Последователи Зеедорфа. Уникальная команда в ЛЧ

вчера, 19:30

«Соккер.ру» отмечает, как свидания с бывшими клубами в плей-офф переплетается с попытками титулованных футболистов взять новые трофеи.

Кларенс Зеедорф родился в Парамарибо. Это в 7 496 километрах от Амстердама, где дебютировал как профессиональный футболист в шестнадцать лет. Будущий великий хавбек брал Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году, потом выиграл с «Реалом» - в 1998, а затем дважды с «Миланом» - в 2003 и 2007 годах.

Проиграл всего один финал – в Стамбуле. Запомнился, как большой профессионал, ведь в 37 лет завершал карьеру в «Ботафого» в Бразилии, но был в лучшей форме, чем отдельные на десять лет младшие. Лига чемпионов достаточно взрослая, чтобы обрастать своими привычками.

В этот раз за трофей продолжают борьбу те, кто выиграл его в других клубах, сегодня и через неделю большинство из списка появятся на поле.

Вратарь

Икер Касильяс («Порту»)

3 победы в ЛЧ , 174 матча.

Рекордсмен Лиги чемпионов по количеству игр сегодня увеличит достижение всех времен – сыграет 175 поединок в турнире. У Буффона всего 121 матч, чтобы вы понимали, насколько Касильяс опытный. Роналду и Месси его обойдут, что очевидно, но пока Икер – номер один. И среди гвардейцев, и в этой сборной.

Защитники

Даниэль Алвес ( ПСЖ )

3 победы в ЛЧ , 110 игр, 12 голов, 26 ассистов.

У Алвеса была попытка взять кубок после «Барселоны», но финал с «Ювентусом» проиграл «Реалу». Сейчас готовится к матчу с МЮ , причем за ПСЖ может выступать как в защите, так и в атаке из-за травм карнавального Неймара и Кавани. Даниэль постарел, но многое умеет в атаке. И уверен в себе на 100 %. Весельчак хочет еще один кубок.

Пепе («Порту»)

3 победы в ЛЧ , 96 матчей, 3 гола, 4 ассиста

Опытный защитник выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» - целых три раза, но с «Порту» не побеждал, поскольку пришел уже после успеха Моуриньо, успел только захватить Межконтинентальный кубок. Теперь вернулся в страну, которая приютила бразильца и выдала гражданство, и постарается навредить «Роме». Хотя понятно, что сейчас Пепе уже не тот, что был раньше, и с Касильясом о финале могут только мечтать.

Сами Хедира («Ювентус»)

1 победа в ЛЧ , 71 матч, 1 гол, 9 ассистов

Центральные защитники с победами в Лиге чемпионов или не меняют команды – как Рамос, Варан или Пике, или не представляют никого в этом плей-офф. Как Пуйоль, завершивший карьеру, или Данте, играющий за «Ниццу». Поэтому доверимся чемпиону мира в обороне символической сборной. А пока Хедира лечит сердце – близок к возвращению на поле, и болеет за «Ювентус» против «Атлетико».

Данило («Манчестер Сити»)

2 победы в ЛЧ , 38 матчей, 1 гол, 6 ассистов

«Манчестер Сити» ищет нового левого защитника, а Зинченко хвалят в этом сезоне куда чаще, чем Данило и Делфа, которые претендовали на смену вечно травмированного Менди на фланге. Слева из победителей последних лет только железные Альба и Марсело, не менявшие клубы. А вот Данило сначала выигрывал кубки в составе «Реала» и затем уехал в Англию. Чтобы стать резервистом и сместиться на левый фланг…

Полузащитники

Тьяго Алькантара («Бавария»)

2 победы в ЛЧ , 50 матчей, 8 голов, 11 ассистов

Юный полузащитник выиграл Лигу чемпионов в юном возрасте в составе родной «Барселоны». В 2009 году не было на скамейке, хотя был в заявке, а в 2011 году наблюдал, как Педро, Месси и Вилья делают больно команде Руни, Гиггза и Кэррика с бровки поля. С «Баварией» ЛЧ не брал, пришел позже – к Суперкубку 2013 года. Теперь набрался опыта и вечно на радарах других больших клубов.

Хамес Родригес («Бавария»)

2 победы, 50 матчей, 5 голов, 11 ассистов

Согласно современный моде выберем в компанию к Алькантаре атакующих хавбеков, хотя есть и оборонительный кандидат – Эмре Джан. Но Хамес ярче. Представляет ту же «Баварию», что и Тьяго, а кубок чемпионов дважды тискал в составе «Реала» - в 2016 и 2017 годах. С Зиданом длительные рабочие отношения не сложились, но колумбиец – крутой игрок, если в форме.

