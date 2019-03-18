Кутепов и Аленичев – в антисборной 20-го тура РПЛ

вчера, 19:21

Ровный тур, много равных матчей. «Соккер.ру» было непросто выбрать антигероев из составов команд РПЛ , однако тщательный просмотр матчей и статистика помогли определиться.

Вратарь

Егор Бабурин («Рубин»)

Среди вратарей не было человека, который подвел. Никто не пропустил много, по два раза доставали мяч из ворот Бабурин, Дюпин и Юрченко. При этом Дюпин один из голов пропустил с пенальти и несколько раз выручил «Анжи», а в ворота Юрченко прилетело два радиоуправляемых снаряда. Бабурин был ближе к сэйвам, но не успел сложиться в обоих случаях. Повторюсь, это не ошибки, но негоже оставлять антисборную без стража ворот, Егор – самый понятный кандидат по совокупности.

Защитники

Виталий Устинов («Рубин»)

Родная позиция Устинова справа в обороне, но в «Рубине» Виталий сейчас действует на левом фланге. Может быть, это мешает занимать правильную позицию и принимать адекватные решения? О главном виновнике двух голов Еременко ниже, но Роман оба раза атаковал из зоны Устинова, и в обоих случаях казалось, что Виталий мог бы сыграть агрессивнее, чтобы помешать оппоненту. Однако Еременко наносил удары практически без помех: в первом случае Устинов просто бежал рядом, в эпизоде со вторым голом мог лечь под удар, но даже не попытался.

Илья Кутепов («Спартак»)

Именно Кутепов допустил ключевую ошибку, когда «Спартак» пропускал гол: оставил Азмуна за спиной и не устоял на ногах, позволив нападающему выскочить на мяч. А если бы рефери Москалев поставил пенальти после падения Дзюбы в штрафной площади после столкновения с Кутеповым, Илья оказался бы и вовсе главным антигероем тура. Понятно, что Артем хитрил, оставляя ногу и не пытаясь добраться до мяча, но это вполне футбольная хитрость, 90% арбитров данный эпизод трактовали бы как пенальти. Ау, Илья, просыпайся! Впереди матчи за сборную России.

Себастьян Хольмен («Динамо»)

У Хольмена был шанс остановить голевую атаку «Оренбурга», но шведский защитник сыграл на редкость нелепо. Еще в первом тайме Себастьян получил желтую карточку и две трети матча ходил по грани, заставив Дмитрия Хохлова произвести замену в концовке. Был и эпизод, после которого «Динамо» могло остаться в меньшинстве и получить пенальти в свои ворота: Хольмен вроде бы сыграл в мяч, догоняя Сутормина, но до этого, похоже, подтолкнул вингера «Оренбурга».

Евгений Гапон («Анжи»)

Левый латераль «Анжи» в матче с «Крыльями Советов» вчистую проиграл дуэль Самедову на бровке, а в концовке матча еще и пенальти в ворота своей команды заработал. Добро пожаловать в антисборную, Евгений!

Полузащитники

Петрус Бумаль («Урал»)

Бледненько смотрелся Бумаль в центре поля против бравых армейских ребят, а уж его действия в эпизоде с голом Марио Фернандеса – это просто саботаж какой-то. Петрус как будто ногами врос в землю, позволил защитнику ЦСКА подбежать со спины и совершить прыжок достоинством в три очка.

Игорь Коновалов («Рубин»)

Еще один саботажник. Не удивлюсь даже, если в следующем туре Курбан Бердыев усадит Коновалова, у которого была очень хорошая пресса в первой части сезона, в запас и даст шанс проявить себя Владиславу Пантелееву, например. Оба раза Еременко по моментам должен был держать именно Коновалов, и дважды Игорь обозначал свое присутствие, а если кого и держал в эпизодах, когда «Ростов» забивал свои голы, то пустое место. Удивительные затмения посетили полузащитника.

Ондржей Ванек («Уфа»)

Еще один игрок, чья недоработка привела к пропущенному голу. «Ахмат» проводил неторопливую атаку, Раванелли исполнил читаемую передачу в штрафную площадь, но игроки «Уфы» не смогли четко разобрать оппонентов. В частности, Ванек пропустил рывок Швеца и увидел мяч в сетке ворот своей команды. Учитывая, что в созидании чех тоже ничего путного не показал, его попадание в антисборную всесторонне оправданно.

Нападающие

Иван Иванченко («Анжи»)

За глупые, необоснованные действия тоже должно следовать наказание. Молодой форвард «Анжи» вступил в игру в перерыве, имел хороший момент, но упустил его – попал в штангу. А потом Иванченко получил две желтые карточки за ненужные нарушения в центре поля. Это в высшей степени непрофессионально.

Евгений Марков («Динамо»)

Промахи нападающих из убойных позиций – это такие же ляпы, как и ошибки вратарей, приводящие к пропущенным голам. «Динамо» снова проиграло, не сумев довести свои моменты до ума, и Марков стал символом неудачливости и даже корявости «бело-голубых» в атаке. Евгений дважды попал в каркас ворот, и если первый выстрел со штрафного вызвал чувство досады за форварда, то попадание в крестовину с четырех метров во втором тайме заставило схватиться за голову. Сложно рассчитывать на победы, не пользуясь такими шансами.

Александр Кутьин («Енисей»)

Есть в антисборной такая должность – форвард «Енисея». Казалось, что попадание Маркова в крестовину будет главным в туре, но в этот же день нападающий «Енисея» Кутьин допустил воистину «эпик фейл», не сумев переправить мяч в ворота буквально с метра или даже с меньшего расстояния. Катастрофа!

Тренер

Дмитрий Аленичев («Енисей»)

Не только из-за поражения в Туле, а скорее по совокупности выступлений «Енисея». Дмитрий Анатольевич мертвой хваткой вцепился в свою должность, вероятно, кто-то помогает Аленичеву удерживаться у руля «Енисея», несмотря на ужасные результаты. Именно это и раздражает! Аленичев воюет с руководством клуба, пользуясь покровительством извне, и повторяет мантру о том, что положение «Енисея» не безнадежное. Конечно, если черное называть белым, таким оно и станет. Нужно верить. И ждать.

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