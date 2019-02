Фанаты «Арсенала» и здесь страдают! Об «Оскаре-2019» по-футбольному

Фанат «Арсенала» обиделся и хотел уйти, Арагорн взял с собой эмблему «Сан-Лоренцо», а лучший режиссер – «кузьмич» из Мехико. «Соккер.ру» - о неожиданной стороне «Оскара».

Фанат «Арсенала», ты четвертый!

Темнокожий режиссер Спайк Ли был одним из тех, кто возмущался «слишком белым „Оскаром“» несколько лет назад. После этого многое изменилось в американской киноакадемии. Изменилось настолько, что кучу номинаций и несколько статуэток теперь может получить даже совершенно убогая в своей плоской комиксовой марвеловости «Черная Пантера».

Это не нападок на жанр кинокомикса как таковой, а мнение о конкретной поделке Райана Куглера, которая находилась даже в числе претендентов на звание «Фильм года». К счастью, главные «Оскары» «Черной Пантере» не достались, однако работа художника-постановщика и саундтрек были отмечены. Но вернемся к Спайку нашему Ли. У дяденьки очень высокий ЧСВ и неизлечимая паранойя насчет дискриминации по расовому признаку. А еще он фанат лондонского «Арсенала».

На прошедшей церемонии Спайк Ли представлял фильм «Черный клановец», который претендовал на награды в трех номинациях: лучший адаптированный сценарий, лучший режиссер и лучший фильм. В итоге, Спайк взял статуэтку за лучший сценарий и пролетел мимо двух главных «Оскаров» (вы будете смеяться, но после итогов голосования стало известно, что фанат «Арсенала» Ли – четвертый среди режиссеров).

А когда лучшим фильмом была названа «Зеленая книга», Спайк Ли пытался демонстративно покинуть зал, но и здесь потерпел неудачу. Чуть позже, во время общения с журналистами режиссер паясничал и в процессе своей буффонады бросил фразу: «Я уже выпил шесть бокалов шампанского и хочу сделать еще глоточек». Это заставляет окончательно поверить в существование магии цифр. Спайк Ли, как и его любимый футбольный клуб в последнее время, застрял между «четверкой» и «шестеркой».

Asked about «Green Book,» Spike Lee decided it was time for more champagne. Full #Oscars coverage: https://t.co/GrNpbW052c pic.twitter.com/lTaEaS6SPH

«Зеленая книга»: триумф фаната «Сан-Лоренсо» и несостоявшегося баскетболиста

Если не видели «Зеленую книгу» - бегом в кинотеатр или пиратствовать на просторах Интернета! Фильм Питера Фарелли заставит вас смеяться, плакать и сопереживать. И да, здесь тоже поднята тема расовой дискриминации, но харизматичные персонажи, помещенные в необычные условия, выглядят куда важнее. Повествование увлекательное и не однобокое, а создатели фильма справились с задачей и не позволили ленте скатиться в морализаторство. По-настоящему шокирует, что Питер Фарелли, снявший такие хиты сортирного юмора как «Тупой и еще тупее» и «Муви 43», выдал картину, говорящую на совершенно ином языке. Однозначно фильм года.

Уроженец Пенсильвании Фарелли не замечен в футбольных пристрастиях, а вот исполнитель главной роли Вигго Мортенсен – настоящий фанат. Отец Вигго – датчанин, мать – американка, познакомились они в Норвегии, а будущий киношный Арагорн родился в Нью-Йорке, после чего семья уехала сначала в Венесуэлу, потом в Данию, чтобы, в конце концов, осесть в Аргентине. Тут-то Мортенсен и подхватил футбольную лихорадку. Вигго болен футбольным клубом «Сан-Лоренсо», который также страстно поддерживает нынешний Папа Римский Франциск.

Мортенсен не раз появлялся на киноцеремониях с символикой команды, пленившей раз и навсегда его сердце, не забыл и в этот раз перед выходом на красную дорожку прикрепить к жилету эмблему «Сан-Лоренсо» и эффектно ее продемонстрировать.

Между тем, особенно внимательные зрители обнаружили «пасхалочку» от Вигго и в самой оскароносной ленте. В одной из сцен, где герой Мортенсена пишет письмо своей супруге, на заднем фоне можно разглядеть нацарапанную эмблему «сине-гранатовых».

Вигго Мортенсен остался без статуэтки за лучшую мужскую роль. Это была его третья номинация (после «Порока на экспорт» и «Капитана Фантастика»), но личной статуэтки у фаната «Сан-Лоренсо» пока нет. А вот напарник по фильму «Зеленая книга» - Махершала Али получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, причем это уже вторая такая награда в коллекции «настоящего детектива» (первая – за «Лунный свет»). Махершала в футбольных пристрастиях не замечен, зато он играл в баскетбол в 90-е. На протяжении четырех лет Али выступал в NCAA (Ассоциация студенческого спорта), где провел 97 матчей за «Сент-Мери Гэлс». В итоге, не увидев перспектив в спорте Махершалалхашбаз (так звучит настоящее имя актера), решил сделать карьеру в кино и, похоже, все правильно сделал.

Before becoming a two-time #Oscars winner, Mahershala Ali (then Gilmore) played D-I basketball at St. Mary's from 1992-96. (via @TheUndefeated, @WCCsports) pic.twitter.com/MhHWPiY9aF