Анхель Ди Мария ( ПСЖ )

1 победа, 73 матча, 18 голов, 22 ассиста

Легенда аргентинского футбола, невзирая на наличие Месси и Агуэро в том же поколении. Анхелито заметно повзрослел за последние годы – неудача с «Манчестер Юнайтед» и дикая конкуренция в ПСЖ сделали его еще круче, хотя помним долгожданный титул «Реала» - без Ди Марии в 2014 ни Анчелотти, ни сборная Аргентины удачно выступить бы не смогли.

Нападающие

Неймар Жуниор ( ПСЖ )

1 победа, 53 матча, 32 гола, 23 ассиста

Плакал несколько дней, получив травму. Понятно, почему в мире мужского футбола бразилец вызывает отторжение у многих – ведет себя не так, как велят правила «маскулинности», как сказали бы феминистки. А игрок-то прекрасный – с «Барселоной» выиграл ЛЧ и ПСЖ поможет, если Мбаппе и Ди Мария пройдут МЮ без бразильца. Создает больше гола за игру – мощный вингер.

Марио Манджукич («Ювентус»)

1 победа, 58 матчей, 21 гол, 6 ассистов

Вице-чемпион мира выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» в 2013 году и забивал «Боруссии» Д в финале. Потом была попытка с «Ювентусом». Снова отличился в решающей игре, причем еще и ударом через себя. Такая у него привычка, как помним по московскому матчу против Франции, хотя не обязательно голы Марио означают победу.

Криштиану Роналду («Ювентус»)

5 побед, 159 матчей, 121 гол, 44 ассиста.

Лучший снайпер турнира с учетом голевых передач создает 1 мяч за игру в среднем. У Роналду – не постеснялся напомнить, пять побед в Лиге чемпионов, 4 с «Реалом», 1 с МЮ , и больше только у Хенто - 6. Криштиану заносчивый и самовлюбленный, но даже в 34 года – машина. Повоюет в ответной игре против «Атлетико».

Резервисты

Клаудио Браво («Манчестер Сити», 1 победа в ЛЧ ), Мартин Касерес («Ювентус», 1 победа в ЛЧ ), Эмре Джан («Ювентус», 1 победа в ЛЧ ), Хуан Мата ( МЮ , 1 победа в ЛЧ ), Дэниэль Старридж, Джердан Шакири (оба «Ливерпуль», по 1 победе), Альваро Мората («Атлетико», 2 победы в ЛЧ ).

Никого не забыли? Вроде бы учтены все, кто в новых клубах мечтает о пути Зеедорфа. А Кроос уже выиграл и в составе «Баварии», и в «Реале», поэтому не считается. Его примеру хотят последовать все приведенные выше. Мощный состав собирается. Заодно видим, у кого нехватка победителей ЛЧ в основе – у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» мало опыта.

У самого «Манчестер Юнайтед» у одного Хуана Маты в домашней коллекции медаль победителя Лиги чемпионов, но в другом клубе. И, как знаем по опыту первой игры «Атлетико» и «Ювентуса», нажитые в плей-офф шишки не всегда ведут к победам тех, у кого больше трофеев. Роналду и Манджукич уступили. Но будет ответный матч, где у «матрасников» только у Мораты есть заветная медаль.

Главный тренер

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

2 победы в ЛЧ , 111 матчей, 67 побед, 24 ничьи, 20 поражений

Хосеп единственный тренер с победой в ЛЧ , который участвует в турнире. Редкий случай, и посмотрим, поможет ли опыт испанцу. Хотя понятно, что когда у наставника «Манчестер Сити» такая статистика в ЛЧ – это всегда плюс для команды, где один Данило с кубком, и то как игрок резерва.

Как показывает пример «Барселоны», что остается фаворитом турнира до сих пор, лучше иметь в заявке Месси, Бускетса и Пике, ведь в трудную минуту в ЛЧ опыт настоящих чемпионов порой выручает. С другой стороны, «Реал» раньше невероятным образом спасался при передрягах, а теперь влетел «Аяксу». Сама «Барселона» как-то чудом прошла ПСЖ , а в другом сезоне уступила «Роме».

В этом сезоне молодость сталкивается с опытом. Лига чемпионов уважает тех, кто верен турниру, а особого внимания заслуживают люди из клуба имени Зеедорфа - единственного на данный момент футболиста, который побеждал в составе трех разных клубов. Из всего списка повторить его достижение может только один человек – Криштиану Роналду.