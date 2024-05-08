Регламент Лиги чемпионов 2024/2025

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вчера, 14:19

С сезона 2024/25 у Лиги чемпионов УЕФА меняется формат.

Главное изменение в рамках реформ, которые анонсировал Исполнительный комитет УЕФА , заключается в отказе от группового этапа Лиги чемпионов в его нынешней форме. Сегодня в групповой стадии участвуют 32 команды, которые делятся на восемь групп по четыре в каждой. С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде.

Кто получит четыре дополнительных места?

Лига чемпионов останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее по результатам выступлений во внутренних соревнованиях на основании позиции каждой национальной ассоциации в клубном рейтинге ассоциаций. Начиная с сезона 2024/25 четыре дополнительных места будут распределяться согласно трем критериям:

Путевка 1: Одно из дополнительных мест получит третья команда из пятой ассоциации в клубном рейтинге национальных ассоциаций УЕФА .

. Путевка 2: Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов.

Путевки 3 и 4: Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллов за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти две ассоциации делегируют в общий этап Лиги чемпионов клуб, который финишировал в чемпионате страны сразу за клубами, уже пробившимися напрямую в общий этап турнира.

Кто выходит в плей-офф при новом формате?

По результатам всех матчей составляется общая турнирная таблица лиги. Команды по-прежнему получают три очка за победу и одно за ничью.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА .

На жеребьевке стыковых матчей плей-офф те, кто займет места с 9-го по 16-е на основном этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

Пары в плей-офф также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. При этом жеребьевка будет определять маршрут каждой команды в финал.

Начиная с 1/8 финала турнир будет играться по нынешнему формату. Финал будет состоять из одного матча и проводиться на нейтральном стадионе, который УЕФА выберет заранее.

Все матчи кроме финала, как и прежде, будут проводиться в середине недели, что подчеркивает важность календаря национальных турниров по всей Европе. Финал традиционно пройдет в субботу.