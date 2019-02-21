Регламент Первой Лиги Швеции

21 февраля 2019, 01:31

Число участников: 16

Переход в Высшую Лигу: 1 и 2 места

Переходные матчи за право сыграть в Высшей Лиги : 3 место

Вылет из Первой Лиги: 15 и 16 места

Переходные матчи за право остаться в Первой Лиге: 13 и 14 места

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- плей-офф.