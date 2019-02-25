«Бавария» планирует организовать прощальный матч для Роббена и Рибери

25 февраля 2019, 10:55

Руководство «Баварии» летом намерено расстаться с полузащитниками команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери. Мюнхенцы рассматривают вариант с организацией прощального матча для ветеранов.

Контракты 35-летних футболистов истекают после текущего сезона. Француз выступает за «Баварию» с 2007 года, а голландец – с 2009-го.