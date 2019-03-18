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Кутепов и Аленичев – в антисборной 20-го тура РПЛ

вчера, 19:21
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Марков Евгений
Марков Евгений
Нападающий
Хольмен Себастьян
Хольмен Себастьян
Защитник

Ровный тур, много равных матчей. «Соккер.ру» было непросто выбрать антигероев из составов команд РПЛ, однако тщательный просмотр матчей и статистика помогли определиться.

Вратарь 

Егор Бабурин («Рубин»)

Среди вратарей не было человека, который подвел. Никто не пропустил много, по два раза доставали мяч из ворот Бабурин, Дюпин и Юрченко. При этом Дюпин один из голов пропустил с пенальти и несколько раз выручил «Анжи», а в ворота Юрченко прилетело два радиоуправляемых снаряда. Бабурин был ближе к сэйвам, но не успел сложиться в обоих случаях. Повторюсь, это не ошибки, но негоже оставлять антисборную без стража ворот, Егор – самый понятный кандидат по совокупности.

Защитники

Виталий Устинов («Рубин»)

Родная позиция Устинова справа в обороне, но в «Рубине» Виталий сейчас действует на левом фланге. Может быть, это мешает занимать правильную позицию и принимать адекватные решения? О главном виновнике двух голов Еременко ниже, но Роман оба раза атаковал из зоны Устинова, и в обоих случаях казалось, что Виталий мог бы сыграть агрессивнее, чтобы помешать оппоненту. Однако Еременко наносил удары практически без помех: в первом случае Устинов просто бежал рядом, в эпизоде со вторым голом мог лечь под удар, но даже не попытался. 

Илья Кутепов («Спартак»)

Именно Кутепов допустил ключевую ошибку, когда «Спартак» пропускал гол: оставил Азмуна за спиной и не устоял на ногах, позволив нападающему выскочить на мяч. А если бы рефери Москалев поставил пенальти после падения Дзюбы в штрафной площади после столкновения с Кутеповым, Илья оказался бы и вовсе главным антигероем тура. Понятно, что Артем хитрил, оставляя ногу и не пытаясь добраться до мяча, но это вполне футбольная хитрость, 90% арбитров данный эпизод трактовали бы как пенальти. Ау, Илья, просыпайся! Впереди матчи за сборную России.

Себастьян Хольмен («Динамо»)

У Хольмена был шанс остановить голевую атаку «Оренбурга», но шведский защитник сыграл на редкость нелепо. Еще в первом тайме Себастьян получил желтую карточку и две трети матча ходил по грани, заставив Дмитрия Хохлова произвести замену в концовке. Был и эпизод, после которого «Динамо» могло остаться в меньшинстве и получить пенальти в свои ворота: Хольмен вроде бы сыграл в мяч, догоняя Сутормина, но до этого, похоже, подтолкнул вингера «Оренбурга».

Евгений Гапон («Анжи»)

Левый латераль «Анжи» в матче с «Крыльями Советов» вчистую проиграл дуэль Самедову на бровке, а в концовке матча еще и пенальти в ворота своей команды заработал. Добро пожаловать в антисборную, Евгений!

Полузащитники 

Петрус Бумаль («Урал»)

Бледненько смотрелся Бумаль в центре поля против бравых армейских ребят, а уж его действия в эпизоде с голом Марио Фернандеса – это просто саботаж какой-то. Петрус как будто ногами врос в землю, позволил защитнику ЦСКА подбежать со спины и совершить прыжок достоинством в три очка. 

Игорь Коновалов («Рубин»)

Еще один саботажник. Не удивлюсь даже, если в следующем туре Курбан Бердыев усадит Коновалова, у которого была очень хорошая пресса в первой части сезона, в запас и даст шанс проявить себя Владиславу Пантелееву, например. Оба раза Еременко по моментам должен был держать именно Коновалов, и дважды Игорь обозначал свое присутствие, а если кого и держал в эпизодах, когда «Ростов» забивал свои голы, то пустое место. Удивительные затмения посетили полузащитника.

Ондржей Ванек («Уфа»)

Еще один игрок, чья недоработка привела к пропущенному голу. «Ахмат» проводил неторопливую атаку, Раванелли исполнил читаемую передачу в штрафную площадь, но игроки «Уфы» не смогли четко разобрать оппонентов. В частности, Ванек пропустил рывок Швеца и увидел мяч в сетке ворот своей команды. Учитывая, что в созидании чех тоже ничего путного не показал, его попадание в антисборную всесторонне оправданно.

Нападающие

Иван Иванченко («Анжи»)

За глупые, необоснованные действия тоже должно следовать наказание. Молодой форвард «Анжи» вступил в игру в перерыве, имел хороший момент, но упустил его – попал в штангу. А потом Иванченко получил две желтые карточки за ненужные нарушения в центре поля. Это в высшей степени непрофессионально. 

