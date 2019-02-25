Дикие фишки от «Челси». Фол на 1-й секунде и отказ от замены

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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Жирона -:-  Реал Сосьедад 2.4 3.2 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Хоффенхайм 1.82 4 3.95
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Заря 1.4 4.5 7.5
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.45 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 5 1.37 7.4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 0:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 28 4.8 1.22
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.75 2.1 4.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.1 3.3 3.3
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11 1.73 2.4
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 3:0 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.05 3.3 3.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 4:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.11 9.5 20
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 2.85 2.8 2.65
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ -:- Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.4 3 3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 2.15 3.1 3.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.4 1.95
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 6’ Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 0:0 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 3.75 1.72 4.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 3:3 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид -:- Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КонгсвингерКонгсвингер - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 5 4 1.6
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 4:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1.3 5 10
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.2 3.1 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 4.8 3.6 1.75
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 2.5 2.9 3
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.85 3.5 4.2
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.5 4 6.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.25 5.3 11
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 4.4 3.4 1.8
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 2.7 1.75 8
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе 0:2 Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг - - -
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Дикие фишки от «Челси». Фол на 1-й секунде и отказ от замены

сегодня, 13:30

Финал Кубка Лиги примечателен не столько игрой и итоговым результатом, сколько парочкой событий, характеризующей состояние дел в «Челси». «Соккер.ру» в легком шоке.

Нарушение правил на 1-й (или 2-й) секунде матча

Финальный матч Кубка Английской Лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» вместил в себя, как минимум, два события, которых лично мне прежде не доводилось наблюдать в большом футболе. Ну, или приходилось не на таком уровне, и они не зафиксировались в памяти. Во-первых, это фол уже на 1-й секунде матча на Серхио Агуэро (может быть, на 2-й, как утверждает «Скай Спортс», но сути дела это не меняет). Самое интересное, что с центра поля начинали футболисты «Челси», а Жоржиньо напал на Куна в неигровом эпизоде.

Это случайное нарушение или намеренное желание сходу показать автору хет-трика из матча двухнедельной давности, что сегодня с ним никто цацкаться не намерен? Я ничуть не осуждаю и не собираюсь заниматься морализаторством, просто это весьма необычный эпизод, на который стоит обратить внимание. Мое мнение таково, что фол Жоржиньо – продуманная акция, цель которой заключалась в том, чтобы выбить из равновесия главную ударную силу атаки противника на самом взлете. Повторы показывают, что полузащитник «Челси» следит за аргентинцем и со стартовым свистком включает режим игрока в американский футбол. Или рестлера.

Бедняга Джонатан Мосс, который выпустил весь воздух из легких, вложившись в стартовый свисток, а тут такая подстава – пришлось свистеть «на парах» еще раз. Между прочим, план Сарри (если это был все-таки план, и если его придумал именно Сарри) сработал вкупе с другими механизмами защиты: Агуэро забить не сумел, хотя в предыдущей встрече с «Челси» он оформил хет-трик. Шуток по этому поводу родилось немало, народ прикалывался, будто Маурицио запретил своей команде пропускать в первые 10 секунд от Агуэро, и «Челси» четко выполнил поставленную задачу, а вот так проходила накачка Жоржиньо.

Замена? Не, не уйду

Но нарушение правил под стартовый свисток совсем не главная дичь матча «Челси» - «Манчестер Сити». На противоположном полюсе противостояния, за несколько секунд до окончания овертайма, случилась история куда более выдающаяся. Вратарь «синих» Кепа в концовке дополнительного времени получил повреждение, запасной кипер лондонцев Вилли Кабальеро приготовился вступить в игру, но к этому моменту баск поднялся и стал показывать, что он в порядке и готов продолжить матч.

Сарри продолжал настаивать  на уходе Кепы с поля (судя по всему, итальянец решил выпустить под серию пенальти мастера отражения одиннадцатиметровых Вильфредо Кабальеро), но тот только отмахивался, в то время как его коллега, резервный рефери с табличкой и главный тренер стояли на бровке. Джонатан Мосс подбежал к итальянскому тренеру, чтобы прояснить ситуацию, на подмогу пришел Джанфранко Дзола, футболисты «Челси» оказались вовлеченными в эту смутную историю, чем явно не добавили себе концентрации перед серией пенальти.

