Кутепов и Аленичев – в антисборной 20-го тура РПЛ

Ровный тур, много равных матчей. «Соккер.ру» было непросто выбрать антигероев из составов команд РПЛ, однако тщательный просмотр матчей и статистика помогли определиться.
Вратарь
Егор Бабурин («Рубин»)
Среди вратарей не было человека, который подвел. Никто не пропустил много, по два раза доставали мяч из ворот Бабурин, Дюпин и Юрченко. При этом Дюпин один из голов пропустил с пенальти и несколько раз выручил «Анжи», а в ворота Юрченко прилетело два радиоуправляемых снаряда. Бабурин был ближе к сэйвам, но не успел сложиться в обоих случаях. Повторюсь, это не ошибки, но негоже оставлять антисборную без стража ворот, Егор – самый понятный кандидат по совокупности.
Защитники
Виталий Устинов («Рубин»)
Родная позиция Устинова справа в обороне, но в «Рубине» Виталий сейчас действует на левом фланге. Может быть, это мешает занимать правильную позицию и принимать адекватные решения? О главном виновнике двух голов Еременко ниже, но Роман оба раза атаковал из зоны Устинова, и в обоих случаях казалось, что Виталий мог бы сыграть агрессивнее, чтобы помешать оппоненту. Однако Еременко наносил удары практически без помех: в первом случае Устинов просто бежал рядом, в эпизоде со вторым голом мог лечь под удар, но даже не попытался.
Илья Кутепов («Спартак»)
Именно Кутепов допустил ключевую ошибку, когда «Спартак» пропускал гол: оставил Азмуна за спиной и не устоял на ногах, позволив нападающему выскочить на мяч. А если бы рефери Москалев поставил пенальти после падения Дзюбы в штрафной площади после столкновения с Кутеповым, Илья оказался бы и вовсе главным антигероем тура. Понятно, что Артем хитрил, оставляя ногу и не пытаясь добраться до мяча, но это вполне футбольная хитрость, 90% арбитров данный эпизод трактовали бы как пенальти. Ау, Илья, просыпайся! Впереди матчи за сборную России.
Себастьян Хольмен («Динамо»)
У Хольмена был шанс остановить голевую атаку «Оренбурга», но шведский защитник сыграл на редкость нелепо. Еще в первом тайме Себастьян получил желтую карточку и две трети матча ходил по грани, заставив Дмитрия Хохлова произвести замену в концовке. Был и эпизод, после которого «Динамо» могло остаться в меньшинстве и получить пенальти в свои ворота: Хольмен вроде бы сыграл в мяч, догоняя Сутормина, но до этого, похоже, подтолкнул вингера «Оренбурга».
Евгений Гапон («Анжи»)
Левый латераль «Анжи» в матче с «Крыльями Советов» вчистую проиграл дуэль Самедову на бровке, а в концовке матча еще и пенальти в ворота своей команды заработал. Добро пожаловать в антисборную, Евгений!
Полузащитники
Петрус Бумаль («Урал»)
Бледненько смотрелся Бумаль в центре поля против бравых армейских ребят, а уж его действия в эпизоде с голом Марио Фернандеса – это просто саботаж какой-то. Петрус как будто ногами врос в землю, позволил защитнику ЦСКА подбежать со спины и совершить прыжок достоинством в три очка.
Игорь Коновалов («Рубин»)
Еще один саботажник. Не удивлюсь даже, если в следующем туре Курбан Бердыев усадит Коновалова, у которого была очень хорошая пресса в первой части сезона, в запас и даст шанс проявить себя Владиславу Пантелееву, например. Оба раза Еременко по моментам должен был держать именно Коновалов, и дважды Игорь обозначал свое присутствие, а если кого и держал в эпизодах, когда «Ростов» забивал свои голы, то пустое место. Удивительные затмения посетили полузащитника.
