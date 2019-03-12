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Супергерой Джикия и бравые армейцы. Сборная 19-го тура РПЛ

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник

«Спартак» одержал победу над «Динамо» благодаря геройству капитана, а ЦСКА крупно выиграл после досадного фиаско. «Соккер.ру» собрал лучших игроков тура в одной команде.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Фролов пропустил от «Краснодара» два мяча, но спасал свою команду чаще, а без его многочисленных сэйвов «Оренбург», скорее всего, проиграл бы. Самое важное спасение Евгений совершил уже на 10-й минуте, когда справился с пенальти в исполнении Ари. Забей «Краснодар» быстрый гол, матч пошел бы по другому сценарию, но Фролов выручил и совершил еще 7 сэйвов. 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

После блеклой игры в предыдущем туре весь ЦСКА и Фернандес в частности сделали соответствующие выводы и против «Рубина» сыграли совсем на другом уровне интенсивности и эффективности. Марио втоптал в газон оппонента Устинова и отметился двумя результативными передачами. 

Мирал Самарджич («Крылья Советов»)

Словенский защитник очень активно действовал в штрафной площади «Енисея» на стандартах, непосредственным образом поучаствовал в двух голах своей команды и был рядом с Максимом Канунниковым, когда тот забивал свой мяч. В первом тайме Самарджич заработал пенальти, с которого «Крылышки» открыли счет, а в эпизоде с последним голом, автором которого стал Шейдаев, Мирал отдал партнеру результативную передачу от перекладины. 

Георгий Джикия («Спартак»)

Джикия – «Динамо» - 1:0. Капитан «Спартака» в классическом отечественном дерби забил классный гол после розыгрыша штрафного, вынес мяч с ленточки ворот и успевал везде. Символично, что в предыдущем матче «Спартака» мяч в ворота «красно-белых» влетел от мягкого низа спины избранного капитана Глушакова, а в игре с «Динамо» народный капитан Джикия выдал моноспектакль с победным содержанием. 

Айртон («Спартак»)

На фоне выступления Джикии померкла игра его партнеров и соперников в матче «Динамо» - «Спартак», однако Айртона отмечаем в очередной раз. На этот раз бразилец хорошо проявил себя в отборе, совершив пять таких действий. Не раз Айртон спасал свою команду от опасных выпадов «бело-голубых», включая бешеную скорость: догонял и разоружал противников. Также проявил себя в борьбе и исполнял стандарты. Хорошее приобретение «Спартака», хотя понятно, что над талантом левого защитника еще работать и работать.

Полузащитники

Маурисио Перейра («Краснодар»)

В матче со «Спартаком» уругваец забил, в игре с «Оренбуром» отдал результативную передачу на Ари и вел игру в центре поля. Сильный игрок, чей уход станет большой потерей для «Краснодара». Контракт Маурисио с «быками» истекает летом, хавбек намерен продолжить карьеру в другом чемпионате. Приоритет – Испания.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Фарфан и Смолов вдвоем разорвали «Анжи». Джефферсон терзал махачкалинцев своими рывками, один из которых в середине первого тайма привел к голу. Перуанец формально отдал результативную передачу Смолову, хотя Федор перед точным ударом по воротам сделал еще много касаний, тот гол «на совести» форварда. Также Фарфан попал в перекладину и выполнил 91% точных передач, что удивляет больше всего, учитывая, что играл Джефф фактически на позиции оттянутого форварда.

Максим Канунников («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» сыграли здорово всей командой, в средней линии и атаке каждый отлично отыграл свою роль. Антон с Шишкиным закрыли центр поля, Джано искал креативные решения, Самедов выдавал радиоуправляемые передачи и отметился «ассистом», Корниленко терзал оборону красноярцев и забил. Не хуже прочих выступил и Канунников, который еще в первом тайме мог забить красивым обводящим ударом и создал пару моментов для партнеров. После перерыва Максим встретился с голом, подчеркнув яркую игру против «Енисея» столь желанной для любого игрока атаки записью в протоколе. 

