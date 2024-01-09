Регламент Кубка Азии 2023

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вчера, 19:50

Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля.

На первом этапе 24 сборные распределены путём жеребьёвки на 6 групп по 4 команды в каждой.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе).

С 1/8 финала матчи будут проводиться по системе выбывания. В случае ничейного исхода, команды будут играть дополнительно два тайма по 15 минут каждый. Если и в дополнительное время победитель выявлен не будет, то победитель определяется в серии пенальти.

В случае равенства очков в группе, распределение мест будет зависеть от:

1. результата в очной встрече (число очков, разница забитых и пропущенных мячей);

2. разницы забитых и пропущенных мячей:

3. числа забитых мячей.