Ондржей Ванек («Уфа»)
Еще один игрок, чья недоработка привела к пропущенному голу. «Ахмат» проводил неторопливую атаку, Раванелли исполнил читаемую передачу в штрафную площадь, но игроки «Уфы» не смогли четко разобрать оппонентов. В частности, Ванек пропустил рывок Швеца и увидел мяч в сетке ворот своей команды. Учитывая, что в созидании чех тоже ничего путного не показал, его попадание в антисборную всесторонне оправданно.
Нападающие
Иван Иванченко («Анжи»)
За глупые, необоснованные действия тоже должно следовать наказание. Молодой форвард «Анжи» вступил в игру в перерыве, имел хороший момент, но упустил его – попал в штангу. А потом Иванченко получил две желтые карточки за ненужные нарушения в центре поля. Это в высшей степени непрофессионально.
Евгений Марков («Динамо»)
Промахи нападающих из убойных позиций – это такие же ляпы, как и ошибки вратарей, приводящие к пропущенным голам. «Динамо» снова проиграло, не сумев довести свои моменты до ума, и Марков стал символом неудачливости и даже корявости «бело-голубых» в атаке. Евгений дважды попал в каркас ворот, и если первый выстрел со штрафного вызвал чувство досады за форварда, то попадание в крестовину с четырех метров во втором тайме заставило схватиться за голову. Сложно рассчитывать на победы, не пользуясь такими шансами.
Александр Кутьин («Енисей»)
Есть в антисборной такая должность – форвард «Енисея». Казалось, что попадание Маркова в крестовину будет главным в туре, но в этот же день нападающий «Енисея» Кутьин допустил воистину «эпик фейл», не сумев переправить мяч в ворота буквально с метра или даже с меньшего расстояния. Катастрофа!
Тренер
Дмитрий Аленичев («Енисей»)
Не только из-за поражения в Туле, а скорее по совокупности выступлений «Енисея». Дмитрий Анатольевич мертвой хваткой вцепился в свою должность, вероятно, кто-то помогает Аленичеву удерживаться у руля «Енисея», несмотря на ужасные результаты. Именно это и раздражает! Аленичев воюет с руководством клуба, пользуясь покровительством извне, и повторяет мантру о том, что положение «Енисея» не безнадежное. Конечно, если черное называть белым, таким оно и станет. Нужно верить. И ждать.
Ужас тура. Судейство Вилкова и Москалева в центральных матчах
После матчей «Локомотив» - «Краснодар» и «Спартак» - «Зенит» вновь пришлось обсуждать судейство, и как же это надоело! Михаил Вилков прямо повлиял на результат игры в Черкизове, наградив «Локомотив» левым пенальти и оставив «Краснодар» в меньшинстве. Это уже признал глава департамента судейства и инспектирования. Владимир Москалев и его бригада в матче «Спартак» - «Зенит» приняли ряд спорных решений, первыми среди которых значатся не показанная вторая желтая карточка Смольникову и не назначенный пенальти на Дзюбе. VAR, приди!
1-23 и 4-45 - шикарные голы Арсенала дальними ударами
https://www.youtube.com/watch?v=tUbPzDZupzQ
1-23 и 4-45 - шикарные голы Арсенала дальними ударами
Стул поменяй
Стул поменяй
Следующим 250 мячей с наибольшей долей вероятности от "Спартака" пропустит "Локомотив", на данный момент у него 244 пропущенных.
Следующим 250 мячей с наибольшей долей вероятности от "Спартака" пропустит "Локомотив", на данный момент у него 244 пропущенных.
Чистяков не будет составлять ни сборную, ни антисборную тура
По той лишь причине, что кроме Зенита в РПЛ, его не интересуют другие команды
Ну разьве лишь Спартак, да и то лишь для троллинга
А с внедрением системы, Зенит некому будет тянуть за уши
Про ФНЛ, автор на моей памяти не писал
Чистяков не будет составлять ни сборную, ни антисборную тура
По той лишь причине, что кроме Зенита в РПЛ, его не интересуют другие команды
Ну разьве лишь Спартак, да и то лишь для троллинга
А с внедрением системы, Зенит некому будет тянуть за уши
Про ФНЛ, автор на моей памяти не писал