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Оказывается, Сергей Семак мариновал в запасе гения! Когда «Зенит» пропустил от «Уфы» Ригони подумал, что будет непросто отыграться, но уже через десять минут «сине-бело-голубые» вели в счете, а аргентинец помог Азмуну продлить результативную серию и сам забил мяч, который оказался победным. 

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА)

Отличный матч против «Рубина» удался Чалову. Федор действовал разнообразно, запутывал оборону казанцев, поучаствовал в голе, слегка подправив мяч пяткой после скидки Фернандеса. Сам Федор забил красивый мяч в концовке встречи, перекинув и вратаря, и защитников. Этот гол стал десятым для форварда ЦСКА, он упрочил свое лидерство в споре лучших бомбардиров РПЛ.

Федор Смолов («Локомотив»)

Просыпается и дважды лучший снайпер чемпионатов России. В игре с «Анжи» Смолов длинной передачей пустил Фарфана в забег за первым голом, а во втором тайме отличился сам, обыграв по пути к ударной позиции несколько желто-черных кегель – игроков «Анжи».

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Поражение от тульского «Арсенала» в Грозном получилось болезненным, еще одно фиаско могло надломить молодую команду, но Виктор Михайлович достал из рукава несколько карт, которые помогли армейцам крупно переиграть самого Курбана Бердыева и его команду. Ганчаренко выстроил ЦСКА по схеме 3-4-3, доверил место в старте Дивееву и Нисимуре, встреча с «Рубином» прошла под диктовку «красно-синих» и завершилась закономерной победой с убедительным счетом. 
Супергерой Джикия и бравые армейцы. Сборная 19-го тура РПЛ

Игра футболистов сборной России. Вчера был объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном. Радуемся, что многие сборники в предпоследнем туре перед международной паузой проявили себя с лучшей стороны. Джикия и Кутепов сыграли на ноль, а Георгий был в огне. Еще один спартаковец Зобнин отлично потрудился в центре поля и заработал штрафной, с которого был забит победный гол. Армейцы Фернандес, Щенников и Чалов разрывали «Рубин», железнодорожник Смолов издевался над «Анжи», даже критикуемый в последнее время форвард «Зенита» Дзюба отметился результативной передачей. 

Красота тура. Матч «Краснодар» - «Оренбург». «Краснодар» ни разу не выиграл в шести официальных матчах 2019 года, а с учетом прошлогодних матчей серия без побед составляет уже девять встреч. Несмотря на это, матчи с участием «быков» - это всегда интересно. В прошлом туре они выдали шоу на пару со «Спартаком», теперь взяли в напарники «Оренбург». «Краснодар» не забил пенальти, проигрывал, потом вел в счете и пропустил в концовке матча от Ойеволе, который забил в стиле Ибрагимовича – пяткой. 2:2 – самая ярка игра в туре!

Стопроцентный Шишкин. «Крылья Советов» провели сильный матч, а в отдельной номинации отметим Шишкина, который провел на поле всю игру и ни разу не ошибся в передаче. Действуя на позиции центрально полузащитника, Роман 42 раза передавал мяч партнерам, и все его пасы дошли до адресатов. В 19-м туре из игроков, вышедших на поле в стартовом составе, подобное удалось только Шишкину. 

