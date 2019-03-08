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УЕФА представил символическую команду недели в Лиге Европы

вчера, 15:11

УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли российские клубы - «Краснодар» и «Зенит» соответственно.

Сборная недели выглядит так: Трапп («Айнтрахт»), Дзаппакоста, Давид Луис (оба - «Челси»), Кулибали, Марио Руй (оба - «Наполи»), Педро («Челси»), Морланес («Вильярреал»), Фабиан Руис («Наполи»), Бен Арфа («Ренн»), Родриго («Валенсия»), Морено («Вильярреал»).

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Все комментарии
azkan
azkan
   68 / 1052
вчера в 19:28
Ожидаемый стык Челси-Наполи.
Ваня лучший
Ваня лучший
   32 / 1052
вчера в 19:01
Странно, а почему нет Лунева? Он три раза сумел успешно увернуться от мяча и не дал попасть в себя. Разве 3 это мало?
AfrikSimon
AfrikSimon
   281 / 1052
вчера в 18:56
Вообще, что тут делают пупсики? Скоро еврокубки будут для них несбыточной мечтой.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил time out
   32 / 1052
вчера в 18:54
А в каком году Цска опередил Бенфику, вышел в ЛЕ с третьего места и в ЛЕ прошёл Лион? Это было в позапрошлом сезоне. Стыдно врать мальчик.
Jum13
Jum13 ответил time out
   43 / 1052
вчера в 18:45
Четвертое место в Лиге чемпионов одно, можно как-то оправдаться, а когда их половина десятка, за неполные десять лет, это позор для всей страны, не только для конюшни. Смешно смотреть, когда тут, из раза в раз, демонстрируют кони антирекорды Спартака, но молчат о своих. Похоже на то, что кивая на других, хотят выглядеть лучше, повыпендриваться, только не получится свои позоры перекрыть чужими.
Интересно - где играл спартак, когда ЦСКА занимал 4-е в ЛЧ? Что-то там связанное с АЕК. Нет? Напомни )))
time out
time out ответил Jum13
   42 / 1052
вчера в 18:22
Да - бывает такое. Пускай 4-е место в ЛЧ - "зона ЦСКА". Как говорится - каждому своё. "Зоны спартака" 1. 4-е место ЛЕ 2. Разница в ЕК более 1-18 3. Закончить группу 0/0/6 4. Пропустить с разницей более 7 мячей 5. 5 раз подряд не пройти квалификацию в ЕК 6. Немного терпения - список ежегодно обновляется
Четвертое место в Лиге чемпионов одно, можно как-то оправдаться, а когда их половина десятка, за неполные десять лет, это позор для всей страны, не только для конюшни. Смешно смотреть, когда тут, из раза в раз, демонстрируют кони антирекорды Спартака, но молчат о своих. Похоже на то, что кивая на других, хотят выглядеть лучше, повыпендриваться, только не получится свои позоры перекрыть чужими.
Jum13
Jum13 ответил time out
   43 / 1052
вчера в 18:10
Да, кони крутые, всех рвут в Лиге Чемпионов, у кого они только не выигрывали! Даже Реал мадридский не устоял. Но опять четвертые! Это уже в который раз? Так что, четвертое место в группе, это зона цска? Так, а что они тогда кукарекают о Спартаке, может стоит посмотреть на свои исторические "завоевания". В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму»(1:3) и, заняв четвертое место в своей группе, вылетел из еврокубков. Таким образом, ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов четвертый раз кряду. Последний раз армейцы занимали в группе место выше четвертого в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА пробился в 1/8 финала турнира.
Да - бывает такое. Пускай 4-е место в ЛЧ - "зона ЦСКА". Как говорится - каждому своё.

"Зоны спартака"
1. 4-е место ЛЕ
2. Разница в ЕК более 1-18
3. Закончить группу 0/0/6
4. Пропустить с разницей более 7 мячей
5. 5 раз подряд не пройти квалификацию в ЕК
6. Немного терпения - список ежегодно обновляется
Трубадур
Трубадур ответил Miaf
   264 / 1052
вчера в 18:00
ЧТо то бомжа не одного нету. Куда же лучший клуб восточной европы подевался?
Сборная спартаком просто изобилует.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Miaf
   291 / 1052
вчера в 17:48
ЧТо то бомжа не одного нету. Куда же лучший клуб восточной европы подевался?
Ты о пражской Славии? Судя по всему они лучший клуб восточной Европы в этом сезоне.
time out
time out ответил RamonCSKA
   42 / 1052
вчера в 17:21
лучше пусть раз в год в домик пропускает, зато спасает как сейчас, а не дырки спартаковские, которых было человек 15 или 0 за карьеру Акинфеева, особенно крут Джанаев Зона коней??? посмотрите рейтинг клубов уефа, Цска всегда выше Спартака, но занимать последнее место в Ле группе или вылетать несколько лет подряд в квалификации ЛЕ, Поражений 7-0 от какого то ливера, такого у нас не было мы обыгрывали чемпиона Англии у них дома, А спартак сливает по 7-0 даже не чемпиону
Да, кони крутые, всех рвут в Лиге Чемпионов, у кого они только не выигрывали! Даже Реал мадридский не устоял. Но опять четвертые! Это уже в который раз? Так что, четвертое место в группе, это зона цска? Так, а что они тогда кукарекают о Спартаке, может стоит посмотреть на свои исторические "завоевания".

