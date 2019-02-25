«Бавария» планирует организовать прощальный матч для Роббена и Рибери

Руководство «Баварии» летом намерено расстаться с полузащитниками команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери. Мюнхенцы рассматривают вариант с организацией прощального матча для ветеранов.
Контракты 35-летних футболистов истекают после текущего сезона. Француз выступает за «Баварию» с 2007 года, а голландец – с 2009-го.
Жаль что их время в Баварии подходит к концу. Оба столько сделали для клуба.
Жаль что их время в Баварии подходит к концу. Оба столько сделали для клуба.
Сегодня 12:48
после их ухода бавария опустится до уровня шальке и боруссии, играть будут максимум в ле или вообще останутся без ек, ведь для руководства игроки дороже 40 млн - непомерные траты, а дешевками таких как робен и ребири не заменишь...
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С какой это стати, Бавария опустится? Руководство уже сказало, что летом потратит 250 лямов на трансферы. Ты хоть новости читай. К тому же, Хамеса хотят удержать
Сегодня 12:48
после их ухода бавария опустится до уровня шальке и боруссии, играть будут максимум в ле или вообще останутся без ек, ведь для руководства игроки дороже 40 млн - непомерные траты, а дешевками таких как робен и ребири не заменишь...
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С какой это стати, Бавария опустится? Руководство уже сказало, что летом потратит 250 лямов на трансферы. Ты хоть новости читай. К тому же, Хамеса хотят удержать
Жаль, что Рибери провёл считай всю карьеру в баварии, посмотреть бы на него в Англии или Испании.
Жаль, что Рибери провёл считай всю карьеру в баварии, посмотреть бы на него в Англии или Испании.