В итоге, упрямство Кепы победило, он остался на поле, в то время как Сарри бесновался на скамейке, рвал на себе одежды и даже собирался покинуть свой пост, но одумался в последний момент.

В паузу, предшествующую серии пенальти, Сарри тоже не обрел над собой контроль и пытался добраться до Кепы явно не с добрыми намерениями, защитникам «Челси» пришлось подрабатывать телохранителями. В итоге, мяч после удара Агуэро залетел в ворота от рук вратаря, а активный участник разборок Давид Луис угодил в штангу. После игры Сарри не пошел на обострение, заявил, что случилось большое недопонимание, и прав Кепа, а вратарь заверил, что уважает Маурицио, несмотря на этот инцидент. Но что толку делать хорошую мину и жать друг другу руки, если трофей упущен? Упущен, вполне вероятно, по вине кого-то из участников этой истерики или всех вместе.

Так кто же виноват?

Виноват Сарри! Если тренер знал о том, что в его распоряжении есть голкипер с очень хорошим процентом отраженных ударов с «точки» (Кабальеро взял 11 из 28 последних пенальти), то он не должен был скрывать этот козырь от команды. Кстати, после игры Венсан Компани порадовался невыходу на поле аргентинского голкипера, припомнив, как тот выиграл для «Манчестер Сити» серию пенальти финального матча за Кубок Лиги в 2016 году. В общем, фишка со спецвратарем под серию пенальти вполне допустима, Луи ван Гал даже в плей-офф чемпионата мира такое проделывал, но о такой опции заранее должен знать основной вратарь и лидеры команды. Похоже, Сарри принял решение о замене Кепы на Вильфредо спонтанно, когда баску оказывали помощь (не исключено, что он вообще банально тянул время), вот и нарвался на такую реакцию.

Кепа не ожидал, что его заменят, а Кабальеро не готовился к выходу на поле ни физически, ни ментально, о чем говорит его неловкое поведение у бровки и наспех проведенная разминка. Но даже если Сарри в голову залилось гениальное масло и чуйка подсказала это спонтанное решение, то прояви свой авторитет и иди до конца, а не сдавайся на полпути и не закатывай истерику. Почему Сарри не попросил арбитра подозвать к себе футболиста для объяснения? Почему сам не вызвал для разговора того же Луиса? Такое ощущение, что скамейка и игроки «Челси» были не в нескольких десятках метров друг от друга, а на разных берегах широкой и глубокой реки без современных средств связи и посредников.

Виноват Кепа! К вратарю тоже есть вопросы, ведь он повел себя, как маленький мальчик, а не мужчина: решил, что трудность или угроза минует, если на нее не обращать внимания. За время заминки, возникшей из-за этой несостоявшейся в итоге замены, до Маурицио Сарри сумел добраться даже Джонатан Мосс, который в два раза старше Кепы, а баскский вратарь не соизволил подойти к своему тренеру и объяснить: «Я в порядке, просто затягивал время». И тут Сарри ответил бы или «Ок», или: «Сядь на лавку, щенок, я меняю тебя по другой причине. Крис Саттон выразил мнение, что Кепа опозорил „Челси“ и должен уйти из клуба.

Виноваты опытные игроки! Тренер „Челси“ не обладает должным авторитетом, молодой вратарь проявил себя плохим солдатом, но разве не виновны „офицеры“? Не представляю, чтобы подобная история случилась во времена Терри, Лэмпарда, Дрогба. В сегодняшнем „Челси“ не нашлось человека, который сумел бы обеспечить коммуникацию между не в меру эмоциональным Сарри и непонимающим, что происходит Кепой. И это весьма и весьма характерно для „Челси“.

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Все комментарии
Iam world
Iam world
   786 / 908
сегодня в 13:47
Вот вам и завышенные ценники рынка. Пацан Кепа, ничего не выиграв в своей жизни, словил звезду и в76 игру, самый дорогой вратарь. Символично очень!
Roger Young
Roger Young
   396 / 908
сегодня в 13:35
Да, ситуация из ряда вон выходящая
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