Регламент Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2024

Начиная с сезона 2024 в турнире принимают участие 27 команд (ранее — 16) из США, Мексики, Канады и других стран Северной и Центральной Америки.
Турнир разыгрывается по системе плей‑офф и состоит из 5 стадий — первый раунд, ⅛ финала, ¼ финала, полуфиналы и финал.
Все раунды кроме финала проходят в 2 круга — команды играют по одному матчу дома и в гостях. Финал турнира состоит из 1 матча и проводится на нейтральном стадионе.
Команды квалифицируются в турнир как через участие в своих национальных чемпионатах, так и через участие в региональных кубковых турнирах — Кубок лиг (Северная Америка), Кубок Центральной Америки (Центральная Америка) и Карибский кубок (Карибские острова).
Победители региональных кубков и национальные чемпионы Мексики и США начинают выступления со стадии ⅛ финала, а остальные квалифицировавшиеся команды — с первого раунда.
Жеребьёвка
Жеребьёвка была проведена 13 декабря 2023 года. Команды были посеяны в зависимости от их позиции в клубном рейтинге КОНКАКАФ по состоянию на 11 декабря 2023 года. 8 команд — 5 попадающих напрямую в стадию ⅛ финала и 3 команды с лучшим рейтингом из оставшихся, были расставлены в сетке турнира в зависимости от их позиции в рейтинге. Оставшиеся 19 команд были разделены на 2 корзины, их позиции в сетке были определены случайным образом.