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму»(1:3) и, заняв четвертое место в своей группе, вылетел из еврокубков.

Таким образом, ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов четвертый раз кряду. Последний раз армейцы занимали в группе место выше четвертого в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА пробился в 1/8 финала турнира.
Jum13
Jum13 ответил time out
   43 / 1052
вчера в 17:12
Ты зону коней укажи за несколько последних лет, вместе и посмеемся. Или мне поискать?
Поищи )))
4-е место в ЛЧ? Для свиней даже само попадание в этот еврокубок - экстраординарное событие. Зато установить рекорды типа 0/0/6, 1-18, 7:0, неспособность пройти даже квалификацию - это как раз плюнуть )))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 17:06
Ненужная чашка по мнению хряков!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Scuderia Ferrari
   279 / 1052
вчера в 16:55
А за что Трапп? Отстоять на ноль с кабинетом даже Болонья может!
он пенальти отбил, Брозович не смог забить
Miaf
Miaf
   13 / 1052
вчера в 16:42
ЧТо то бомжа не одного нету. Куда же лучший клуб восточной европы подевался?
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 16:38
Хорошая команда...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил FILL3286
   427 / 1052
вчера в 16:32
лучше пусть раз в год в домик пропускает, зато спасает как сейчас, а не дырки спартаковские, которых было человек 15 или 0 за карьеру Акинфеева, особенно крут Джанаев
Зона коней??? посмотрите рейтинг клубов уефа, Цска
всегда выше Спартака, но занимать последнее место в Ле группе или вылетать несколько лет подряд в квалификации ЛЕ, Поражений 7-0 от какого то ливера, такого у нас не было
мы обыгрывали чемпиона Англии у них дома, А спартак сливает по 7-0 даже не чемпиону
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   171 / 1052
вчера в 16:27
Наших нет
time out
time out ответил Jum13
   42 / 1052
вчера в 16:20
Где там - в "спартаковской зоне"? ))) 1. Вильярреал 2. Рапид 3. Глазго Рейнджерс 4. Зона спартака Хотя так ещё зовут лузеров квалификации - "достигли уровня спартака" )))
Ты зону коней укажи за несколько последних лет, вместе и посмеемся. Или мне поискать?
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 16:19
Опять 25. Минимум 3 игрока Ренна заслужили быть здесь.
Caniggia
Caniggia
   44 / 1052
вчера в 16:17
Какой там Трапп, мать их? Лунёв - вот кто бесспорный и единственный №1!!!
Mangur
Mangur
   263 / 1052
вчера в 16:02
Классика.
particular
particular
   14 / 1052
вчера в 15:58
Наши мастера мяча, не считают нужным западать в какие-то ангажированные списки..:))
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 15:58
Нашими тут и не пахло.
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 15:55
У игоря не домак,а ДОМИЩЕ!!! Туда все залетает(((ахахахахахахахахахах
Интересно, что тогда у Селихова. Чёрная дыра? )))
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   29 / 1052
вчера в 15:49
Ара - туда только спартачам прилетает, зоновское прошлое даёт о себе знать. Для нормальных людей, которые смотрят футбол - это "гол в домик" )))
У игоря не домак,а ДОМИЩЕ!!! Туда все залетает(((ахахахахахахахахахах
Eddja
Eddja ответил Так Себе Аналитик
   245 / 1052
вчера в 15:48
Спартачи задачу на сезон выполнили - рекорд по позору обновили. Они, правда, хотели в ЛЧ его поставить, но их отпаочили, к сожалению, а не отливерпулили, как они любят.
Да их не только отпаочили, а еще и отрапидили, а уже позже, потом, отшерифили.
Jum13
Jum13 ответил time out
   43 / 1052
вчера в 15:48
Да, спартачей там нет, потому что кони все места заняли. Главное, что места в символической команде они заняли до конца турнира. Причем в обоих турнирах, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.
Где там - в "спартаковской зоне"? )))

1. Вильярреал
2. Рапид
3. Глазго Рейнджерс
4. Зона спартака

Хотя так ещё зовут лузеров квалификации - "достигли уровня спартака" )))
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 15:46
ДЫРКОФЕЕВА43 в рамку в любом случае,у него в ОЧКО все летит
Ара - туда только спартачам прилетает, зоновское прошлое даёт о себе знать. Для нормальных людей, которые смотрят футбол - это "гол в домик" )))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Scuderia Ferrari
   159 / 1052
вчера в 15:41
Трапп один из лучших вратарей Германии так то
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jum13
   19 / 1052
вчера в 15:31
А чего спартачей нет? Ах да - они же уже в 1/4 по заветам Федуна )))
Спартачи задачу на сезон выполнили - рекорд по позору обновили. Они, правда, хотели в ЛЧ его поставить, но их отпаочили, к сожалению, а не отливерпулили, как они любят.
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