Дикие фишки от «Челси». Фол на 1-й секунде и отказ от замены

сегодня, 13:30

Финал Кубка Лиги примечателен не столько игрой и итоговым результатом, сколько парочкой событий, характеризующей состояние дел в «Челси». «Соккер.ру» в легком шоке.

Нарушение правил на 1-й (или 2-й) секунде матча

Финальный матч Кубка Английской Лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» вместил в себя, как минимум, два события, которых лично мне прежде не доводилось наблюдать в большом футболе. Ну, или приходилось не на таком уровне, и они не зафиксировались в памяти. Во-первых, это фол уже на 1-й секунде матча на Серхио Агуэро (может быть, на 2-й, как утверждает «Скай Спортс», но сути дела это не меняет). Самое интересное, что с центра поля начинали футболисты «Челси», а Жоржиньо напал на Куна в неигровом эпизоде.

⏰ - 2 seconds on the clock and Aguero hits the deck!



A coming together straight from kick-off!



Watch @ChelseaFC take on @ManCity in the @Carabao_Cup live on Sky Sports Football now! https://t.co/chbdlDzEjq pic.twitter.com/ZcEu3lO5dW — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Это случайное нарушение или намеренное желание сходу показать автору хет-трика из матча двухнедельной давности, что сегодня с ним никто цацкаться не намерен? Я ничуть не осуждаю и не собираюсь заниматься морализаторством, просто это весьма необычный эпизод, на который стоит обратить внимание. Мое мнение таково, что фол Жоржиньо – продуманная акция, цель которой заключалась в том, чтобы выбить из равновесия главную ударную силу атаки противника на самом взлете. Повторы показывают, что полузащитник «Челси» следит за аргентинцем и со стартовым свистком включает режим игрока в американский футбол. Или рестлера.

Бедняга Джонатан Мосс, который выпустил весь воздух из легких, вложившись в стартовый свисток, а тут такая подстава – пришлось свистеть «на парах» еще раз. Между прочим, план Сарри (если это был все-таки план, и если его придумал именно Сарри) сработал вкупе с другими механизмами защиты: Агуэро забить не сумел, хотя в предыдущей встрече с «Челси» он оформил хет-трик. Шуток по этому поводу родилось немало, народ прикалывался, будто Маурицио запретил своей команде пропускать в первые 10 секунд от Агуэро, и «Челси» четко выполнил поставленную задачу, а вот так проходила накачка Жоржиньо.

Jorginho with the sneaky elbow to Aguero within 5 seconds. Taking “get into them early” to the next level pic.twitter.com/BVfREpbhgs — ODDSbible (@ODDSbible) 24 февраля 2019 г.

Замена? Не, не уйду

Но нарушение правил под стартовый свисток совсем не главная дичь матча «Челси» - «Манчестер Сити». На противоположном полюсе противостояния, за несколько секунд до окончания овертайма, случилась история куда более выдающаяся. Вратарь «синих» Кепа в концовке дополнительного времени получил повреждение, запасной кипер лондонцев Вилли Кабальеро приготовился вступить в игру, но к этому моменту баск поднялся и стал показывать, что он в порядке и готов продолжить матч.

Сарри продолжал настаивать на уходе Кепы с поля (судя по всему, итальянец решил выпустить под серию пенальти мастера отражения одиннадцатиметровых Вильфредо Кабальеро), но тот только отмахивался, в то время как его коллега, резервный рефери с табличкой и главный тренер стояли на бровке. Джонатан Мосс подбежал к итальянскому тренеру, чтобы прояснить ситуацию, на подмогу пришел Джанфранко Дзола, футболисты «Челси» оказались вовлеченными в эту смутную историю, чем явно не добавили себе концентрации перед серией пенальти.

В итоге, упрямство Кепы победило, он остался на поле, в то время как Сарри бесновался на скамейке, рвал на себе одежды и даже собирался покинуть свой пост, но одумался в последний момент.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

В паузу, предшествующую серии пенальти, Сарри тоже не обрел над собой контроль и пытался добраться до Кепы явно не с добрыми намерениями, защитникам «Челси» пришлось подрабатывать телохранителями. В итоге, мяч после удара Агуэро залетел в ворота от рук вратаря, а активный участник разборок Давид Луис угодил в штангу. После игры Сарри не пошел на обострение, заявил, что случилось большое недопонимание, и прав Кепа, а вратарь заверил, что уважает Маурицио, несмотря на этот инцидент. Но что толку делать хорошую мину и жать друг другу руки, если трофей упущен? Упущен, вполне вероятно, по вине кого-то из участников этой истерики или всех вместе.

Так кто же виноват?

Виноват Сарри! Если тренер знал о том, что в его распоряжении есть голкипер с очень хорошим процентом отраженных ударов с «точки» (Кабальеро взял 11 из 28 последних пенальти), то он не должен был скрывать этот козырь от команды. Кстати, после игры Венсан Компани порадовался невыходу на поле аргентинского голкипера, припомнив, как тот выиграл для «Манчестер Сити» серию пенальти финального матча за Кубок Лиги в 2016 году. В общем, фишка со спецвратарем под серию пенальти вполне допустима, Луи ван Гал даже в плей-офф чемпионата мира такое проделывал, но о такой опции заранее должен знать основной вратарь и лидеры команды. Похоже, Сарри принял решение о замене Кепы на Вильфредо спонтанно, когда баску оказывали помощь (не исключено, что он вообще банально тянул время), вот и нарвался на такую реакцию.

Кепа не ожидал, что его заменят, а Кабальеро не готовился к выходу на поле ни физически, ни ментально, о чем говорит его неловкое поведение у бровки и наспех проведенная разминка. Но даже если Сарри в голову залилось гениальное масло и чуйка подсказала это спонтанное решение, то прояви свой авторитет и иди до конца, а не сдавайся на полпути и не закатывай истерику. Почему Сарри не попросил арбитра подозвать к себе футболиста для объяснения? Почему сам не вызвал для разговора того же Луиса? Такое ощущение, что скамейка и игроки «Челси» были не в нескольких десятках метров друг от друга, а на разных берегах широкой и глубокой реки без современных средств связи и посредников.

Виноват Кепа! К вратарю тоже есть вопросы, ведь он повел себя, как маленький мальчик, а не мужчина: решил, что трудность или угроза минует, если на нее не обращать внимания. За время заминки, возникшей из-за этой несостоявшейся в итоге замены, до Маурицио Сарри сумел добраться даже Джонатан Мосс, который в два раза старше Кепы, а баскский вратарь не соизволил подойти к своему тренеру и объяснить: «Я в порядке, просто затягивал время». И тут Сарри ответил бы или «Ок», или: «Сядь на лавку, щенок, я меняю тебя по другой причине. Крис Саттон выразил мнение, что Кепа опозорил „Челси“ и должен уйти из клуба.

Виноваты опытные игроки! Тренер „Челси“ не обладает должным авторитетом, молодой вратарь проявил себя плохим солдатом, но разве не виновны „офицеры“? Не представляю, чтобы подобная история случилась во времена Терри, Лэмпарда, Дрогба. В сегодняшнем „Челси“ не нашлось человека, который сумел бы обеспечить коммуникацию между не в меру эмоциональным Сарри и непонимающим, что происходит Кепой. И это весьма и весьма характерно для „Челси“.