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил номер 12
   25 / 1092
вчера в 20:11
Интересно, это те же самые два спартача, о которых я думаю?
    номер 12
    номер 12 ответил Питермен
       582 / 1092
    вчера в 19:53
    Почему из Зенита только Ригони, при отличной волевой победе и уходе в отрыв?
    А разве кто-то еще хорошо сыграл? Кроме Ригони и Азмуна - никто.
    номер 12
    номер 12 ответил Ваня лучший
       582 / 1092
    вчера в 19:52
    Я нашел на этом сайте всего двух спартачей , с которыми можно футбол обсуждать без грязи и оскорблений. Среди коней и лазурных таких побольше.
    Интересно, это те же самые два спартача, о которых я думаю?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил time out
       25 / 1092
    вчера в 18:55
    И вот подтверждение моих слов, вся грязь от хряков, говоришь ты. А возьми и посчитай сколько грязи от кого, если ты такой умный, сделай анализ, чтобы не быть голословным.
    Я нашел на этом сайте всего двух спартачей , с которыми можно футбол обсуждать без грязи и оскорблений. Среди коней и лазурных таких побольше.
    time out
    time out ответил Ваня лучший
       62 / 1092
    вчера в 18:51
    Я стараюсь о футболе говорить и отвечаю только на провокации и клевету. В основном вся грязь от хряков и это не мудрено
    И вот подтверждение моих слов, вся грязь от хряков, говоришь ты. А возьми и посчитай сколько грязи от кого, если ты такой умный, сделай анализ, чтобы не быть голословным.
    time out
    time out ответил Ваня лучший
       62 / 1092
    вчера в 18:49
    Понял, приходится. Футбольный сайт стараниями мыловаров, казанских и пр. шушеры превратили в помойку, где футбол никому не интересен. А жаль.
    А прочая шушера, это конское быдло, которых целый табун и стая оголтелых бакланов, которые загадили весь футбольный сайт, банями, дезуевыми, пупсиками и прочими тупизмами. Ты, наверное, читаешь только то что пишут ваши оппоненты, с таким же грязным уклоном, а потом выдаешь то, что в помойку превратили они, но не в коем случае не бомжи с конями. Ты стал такой же, как и вся эта шушера и футбол для тебя остается прикрытием. Поговори о футболе со своими троллями-соратниками, они тебе много расскажут про футбол, в котором вообще не разбираются и сидят на ветках только чтобы поливать грязью Спартак. Ты написал несколько раз адекватные коменты, так тебя, твои же, незамедлительно и обгадили.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Bjuik
       25 / 1092
    вчера в 18:38
    Я стараюсь о футболе говорить и отвечаю только на провокации и клевету. В основном вся грязь от хряков и это не мудрено
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Багров-брат
       6 / 1092
    вчера в 17:29
    уважаю мнение,так и есть ,но я не требую игры от клуба до апреля ,никогда игры не видел весной ,сейчас главное не растерять очки . Видно что Спартак добавит ,динамикам респект
    Багров-брат
    Багров-брат ответил 25процентный клоун
       163 / 1092
    вчера в 17:13
    ты видел игру,все по честному
    Видел в он-лайн трансляции, увы был не в стране...))) Первый тайм, +++ Спартаку, а вот второй...((( Как могли, так и отбивались, было две атаки, но каких то с опаской, а потом динамики просто задавили...))) Джикия, реально, герой результата...)))
    Признаюсь честно, болел за Динамо, пора легендарному клубу выползать из ямки, но осмысленной ИГРЫ у Спартака пока вообще не заметил. Извини, это моё личное мнение...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Багров-брат
       6 / 1092
    вчера в 17:08
    ты видел игру,все по честному
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Дед за ЦСКА
       163 / 1092
    вчера в 16:56
    Состав сборной вызывает вопрос, 2 игрока СпаМа явно лишние, хоть и хорошо играли и только. Чистякову минус.
    За то, что отбились теперь в сборную зачисляют. Таки и понятно, а за что ещё бойцов бессмысленного фрона привлекать...)))
    Багров-брат
    Багров-брат ответил 25процентный клоун
       163 / 1092
    вчера в 16:54
    где я писал ,что Федун честен? и где я писал что Федун не честен? когда мы еле от Динамо отбились в обороне весь тайм ? или когда вам казанцы на блюдечке выложили игру?
    А что ж "честный-нечестный" Лёнчик киевский у динамиков блюдечко не купил? Много запросили, зажал Лёнечка?...)))
    mikysss
    mikysss ответил Питермен
       365 / 1092
    вчера в 16:33
    Почему из Зенита только Ригони, при отличной волевой победе и уходе в отрыв?
    вам чемпионство купили тебе мало?
    Serg3.12
    Serg3.12
       13 / 1092