Евгений Марков («Динамо»)

Промахи нападающих из убойных позиций – это такие же ляпы, как и ошибки вратарей, приводящие к пропущенным голам. «Динамо» снова проиграло, не сумев довести свои моменты до ума, и Марков стал символом неудачливости и даже корявости «бело-голубых» в атаке. Евгений дважды попал в каркас ворот, и если первый выстрел со штрафного вызвал чувство досады за форварда, то попадание в крестовину с четырех метров во втором тайме заставило схватиться за голову. Сложно рассчитывать на победы, не пользуясь такими шансами.

Александр Кутьин («Енисей»)

Есть в антисборной такая должность – форвард «Енисея». Казалось, что попадание Маркова в крестовину будет главным в туре, но в этот же день нападающий «Енисея» Кутьин допустил воистину «эпик фейл», не сумев переправить мяч в ворота буквально с метра или даже с меньшего расстояния. Катастрофа!

Тренер

Дмитрий Аленичев («Енисей»)

Не только из-за поражения в Туле, а скорее по совокупности выступлений «Енисея». Дмитрий Анатольевич мертвой хваткой вцепился в свою должность, вероятно, кто-то помогает Аленичеву удерживаться у руля «Енисея», несмотря на ужасные результаты. Именно это и раздражает! Аленичев воюет с руководством клуба, пользуясь покровительством извне, и повторяет мантру о том, что положение «Енисея» не безнадежное. Конечно, если черное называть белым, таким оно и станет. Нужно верить. И ждать.

Ужас тура. Судейство Вилкова и Москалева в центральных матчах

После матчей «Локомотив» - «Краснодар» и «Спартак» - «Зенит» вновь пришлось обсуждать судейство, и как же это надоело! Михаил Вилков прямо повлиял на результат игры в Черкизове, наградив «Локомотив» левым пенальти и оставив «Краснодар» в меньшинстве. Это уже признал глава департамента судейства и инспектирования. Владимир Москалев и его бригада в матче «Спартак» - «Зенит» приняли ряд спорных решений, первыми среди которых значатся не показанная вторая желтая карточка Смольникову и не назначенный пенальти на Дзюбе. VAR, приди!

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Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   67 / 1121
сегодня в 08:49
Зря ты так. Ведь в природе существуют не только своры , но и полчища хряков, диких и с дурным запахом. Что то тебя снова на провокации потянуло.? Угомонись, вспомни сколько тебе лет и не уподобляйся юным гопникам, которых полно и среди коней , и среди бакланов и особо много среди свиней и хряков. Если тебе не нравятся чьи то тексты, включи голову и отвечай как взрослый мужик.
Советы мы все умеем давать. На себя не пробовал со стороны посмотреть, да перечитать некоторые свои коменты, которые в корне расходятся с твоими советами? Почитай. Может тоже включишь голову, как взрослый мужик.
Bastardo
Bastardo
   1099 / 1121
сегодня в 02:39
4-00 Промах Кутьина
1-23 и 4-45 - шикарные голы Арсенала дальними ударами
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   730 / 1121
сегодня в 00:20
Забыли Смолова. Все контратаки запорол, видимо забыл за кого играет.
spartach n1
spartach n1
   9 / 1121
вчера в 23:18
А де этот-второй зеболотный ?

Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   36 / 1121
вчера в 22:54
Бомжеконская свора так долго и упорно воет про судей, которые все вытягивают Спартак, что уже сами судьи стали в это верить.
Зря ты так. Ведь в природе существуют не только своры , но и полчища хряков, диких и с дурным запахом. Что то тебя снова на провокации потянуло.? Угомонись, вспомни сколько тебе лет и не уподобляйся юным гопникам, которых полно и среди коней , и среди бакланов и особо много среди свиней и хряков. Если тебе не нравятся чьи то тексты, включи голову и отвечай как взрослый мужик.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   8 / 1121
вчера в 22:44
а как пинать если фол на фоле ,и 64% точных пасов ,это лфл ,не более. похоже было накубковый матч Спартак - Тосно ,где можно было проиграть на ровном
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   34 / 1121
вчера в 22:32
Смешно видеть, как оправдываются свинки, это так нелепо)) А спартаку все равно позор!
Colonist
Colonist
   658 / 1121
вчера в 22:28
В Питере ныть, в Питере ныть!:)))
SHMEL
SHMEL
   103 / 1121
вчера в 22:03
Кто о чем,а Абрамс опять о судьях,не давших зине отпинать как следует свинью.
Jum13
Jum13 ответил димон 37
   31 / 1121
вчера в 22:03
в конюшне все белые и пушистые, давно ли у вас верблюд ушел которого чере игру нужно было удалять, или есть расеянен марио дельфинио, игарян который бьет в лицо и ему даже желтой нет или может буть джентельмен березуцкий который ногами пинал соперника
В ЦСКА верблюд не играл - мне не свинарня. А спартак уже давно стал командой симулянтов и провокаторов
Jum13
Jum13
   31 / 1121
вчера в 22:03
    SHMEL
    SHMEL
       103 / 1121
    вчера в 22:02
    Кутепов знатно тупил,даже от поросячей братвы порцию помоев приличную получил.
    Т34
    Т34
       67 / 1121
    вчера в 22:00
    Бомжеконская свора так долго и упорно воет про судей, которые все вытягивают Спартак, что уже сами судьи стали в это верить.
    Serg3.12
    Serg3.12
       15 / 1121
    вчера в 21:40
    А чего из зашиты Уфы никого нет, там тоже все дружно решили отдохнуть, когда Швец забивал
    GKN
    GKN
       184 / 1121
    вчера в 21:39
    Вот бы выставить эту сборную против Бельгии!
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил Jum13
       425 / 1121
    вчера в 21:36
      Alladins
      Alladins
         75 / 1121
      вчера в 21:34
      Стыдно за свиней.
      Balanenok
      Balanenok
         70 / 1121
      вчера в 21:09
      Свиньи кутеповым решили откупиться от украденной победы Зенита, возившего их по всему полю весь матч, то гол честный отменят, то пенальти не назначат, а то и вообще из оффсайда забьют.
      grisser
      grisser
         62 / 1121
      вчера в 21:06
      Что ни матч свиней, то тухлая победа, а теперь и ничья, то москалева подсунут судить, то безбородова. Позорище. как в Европу поедут без судейки, то их то отрапидят, то отпаочат.
      димон 37
      димон 37 ответил Jum13
         481 / 1121
      вчера в 21:03
      Когда появится VAR Джикия уже не сможет валяться и слезу выдавливать, Зе Луиш будет зарабатывать жёлтые и пенальти за игру руками в своей штрафной, а неадекватного Адриано будут удалять за симуляции и провокации
      в конюшне все белые и пушистые, давно ли у вас верблюд ушел которого чере игру нужно было удалять, или есть расеянен марио дельфинио, игарян который бьет в лицо и ему даже желтой нет или может буть джентельмен березуцкий который ногами пинал соперника
      Comench
      Comench
         232 / 1121
      вчера в 21:03
      Свиньи в чемпионате не сыграли еще ни одного честного матча, их пятое место явно выше номинального
      spartach n1
      spartach n1
         9 / 1121
      вчера в 21:01
      "Зенит" - первый клуб, пропустивший от "Спартака" в официальных матчах 250 мячей. Для этого красно-белым понадобилась 151 игра.
      Следующим 250 мячей с наибольшей долей вероятности от "Спартака" пропустит "Локомотив", на данный момент у него 244 пропущенных.
      spartach n1
      spartach n1
         9 / 1121
      вчера в 20:56
      Бомж москалев был лучшим в Зените.
      Jum13
      Jum13 ответил Димон Булыкин
         31 / 1121
      вчера в 20:49
      Если бы судья поставил пенальти, то Кутепов был бы в антисборной. Если бы судья засчитал чистый второй гол Зенита, то и Селихов оказался бы антисборной тура. В общем Спартак вытащили из антисборной. Когда же это уже закончится, когда же уже появится VAR...
      Когда появится VAR Джикия уже не сможет валяться и слезу выдавливать, Зе Луиш будет зарабатывать жёлтые и пенальти за игру руками в своей штрафной, а неадекватного Адриано будут удалять за симуляции и провокации
      Danila Selin
      Danila Selin ответил МКС
         440 / 1121
      вчера в 20:44
      Скорее проблемы будут у Москвичей. Их вечно тянут и левые пенки им дают.
      Аксинья
      Аксинья
         49 / 1121
      вчера в 20:43
      "Если человек арбитр - то его уже можно бить" , учтите это не я сказал...
      Danila Selin
      Danila Selin ответил Димон Булыкин
         440 / 1121
      вчера в 20:42
      Я не думаю, что он сильно повлияет. Примнр Европы перед глазами.
      kastites
      kastites
         529 / 1121
      вчера в 20:27
      Свиноты мало
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         63 / 1121
      вчера в 20:18
      Бабурин ни к месту, мало свиней.
      МКС
      МКС ответил Димон Булыкин
         161 / 1121
      вчера в 20:16
      Если бы судья поставил пенальти, то Кутепов был бы в антисборной. Если бы судья засчитал чистый второй гол Зенита, то и Селихов оказался бы антисборной тура. В общем Спартак вытащили из антисборной. Когда же это уже закончится, когда же уже появится VAR...
      Когда появится VAR

      Чистяков не будет составлять ни сборную, ни антисборную тура

      По той лишь причине, что кроме Зенита в РПЛ, его не интересуют другие команды

      Ну разьве лишь Спартак, да и то лишь для троллинга

      А с внедрением системы, Зенит некому будет тянуть за уши

      Про ФНЛ, автор на моей памяти не писал
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