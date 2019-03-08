УЕФА представил символическую команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли российские клубы - «Краснодар» и «Зенит» соответственно.
Сборная недели выглядит так: Трапп («Айнтрахт»), Дзаппакоста, Давид Луис (оба - «Челси»), Кулибали, Марио Руй (оба - «Наполи»), Педро («Челси»), Морланес («Вильярреал»), Фабиан Руис («Наполи»), Бен Арфа («Ренн»), Родриго («Валенсия»), Морено («Вильярреал»).
⚡️ Встречаем! Команда недели #ЛигаЕвропа! 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 марта 2019 г.
Согласны с таким вариантом? 🤔 pic.twitter.com/lf2QWERUcm
"Зоны спартака"
1. 4-е место ЛЕ
2. Разница в ЕК более 1-18
3. Закончить группу 0/0/6
4. Пропустить с разницей более 7 мячей
5. 5 раз подряд не пройти квалификацию в ЕК
6. Немного терпения - список ежегодно обновляется
"Зоны спартака"
1. 4-е место ЛЕ
2. Разница в ЕК более 1-18
3. Закончить группу 0/0/6
4. Пропустить с разницей более 7 мячей
5. 5 раз подряд не пройти квалификацию в ЕК
6. Немного терпения - список ежегодно обновляется
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму»(1:3) и, заняв четвертое место в своей группе, вылетел из еврокубков.
Таким образом, ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов четвертый раз кряду. Последний раз армейцы занимали в группе место выше четвертого в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА пробился в 1/8 финала турнира.
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму»(1:3) и, заняв четвертое место в своей группе, вылетел из еврокубков.
Таким образом, ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов четвертый раз кряду. Последний раз армейцы занимали в группе место выше четвертого в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА пробился в 1/8 финала турнира.
4-е место в ЛЧ? Для свиней даже само попадание в этот еврокубок - экстраординарное событие. Зато установить рекорды типа 0/0/6, 1-18, 7:0, неспособность пройти даже квалификацию - это как раз плюнуть )))
4-е место в ЛЧ? Для свиней даже само попадание в этот еврокубок - экстраординарное событие. Зато установить рекорды типа 0/0/6, 1-18, 7:0, неспособность пройти даже квалификацию - это как раз плюнуть )))
Зона коней??? посмотрите рейтинг клубов уефа, Цска
всегда выше Спартака, но занимать последнее место в Ле группе или вылетать несколько лет подряд в квалификации ЛЕ, Поражений 7-0 от какого то ливера, такого у нас не было
мы обыгрывали чемпиона Англии у них дома, А спартак сливает по 7-0 даже не чемпиону
Зона коней??? посмотрите рейтинг клубов уефа, Цска
всегда выше Спартака, но занимать последнее место в Ле группе или вылетать несколько лет подряд в квалификации ЛЕ, Поражений 7-0 от какого то ливера, такого у нас не было
мы обыгрывали чемпиона Англии у них дома, А спартак сливает по 7-0 даже не чемпиону
1. Вильярреал
2. Рапид
3. Глазго Рейнджерс
4. Зона спартака
Хотя так ещё зовут лузеров квалификации - "достигли уровня спартака" )))
1. Вильярреал
2. Рапид
3. Глазго Рейнджерс
4. Зона спартака
Хотя так ещё зовут лузеров квалификации - "достигли уровня спартака" )))