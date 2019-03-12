Супергерой Джикия и бравые армейцы. Сборная 19-го тура РПЛ

вчера, 13:00

«Спартак» одержал победу над «Динамо» благодаря геройству капитана, а ЦСКА крупно выиграл после досадного фиаско. «Соккер.ру» собрал лучших игроков тура в одной команде.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Фролов пропустил от «Краснодара» два мяча, но спасал свою команду чаще, а без его многочисленных сэйвов «Оренбург», скорее всего, проиграл бы. Самое важное спасение Евгений совершил уже на 10-й минуте, когда справился с пенальти в исполнении Ари. Забей «Краснодар» быстрый гол, матч пошел бы по другому сценарию, но Фролов выручил и совершил еще 7 сэйвов.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

После блеклой игры в предыдущем туре весь ЦСКА и Фернандес в частности сделали соответствующие выводы и против «Рубина» сыграли совсем на другом уровне интенсивности и эффективности. Марио втоптал в газон оппонента Устинова и отметился двумя результативными передачами.

Мирал Самарджич («Крылья Советов»)

Словенский защитник очень активно действовал в штрафной площади «Енисея» на стандартах, непосредственным образом поучаствовал в двух голах своей команды и был рядом с Максимом Канунниковым, когда тот забивал свой мяч. В первом тайме Самарджич заработал пенальти, с которого «Крылышки» открыли счет, а в эпизоде с последним голом, автором которого стал Шейдаев, Мирал отдал партнеру результативную передачу от перекладины.

Георгий Джикия («Спартак»)

Джикия – «Динамо» - 1:0. Капитан «Спартака» в классическом отечественном дерби забил классный гол после розыгрыша штрафного, вынес мяч с ленточки ворот и успевал везде. Символично, что в предыдущем матче «Спартака» мяч в ворота «красно-белых» влетел от мягкого низа спины избранного капитана Глушакова, а в игре с «Динамо» народный капитан Джикия выдал моноспектакль с победным содержанием.

Айртон («Спартак»)

На фоне выступления Джикии померкла игра его партнеров и соперников в матче «Динамо» - «Спартак», однако Айртона отмечаем в очередной раз. На этот раз бразилец хорошо проявил себя в отборе, совершив пять таких действий. Не раз Айртон спасал свою команду от опасных выпадов «бело-голубых», включая бешеную скорость: догонял и разоружал противников. Также проявил себя в борьбе и исполнял стандарты. Хорошее приобретение «Спартака», хотя понятно, что над талантом левого защитника еще работать и работать.

Полузащитники

Маурисио Перейра («Краснодар»)

В матче со «Спартаком» уругваец забил, в игре с «Оренбуром» отдал результативную передачу на Ари и вел игру в центре поля. Сильный игрок, чей уход станет большой потерей для «Краснодара». Контракт Маурисио с «быками» истекает летом, хавбек намерен продолжить карьеру в другом чемпионате. Приоритет – Испания.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Фарфан и Смолов вдвоем разорвали «Анжи». Джефферсон терзал махачкалинцев своими рывками, один из которых в середине первого тайма привел к голу. Перуанец формально отдал результативную передачу Смолову, хотя Федор перед точным ударом по воротам сделал еще много касаний, тот гол «на совести» форварда. Также Фарфан попал в перекладину и выполнил 91% точных передач, что удивляет больше всего, учитывая, что играл Джефф фактически на позиции оттянутого форварда.

Максим Канунников («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» сыграли здорово всей командой, в средней линии и атаке каждый отлично отыграл свою роль. Антон с Шишкиным закрыли центр поля, Джано искал креативные решения, Самедов выдавал радиоуправляемые передачи и отметился «ассистом», Корниленко терзал оборону красноярцев и забил. Не хуже прочих выступил и Канунников, который еще в первом тайме мог забить красивым обводящим ударом и создал пару моментов для партнеров. После перерыва Максим встретился с голом, подчеркнув яркую игру против «Енисея» столь желанной для любого игрока атаки записью в протоколе.

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Оказывается, Сергей Семак мариновал в запасе гения! Когда «Зенит» пропустил от «Уфы» Ригони подумал, что будет непросто отыграться, но уже через десять минут «сине-бело-голубые» вели в счете, а аргентинец помог Азмуну продлить результативную серию и сам забил мяч, который оказался победным.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Отличный матч против «Рубина» удался Чалову. Федор действовал разнообразно, запутывал оборону казанцев, поучаствовал в голе, слегка подправив мяч пяткой после скидки Фернандеса. Сам Федор забил красивый мяч в концовке встречи, перекинув и вратаря, и защитников. Этот гол стал десятым для форварда ЦСКА , он упрочил свое лидерство в споре лучших бомбардиров РПЛ .

Федор Смолов («Локомотив»)

Просыпается и дважды лучший снайпер чемпионатов России. В игре с «Анжи» Смолов длинной передачей пустил Фарфана в забег за первым голом, а во втором тайме отличился сам, обыграв по пути к ударной позиции несколько желто-черных кегель – игроков «Анжи».

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Поражение от тульского «Арсенала» в Грозном получилось болезненным, еще одно фиаско могло надломить молодую команду, но Виктор Михайлович достал из рукава несколько карт, которые помогли армейцам крупно переиграть самого Курбана Бердыева и его команду. Ганчаренко выстроил ЦСКА по схеме 3-4-3, доверил место в старте Дивееву и Нисимуре, встреча с «Рубином» прошла под диктовку «красно-синих» и завершилась закономерной победой с убедительным счетом.



Игра футболистов сборной России. Вчера был объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном. Радуемся, что многие сборники в предпоследнем туре перед международной паузой проявили себя с лучшей стороны. Джикия и Кутепов сыграли на ноль, а Георгий был в огне. Еще один спартаковец Зобнин отлично потрудился в центре поля и заработал штрафной, с которого был забит победный гол. Армейцы Фернандес, Щенников и Чалов разрывали «Рубин», железнодорожник Смолов издевался над «Анжи», даже критикуемый в последнее время форвард «Зенита» Дзюба отметился результативной передачей.

Красота тура. Матч «Краснодар» - «Оренбург». «Краснодар» ни разу не выиграл в шести официальных матчах 2019 года, а с учетом прошлогодних матчей серия без побед составляет уже девять встреч. Несмотря на это, матчи с участием «быков» - это всегда интересно. В прошлом туре они выдали шоу на пару со «Спартаком», теперь взяли в напарники «Оренбург». «Краснодар» не забил пенальти, проигрывал, потом вел в счете и пропустил в концовке матча от Ойеволе, который забил в стиле Ибрагимовича – пяткой. 2:2 – самая ярка игра в туре!

Стопроцентный Шишкин. «Крылья Советов» провели сильный матч, а в отдельной номинации отметим Шишкина, который провел на поле всю игру и ни разу не ошибся в передаче. Действуя на позиции центрально полузащитника, Роман 42 раза передавал мяч партнерам, и все его пасы дошли до адресатов. В 19-м туре из игроков, вышедших на поле в стартовом составе, подобное удалось только Шишкину.