а зажег под руководством Бердыева, хотя сделал ошибку, когда пошел в команду, к специфике которой не был готов. Многие российские игроки ломались в «Зените», Иван – не исключение.

Кто порадовал? Никита Чернов ( ЦСКА ).

Илья Кутепов («Спартак»)

После возвращения на поле Илья не демонстрирует, что усвоил все уроки Игнашевича на чемпионате мира и готов играть за «Спартак» так, как начал Жиго, или за сборную лучше Нойштедтера и Джикии. И Боккетти не мешает, и возраст как раз для лидерского рывка. Учитываем фактор травмы, но Илья ведь на поле теперь. В последних 6 матчах Кутепова «красно-белые» пропустили 11 мячей.

Кто порадовал? Егор Сорокин («Рубин»).

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Плохой защитник, но в чем слабее Набабкина как левый латераль? «Армеец» за клуб играет в центре, не помог сборной вчера на фланге, а Комбаров и для «Спартака» часто служит обузой. Страшно, что за столько лет, используя еще в 2008 году вингера Жиркова слева в обороне, в России не воспитали стабильного левого защитника.

Кто порадовал? Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Что тут скажешь? Рианчо описал бывшего подопечного точно – бегает по полю, как курица без головы. Хорошо, хоть мужем курицы не назвал, хотя по части оскорблений справляются фанаты «Спартака». Глушакову будет тяжело вернуть доверие, хотя имел все для счастья. Чемпионство, повязку, поддержку, деньги, шанс быть важным для сборной. Всюду просчитался.

Кто порадовал? Ильзат Ахметов ( ЦСКА ).

Магомед Оздоев («Зенит»)

Ни Глушаков, ни Игорь Денисов такие созидательные решения, как Магомед, когда на пике формы, не принимают. А ведь и игру читает, и разрушать умеет. Но разрушил разве что свою карьеру. Семак пробует реанимировать интересного футболиста – не получается. А ведь Оздоев мог бы играть в основе сборной, ведь в центре поля был дефицит.

Кто порадовал? Игорь Коновалов («Рубин»).

Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Такое ощущение, что Алану сорок лет – так странно играет, даже когда дело не в плохом здоровье. Не может быть причина только в травмах, хотя очевидный аргумент не отменяет факта, что Дзагоев давно уже не тот, что был лет шесть назад. Алану всего 28 лет, это не история Самедова, которому на шесть больше. Дзагоев и когда физически в порядке играет эпизодами.

Кто порадовал? Алексей Миранчук («Локомотив»).

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов далеко не худший игрок сезона, и в «Зените» можно собрать многих, кто выступает ничем не лучше. Но все, даже самые упрямые фанаты, понимают, почему Шатова можно причислить к тем, кто сбавил. Олег ругался с тренерами, уходил в аренду, хотя хотел играть за «Зенит», капризничал, сборной не помогал. Обидно, ведь все нужное умеет.

Кто порадовал? Алексей Сутормин («Оренбург»).

Нападающие

Александр Кокорин («Зенит»)

Под определение «скатился» подходит лучше многих. Пусть не из-за плохого футбола, но сборной не помощник. В тюремную клетку Мамаев и Кокорин попали сами. Ни водитель ведущей, ни чиновники не сделали ничего, что заставляло бы бить толпой ногами и стулом. В тюрьме Александр уже потерял форму и скатился как боевая футбольная единица.

Кто порадовал? Антон Миранчук («Локомотив»)

Федор Смолов («Локомотив»)

Из «Краснодара» Смолова выставили сразу после того, как его спортивный автомобиль разбился. Водитель убежал с места происшествия, но позже Федор сознался и получил год без прав. Повезло, что никого не убил. И не повезло в «Локомотиве». Покупал его не Семин, в ЛЧ не засиял, травма тоже вмешалась. С начала ЧМ -18 у вице-капитана сборной черная полоса.

Кто порадовал? Федор Чалов ( ЦСКА ).

Подвели и себя, и клубы, и сборную?

Состав по многим позициям даже солиднее и представительнее, чем вчера в Стокгольме. Хотя понятно, почему Черчесов, даже сыграв без Головина, Черышева, Фернандеса и Зобнина, получает на орехи – упустили шанс выйти в Лигу А.

Нормально, что капитан Дзюба извинился за результаты перед фанатами. Но когда по делу критикуем игру Артема, Ионова, Полоза, Ерохина или Заболотного, параллельно не забываем, что на их месте легко могли быть не менее опытные мужики.

Легко представить голы Шатова, Смолова или Кокорина в ворота сборной Швеции вчера при счете 0:1, у всех есть чутье, каждый достаточно силен. Даже Комбаров способен на одну идеальную подачу или на вынос мяча с линии ворот. Не говоря о том, какой удар у Глушакова.

Как видите, спады видных игроков - комплексная проблема, одними травмами все случаи не объяснить. Даже у ЦСКА , хотя в основе теперь молодежь, Набабкин и Щенников не смогли за много лет лимитного доверия дорасти до пиковых возможностей защитника Жиркова хотя бы ради сборной, хотя бы на 1-2 матча.

Где-то недоглядели за собой, деньги есть, а внутренней силы нет. Вот и получается, что у Черчесова обойма сборной России – 70 человек, не меньше, а по факту футболисты сами себя бросают с карьерного обрыва. Пожалуй, худшая тенденция российского футбола. Когда мастерам, умеющим играть грамотно и ярко, дают полную свободу для развития, а они ею не пользуются.