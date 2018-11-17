Невозможное возможно. Сборная России из одних иностранцев

17 ноября 2018, 13:30

Граждане других государств уже играют за команду Черчесова. А на пороге новые и новые кандидаты. «Соккер.ру» ставит под сомнение стратегию РФС .

Сборная России легко может играть без «легионеров». Из всех натурализованных футболистов, не рожденных здесь и не связанных кровными узами с предками, команде Черчесова нужен один человек – Марио.

Но не из-за дефицита кадров справа в защите. Есть Смольников, Игнатьев, Ещенко, Петров, Стоцкий, Рассказов или Паршивлюк. Выделяется сейчас Сергей, но ничего глобального его рывок не значит, поскольку тут вопрос класса и ошибки бразильцев.

Фернандес – крутой футболист. Все остальные «легионеры» сборной хуже по уровню или нестабильные. А массовое их вовлечение ломает саму коренную концепцию РФС . Если лимит на легионеров нужен, чтобы воспитывать сборников, то зачем иностранцы?

А если заявлять, что Бундеслига точно делает тебя сильнее, чем РПЛ , то зачем лимит, который как раз мешает уезжать за опытом? Да и если игра за рубежом дает такие привилегии, то где успехи сборной в годы, когда легионеров было намного больше?

Натурализация как унтер-офицерская вдова – сама себя высекла. Прямо сейчас можно собрать целую команду из граждан других стран, которые могут играть за сборную России или уже играли.

Вратарь

Маринато Гильерме (гражданин Бразилии)

Здесь мог быть Бернд Викторович Лено, вратарь «Арсенала». Тут уже был Юрий Лодыгин, у которого есть греческий паспорт. И есть бразилец, споры о вратарском классе которого вечны. Правильно ли называть Гильерме сильным вратарем с глупыми ошибками уровня бездарного голкипера? Пожалуй. Но еще логично напомнить, что вратарей полно, но доверяли именно Маринато.

Защитники

Леон Классен (гражданин Германии)

Восемнадцатилетний парень пиарится. Защитник «Мюнхена-1860» заявил, что откажет Германии, если Лёв позовет. Во-первых, никто не звал парня из третьего по счету дивизиона в Бундестим. Во-вторых, Классен играл за юношескую сборную России. Рожденного в Германии немца уже прихватили в РФС . Но крайнему беку так мало лет… Из него не обязательно вырастет новый Жирков.

Роман Нойштедтер (гражданин Германии)

Лучший центбек планеты после ван Дейка. Ведь когда сборной России после травмы Джикии понадобился руководитель линии обороны, именно Роман… Стоп, не так ведь было! У Нойштедтера был выбор – сборные Германии, Украины, Казахстана или России. Выбрал последнюю, но даже в заявку на ЧМ -18 не попал, хотя числились Семенов и Гранат, а спас команду ветеран Игнашевич.

Вальдемар Антон (гражданин Германии)

Не сможет сыграть за сборную России. Не позволит формальность, не имел паспорта, уже играя за молодежку Германии. Но чтобы понять, как глубоко нырнули в вопросе натурализации, необходимо и его включить в состав. Разговаривал с Черчесовым. Тренера «ввели в заблуждение», не объяснив правила ФИФА . А ведь Вальдемар - узбекский немец, никак не связанный с Россией.

Константин Рауш (гражданин Германии)

Навешивает мяч неплохо. С учетом деградации Комбарова в обороне, травм и возраста Жиркова – закончил международную карьеру, и средней формы Кудряшова, именно немец, который берет уроки русского языка, чтобы лучше на нем общаться, стал основным в сборной. Стал, но ничего глобально не изменил – по левому флангу проходят атаки соперников.

Полузащитники

Жоаозиньо (гражданин Бразилии)

Уже есть российский паспорт. У Жоаозиньо есть гол и ассисты за «Динамо» в сезоне. Играет цепко в прессинге, небрежно в атаке, хотя очень старателен, если захочет. С передачами под удары полный порядок, вот только если Панченко до сборной не дорос, то чем Жоаозиньо того же возраста лучше? Добротный игрок, но не на голову сильнее молодежи из атаки Черчесова.

Эдгар Приб (гражданин Германии)

Сложная травма, почти 29 лет, числится в заявке клуба, который может вылететь из Бундеслиги, как уже поступил «Кельн», за который играл Рауш. Одним словом, идеальный кандидат в сборную России, если спросите Мутко и тех, кто придумал натурализацию как потоковый метод. Эдгар сам не прочь, вот только никогда не играл на уровне любой приличной сборной. С двух лет в Германии, зато родился в Якутской АССР.