    вчера в 16:30
    Канунникова вряд ли бы включил
    Ганчаренко второй после Федотова
    Великолепный
    Великолепный
       41 / 1092
    вчера в 16:28
    Армейцы были конечно неудержимы
    Разгромить 3:0 команду Бердыева
    дорогого стоит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Франко Форини
       6 / 1092
    вчера в 16:10
    феррари поставлен мной на место за флуд ,провокации и жалобы .
    Маловар один,и он только о футболе ,ну и повеселиться ,зато без оскорблений пользователей в отличае от кобылиц разных
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       6 / 1092
    вчера в 16:08
    где я писал ,что Федун честен? и где я писал что Федун не честен? когда мы еле от Динамо отбились в обороне весь тайм ? или когда вам казанцы на блюдечке выложили игру?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       6 / 1092
    вчера в 16:07
    ну тебя я на место регулярнр ставлю)) благо ты футбол не смотришь а только рассуждаешь о пользователях))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       6 / 1092
    вчера в 16:05
    Как ты надоел тыкать((
    Грязью лишний раз облить театральную постановку с тремя забитыми голами меня не затруднит
    Bjuik
    Bjuik ответил Ваня лучший
       48 / 1092
    вчера в 15:50
    Понял, приходится. Футбольный сайт стараниями мыловаров, казанских и пр. шушеры превратили в помойку, где футбол никому не интересен. А жаль.
    Ты недалеко от них ушел в плане демагогии.
    Питермен
    Питермен
       46 / 1092
    вчера в 15:49
    Почему из Зенита только Ригони, при отличной волевой победе и уходе в отрыв?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Франко Форини
       25 / 1092
    вчера в 15:44
    Есть именно федунботы, которым плевать на футбол, да на сам Спартак тоже, кто занимается оскорблениями и разжиганием. Это помимо Клоуна (бывш. MALOVAR) Переписанный, Санкт-Ватутинки, всевозможные Камерунцы, Филлы PS Я Феррари, приходится пользоваться левыми аккаунтами, а то "иксперты" ставят всех несогласных в игнор, ранимая душонка у них
    Я тоже у всех оголтелых в игноре. Аргументов не хватает у них.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Франко Форини
       25 / 1092
    вчера в 15:43
    Есть именно федунботы, которым плевать на футбол, да на сам Спартак тоже, кто занимается оскорблениями и разжиганием. Это помимо Клоуна (бывш. MALOVAR) Переписанный, Санкт-Ватутинки, всевозможные Камерунцы, Филлы PS Я Феррари, приходится пользоваться левыми аккаунтами, а то "иксперты" ставят всех несогласных в игнор, ранимая душонка у них
    Понял, приходится. Футбольный сайт стараниями мыловаров, казанских и пр. шушеры превратили в помойку, где футбол никому не интересен. А жаль.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил makkie
       25 / 1092
    вчера в 15:41
    Джикия - однозначно MVP тура! Айртон очень полезно играет, а скорость реально высокая... Завистникам только и остается, что обсуждать его тату :)
    В первой фразе нужно добавить " по моему мнению", а иначе ты напоминаешь Жириновского, у того тоже все однозначно.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       82 / 1092
    вчера в 15:28
    Состав сборной вызывает вопрос, 2 игрока СпаМа явно лишние, хоть и хорошо играли и только. Чистякову минус.
    Франко Форини
    Франко Форини ответил Ваня лучший
       196 / 1092
    вчера в 14:58
    Есть именно федунботы, которым плевать на футбол, да на сам Спартак тоже, кто занимается оскорблениями и разжиганием. Это помимо Клоуна (бывш. MALOVAR) Переписанный, Санкт-Ватутинки, всевозможные Камерунцы, Филлы

    PS Я Феррари, приходится пользоваться левыми аккаунтами, а то "иксперты" ставят всех несогласных в игнор, ранимая душонка у них
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       25 / 1092
    вчера в 14:48
    А где я упомянул Гончара.? Ты облил грязью половину команд РПЛ.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       25 / 1092
    вчера в 14:46
    Я правильно тебя понял, что ты футбол смотришь и пришёл к выводу, что только Федун честен, а все остальные игры покупают и продают? Именно это я и заметил и это у тебя надолго. Среди хряков таких больше нет.
    GKN
    GKN
       297 / 1092
    вчера в 14:38
    Нормальный выбор.
    Франко Форини
    Франко Форини ответил Ваня лучший
       196 / 1092
    вчера в 14:31
    Они внушают себе какие-то параллельные миры и выдают за реальность. Вот у этого гражданина многое прям из статеек санги взято, прямо под копирку
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