Регламент Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2024

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вчера, 13:52

Начиная с сезона 2024 в турнире принимают участие 27 команд (ранее — 16) из США , Мексики, Канады и других стран Северной и Центральной Америки.

Турнир разыгрывается по системе плей‑офф и состоит из 5 стадий — первый раунд, ⅛ финала, ¼ финала, полуфиналы и финал.

Все раунды кроме финала проходят в 2 круга — команды играют по одному матчу дома и в гостях. Финал турнира состоит из 1 матча и проводится на нейтральном стадионе.

Команды квалифицируются в турнир как через участие в своих национальных чемпионатах, так и через участие в региональных кубковых турнирах — Кубок лиг (Северная Америка), Кубок Центральной Америки (Центральная Америка) и Карибский кубок (Карибские острова).

Победители региональных кубков и национальные чемпионы Мексики и США начинают выступления со стадии ⅛ финала, а остальные квалифицировавшиеся команды — с первого раунда.

Жеребьёвка