Маурисио Перейра (гражданин Уругвая)

Уругваец болел за свою родную сборную против России и много лет мечтал попасть в ее состав. Странно, что так и не был вызван, но сейчас, когда Перейра проиграл Мамаеву конкуренцию за место в основе – и проиграл по делу, выдача ему российского паспорта возможна только в интересах «Краснодара», где есть проблемы с вписыванием в лимит легионеров. А у Перейры проблемы с сильной игрой, но он тоже кандидат в команду Черчесова по закону.

Денис Черышев (гражданин Испании)

Как и Рауш, Денис родился на территории РСФСР . Родители – русские по национальности, но он с детства живет в Испании. В чемпионате России не сыграл ни секунды. Родной язык – испанский, девушка – испанка, друзья – испанцы, клубы – испанские. Выступил удачно, но не потому, что готов был сжечь испанский паспорт или отказался выступать за «Красную Фурию». Если бы был везучим и стабильным, то его позвали бы в испанскую сборную.

Нападающие

Вандерсон (гражданин Бразилии)

Долго говорил о мечте представлять сборную России на чемпионате мира, хотел получить гражданство. Не хватило времени, чтобы продолжать выступать на высоком уровне именно в клубах РПЛ , но в стране пробыл достаточно долго, и за «Краснодар» забил достаточно много, чтобы сами разговоры были. Ари не первый бразилец, который мог подменить Дзюбу.

Ари (гражданин Бразилии)

Скоро тридцать три года, никогда не был стабильным – ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве», ни в «Краснодаре». Проникся идеей игры за национальную сборную, но в дебютном поединке команда Черчесова проиграла экспериментальному составу немцев. Ари не на века в сборной, ничем он не лучше Дзюбы, Чалова, Смолова или Кокорина, когда те в хорошей форме. Временная акция, но если соберут одиннадцать таких примеров – получите целую команду.

«Почти русский». Что мы знаем об Ари?

Как вам такая сборная России?

Буквально возможна иностранная сборная России, где у каждого родной язык не русский. И наличие такой команды высмеивает тех, кто придумал лимит. У них ничего не получилось, но признавать не хотят. Тролли, конечно же, используют аргументы про Екатерину II и прочий бред.

А по факту превратили всё в фарс. Любые точки зрения на вопрос натурализации уже не имеют значения, поскольку это ничего не поменяет. Давно тронулись, но тронулись не обязательно с места. Но что понятно точно – есть куча российских молодых игроков, чей потенциал в сборной не раскрыт. И не только молодых!

Черчесову нравится, когда с ним не соглашаются, поэтому будет упрямо ставить на тех, кто разозлит толпу. Такой себе фетиш. Плюс политический балаган. Ты против натурализации? Плохой человек, не чтишь многонациональность. И вообще, если не будет Ари и Жоаозиньо в сборной, то ее захватят Кокорин и Мамаев.

Конечно, российские футболисты сами виноваты. Но игроки уровня второй Бундеслиги как мертвому припарка, если надо рубиться с топовыми сборными. Но если с подачи Мутко наберут 7-9 легионеров, которые знают только матерный русский, то получится сборная государства, а не его народа.

Нет никакой стратегии и четких правил – огорчает скорее это, чем сама точечная натурализация. В результате снова останется много молодых российских футболистов, не реализовавших талант. А может, виноваты не только игроки, но и те, кто устанавливает правила, готовит, учит и наставляет?

Мальчишка мечтал всю жизнь сыграть за сборную. А потом смотрит – там одни немцы и бразильцы. Разве это хорошая мотивация? Да и нет в списке спасителей. Даже Черышев – испанец по языку общения и месту жительства, выстрелил случайно, да и не факт, что продержится на уровне 2018 года.

Никто вам не отдаст Депай-Кузнецова, Мбаппе-Смирнова или Николая Ивановича Зюле, даже если такие ребята в Голландии, Франции и Германии с российскими родителями появятся. Никто не отдал Месси ни испанцам, ни итальянцам. Путь натурализации – собирать тех, кто другим не пригодился.

И аргумент о сборной Франции не рабочий, ведь у России по этому принципу давно есть Джикия или Самедов – уроженцы Москвы, не иностранцы. Так что лавина натурализации граждан других стран точно не комплимент для людей, создавших систему подготовки кадров для сборной самой населенной страны Европы. Зато вопрос чувств и личной реакции.

Скорее всего, на повальную натурализацию не решатся. Но и так на грани перебора. И какие эмоции у вас вызовет игра сборной России строго из граждан других стран?