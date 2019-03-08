УЕФА представил символическую команду недели в Лиге Европы

вчера, 15:11

УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли российские клубы - «Краснодар» и «Зенит» соответственно.

Сборная недели выглядит так: Трапп («Айнтрахт»), Дзаппакоста, Давид Луис (оба - «Челси»), Кулибали, Марио Руй (оба - «Наполи»), Педро («Челси»), Морланес («Вильярреал»), Фабиан Руис («Наполи»), Бен Арфа («Ренн»), Родриго («Валенсия»), Морено («Вильярреал»).