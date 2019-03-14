Роналду + Месси. Символическая сборная 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 18:15

Первый раунд плей-офф Лиги чемпионов остался позади, и «Соккер.ру» называет его героев. Кто втащил свои команды в четвертьфинал? Кто был сильным звеном в 1/8?

Вратарь

Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)

Льорис – единственный вратарь, отыгравший противостояние 1/8 финала от звонка до звонка и сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на уверенную победу «Тоттенхэма» над дортмундской «Боруссией» (4:0 по сумме двух встреч), у чемпиона мира была немало возможностей пропустить, но он отвел все угрозы от своих ворот. «Шмели» пять раз пробили в створ на «Уэмбли» и семь раз в ответной игре на немецкой земле. 12 спасений за две игры – солидный результат.

Защитники

Жоау Канселу («Ювентус»; Португалия)

В матче на «Ванда Метрополитано» Канселу вышел на замену, а в туринской встрече на португальца в отсутствие Алекса Сандро и Де Шильо легла большая ответственность за фланговую активность, ведь на противоположной от него бровке действовал дебютант Лиги чемпионов Спинаццола. Жоау не подвел: зверски отыграл на бровке в плане прессинга и отбора, а в дебюте второго тайма выпилил результативную передачу на соотечественника Роналду.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Ван Дейк – один из лидеров «Ливерпуля», причем не только по игре, голландец еще и лидер с большой буквы. Он пропустил первый матч с «Баварией», товарищи нашли возможность сыграть на ноль без оплота обороны, а в Мюнхене Вирджил не только помешал забить Левандовски и Ко (не уберег ворота только от своего напарника Матипа), но и в голах своей команды принял активнейшее участие. Ван Дейк отдал роскошную длинную передачу на Мане перед первым голом, а победный мяч забил сам после подачи углового. Блестяще!

Дейли Блинд («Аякс»; Нидерланды)

Голландская парочка у нас в центре обороны. «Аякс», конечно же, выиграл соперничество у «Реала» в атаке, но амстердамцы имели возможность красиво атаковать благодаря надежным тылам. Заправлял в защите у «Аякса» не талантливый де Лигт с капитанской повязкой, а опытный универсал Блинд, который в своей карьере сменил уже десяток позиций. Дейли шикарно сработал индивидуально, особенно в матче на «Сантьяго Бернабеу», где за счет грамотного выбора позиции при своих негигантских габаритах выиграл десяток единоборств в воздухе и постоянно оказывался на шаг впереди обреченных «сливочных».

Ян Вертонген («Тоттенхэм»; Бельгия)

Бельгийский защитник вдохновенно выступил против «Боруссии». Ян, действуя на позиции левого латераля, сделал первую игру голом и результативной передачей. В Дортмунде он переместился в тройку центральных защитников и теперь уже умело отработал в обороне, разок так откровенно спас «шпор» от больших неприятностей.

Полузащитники

Давид Сильва («Манчестер Сити»; Испания)

Соперник у «Манчестер Сити» был «раскладной», за десять мячей в ворота «Шальке» не будем слишком превозносить подопечных Гвардиолы, хотя многие сыграли результативно. Выделю Сильву, который был дирижером полного превосходства «Манчестер Сити» в противостоянии с немецким клубом. У Давида результативные действия в обоих матчах, а точность и количество передач поражают воображение.

Федерико Бернардески («Ювентус»; Италия)

Как и Канселу, в Мадриде вышел только на замену, зато в домашней для «Ювентуса» игре итальянец проявил себя во всей красе. Если Роналду вбивал гвозди в гроб «Атлетико», то Федерико неутомимо отпевал «матрасников». Настоящий мотор, Бернардески сыграл на нескольких позициях и вообще, такое ощущение, был везде. Результативная передача и заработанный пенальти на его платиновом счету.

Душан Тадич («Аякс»; Сербия)

Тадич в матчах с «Реалом» действовал в линии атаки, но из-за высокой конкуренции отодвинем Душана на позицию атакующего полузащитника, которая ему очень хорошо знакома. Серб и в Амстердаме доставил мадридцам немало неприятностей, в частности, попал в перекладину, а уж игра на «Сантьяго Бернабеу» превратилась в настоящий бенефис Тадича: гол, две результативные передачи и заработанный штрафной, с которого забил Шене – Душан поучаствовал во всех четырех голах «Аякса».

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Лионель Месси за два матча нанес 16 ударов по воротам «Лиона», в гостевой встрече его не прорвало – 9 ударов не принесли гола, зато на «Камп Ноу» именно аргентинец выступил в роли уничтожителя «Лиона» и его хрупких надежд. Лео дважды забил и еще сделал два «ассиста». Похоже, в этом розыгрыше «Барселона» и Месси настроены серьезно, впрочем, впереди четвертьфинал – извечная стадия преткновения для каталонцев.

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Если Лео просто сделал свою работу, тем более в победе «Барселоны» над «Лионом» особых сомнений не было априори, то Роналду по итогам соперничества с «Атлетико» приобрел славу чудотворца. Криштиану и в Мадриде не хотел уступать – был лучшим в составе своей команды, а уж перед болельщиками «Ювентуса» превратился в монстра и снес «матрасников» с пути туринского клуба, как и обещал товарищу Эвра. На счету Роналду хет-трик, пока единственный в плей-офф нынешнего розыгрыша.

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»; Бельгия)

Одинаково заслуживают быть здесь и Лукаку, и Мане, но все же «Ливерпуль» делегировал ван Дейка, а оставлять символическую сборную без представителя «Манчестер Юнайтед» было бы нечестно. Конечно, МЮ сотворил чудо, но «дьяволы» всегда прячутся в деталях: где были бы манкунианцы со своей выжидательной тактикой, если бы Лукаку не реализовал два момента из двух?

Тренеры

Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды), Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия) и Оле-Гуннар Сульшер ( МЮ ; Норвегия)

Во главе команды тренерское трио. Трудно выбрать кого-то одного, каждый из наставников, чьи команды совершили камбэки в ответных матчах, заслуживает признания. Тен Хаг – за смелость, с помощью которой сломал «Реал»; Аллегри – за то, что не сдался и разрушил планы Симеоне; Сульшер – за умелое распоряжение ограниченными ресурсами и веру в счастливую звезду.

Запасные: Икер Касильяс («Порту»), Серж Орье, Тоби Алдервейрелд (оба – «Тоттенхэм»), Джорджо Кьеллини, Блез Матюиди (оба – «Ювентус»), Жерар Пике, Серхио Бускетс, Луис Суарес (все – «Барселона»), Давид Нерес, Хаким Зийех (оба – «Аякс»), Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити»), Хесус Корона, Мусса Марега (оба – «Порту»), Садио Мане («Ливерпуль»).